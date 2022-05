Der Trommelwirbler: Niklas Weiskopf brilliert an Schlagzeug und Marimbaphon

Von: Alexandra Anderka

Die volle Punktzahl bekam Niklas Weiskopf beim Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ auf seiner Marimba. Zu klein für Tuba, also Schlagzeug Mit großem Vorbild in der Schulband © privat

Niklas Weiskopf (14) aus Dorfen ist bei „Jugend musiziert“ auf der Erfolgsspur.

Dorfen – Wenn Niklas Weiskopf mit den Schlegeln über das Marimbaphon gleitet, scheint er die Welt um sich herum zu vergessen. Eins mit sich und seinem Instrument präsentierte der 14-Jährige jüngst beim Kirchenkonzert des Gymnasiums in der Pfarrkirche Maria Dorfen die bisher selten gespielte Komposition „Fantasy For Marimba“ von Brett Diez.

Dieses sechsminütige Vier-Schlegel-Werk aus verschiedenen Taktarten und Spieltechniken war auch eines der Stücke, mit denen sich der Dorfener in seiner Altersklasse den ersten Preis im Landeswettbewerb von „Jugend musiziert“ in Ingolstadt holte. In der Kategorie Percussion überzeugte Niklas die Juroren mit seinem vielseitigen Programm und wurde unter den 17 Teilnehmern aus Bayern mit der besten Wertung von 25 Punkten ausgezeichnet. Schon im Herbst hatte er mit seinem Duo-Partner Julius Schatz beim Bundeswettbewerb in Bremen den zweiten Platz belegte.

„Ich war sehr aufgeregt“, gestand der junge Musiker, aber es werde von Mal zu Mal leichter. Der 14-jährige Gymnasiast lernt seit sieben Jahren Schlagzeug und Percussion und hat bereits die Musikleistungsabzeichen D1 und D2 absolviert. Dabei kam er eigentlich eher zufällig zum Schlagzeug, Niklas erinnert sich: „Ich habe mit Klavier angefangen und wollte dann Tuba oder Fagott lernen. Da ich mit sechs Jahren aber noch zu klein war, ein Blasinstrument zu spielen, schlugen mir meine Mama und mein älterer Bruder Schlagzeug vor.“ Alexander Weiskopf ist Profimusiker und spielt bei den Münchner Philharmonikern Kontrabass.

Schon ein Jahr, nachdem der damals sechsjährige Niklas mit Schlagzeug begonnen hatte, war er bei „Jugend musiziert“ erfolgreich. Das hat ihn motiviert, bei dem Instrument zu bleiben. Außerdem sei es auch „cool“. Ein bis zwei Stunden pro Tag übe der junge Dorfener, einmal in der Woche nimmt er Unterricht bei Roland Gallner, Musiklehrer beim Musikverein Velden. „Vor Wettkämpfen auch schon mal zwei Mal die Woche“, sagt Mama Anita Weiskopf schmunzelnd.

„Als sehr zielstrebig mit klaren Vorstellungen“, beschreibt Gallner seinen Schützling. Schon einige Wettbewerbe hätten sie seit 2014 gemeinsam bestritten. Gemeinsam haben die beiden auch das Soloprogramm für den Landeswettbewerb zusammengestellt, das die Vielseitigkeit eines angehenden Orchester-Schlagwerkers präsentieren sollte, denn seit Juni 2021 spielt Niklas bei „Attacca“ dem Jugendorchester der bayerischen Staatsoper in München.

Mit „Four Stickers“ einem Drumset-Solo von Eckhart Kopetzki, eröffnete der junge Schlagwerker sein Programm beim Landeswettbewerb. Aus der Trommelsuite von Siegfried Fink präsentierte er zwei Sätze auf seiner erst neu erworbenen Konzert-Snare. Dabei zeigte er besondere Klänge durch verschiedene Anschlagstellen, Spieltechniken und Wechsel der Schlagwerkzeuge wie Sticks, Besen oder Marimba-Schlegeln mit und ohne Snare-Teppich, dem Teil der Trommel, der sie so charakteristisch scheppern lässt. Außerdem präsentierte er ein „Rondo For Four Toms“ und bei der Komposition „Viridiana I“ jazzige, bluesige und klassische Elemente.

Der 14-Jährige ist nicht der erste Bundeswettbewerbsieger an der Marimba aus Gallners Talentschmiede. Er unterrichtete auch Jakob Marsmann, einst Schüler am Gymnasium Dorfen, jetzt Student an der Hochschule für Musik in München und großes Vorbild von Niklas: „Jakob und ich haben noch ein Jahr zusammen in der Bigband des Gymnasiums gespielt. Es ist mein großer Traum, einmal so gut wie Jakob zu werden.“

Er ist auf einem guten Weg: Nach dem geplanten Preisträgerkonzert in Regensburg am 15. Mai zusammen mit anderen bayerischen Wettbewerbsfinalisten wird Niklas Weiskopf am Pfingstwochenende am Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Oldenburg teilnehmen und sich zum zweiten Mal einer Bundesjury präsentieren.

Die Chancen auf einen Sieg sind laut seinem Lehrer „relativ hoch“, allerdings auch das Niveau. Dem muss sich Niklas aber stellen, wenn er sich seinen großen Traum erfüllen möchte: „Einmal Profi-Schlagwerker werden“.