ÜWG wird zu „Freie Wähler Dorfen“

Von: Timo Aichele

Vereint für die Freien Wähler (v. l.): Anton Reindl, Daniel Steinweber, Bianka Lanzl. Ortsvorsitzender Sven Krage, Ferdinand Zilcher, FW-Kresigeschäftsführerin Maria Grasser, Bettina Kronseder, FW-Kreischef Ullrich Gaigl und Stephan Hintzen. © Aichele

Durch die Umbenennung erhofft sich die Überparteiliche Wählergemeinschaft Dorfen mehr Zulauf. Sven Krage ist weiter Vorsitzender und will die Fraktion gegen den „Projektstau“ in Dorfen und den „Ideenklau“ durch die CSU positionieren.

Dorfen – Seit 1956 gestaltet die Überparteiliche Wählergemeinschaft die Dorfener Politik mit. Mit Hermann Simmerl stellte sie ab 1984 einst sogar den Bürgermeister. Diese Ära geht nun dem Ende zu. Die ÜWG hat in der Jahreshauptversammlung am Donnerstag beschlossen, sich in Freie Wähler Dorfen umzubenennen. In der „Familie der Freien Wähler“, so der wiedergewählte Vorsitzende Sven Krage, verspricht sich die Gruppierung mehr Zulauf – „nicht nur von den Alteingesessenen. Wir haben ja auch viel Zuzug in Dorfen“.

Die acht stimmberechtigten Mitglieder bei der Versammlung im Gasthaus Mayer in Eibach waren sich einig. Sie stimmten geschlossen für die Satzungsänderung. Krage verriet, dass vor der Versammlung nicht alle Mitglieder einverstanden gewesen seien. Ein paar Austritte habe es gegeben – nicht nur wegen Umzügen oder dergleichen. Aktuell haben die künftigen Freien Wähler 25 Mitglieder.

Es geht lediglich um eine Umbenennung. Der ÜWG e.V. war schon zuvor Mitglied im Landesverband der Freien Wähler. Nicht zu verwechseln mit der „Landesvereinigung Freie Wähler Bayern“, quasi die FW-Partei im Freistaat. Schon früher waren ja ÜWG-Politiker wie Doris Minet in der FW-Kreistagsfraktion in Erding. Seit der Wahl 2020 hat die Gruppierung dort keinen Vertreter. „In der heutigen Zeit ist es unheimlich schwer, die Dorfener für Kommunalpolitik zu begeistern“, sagte Krage. Das habe gerade in der Corona-Zeit gegolten, seiner Anfangszeit in der Dorfener Lokalpolitik, erinnerte er. „Wir wollen uns künftig neu ausrichten, auch um die Jugend zu erreichen“, sagte der 3. Bürgermeister und Jugendreferent.

Er werde nun rechtlich klären, ob der Name der ÜWG-Fraktion im Stadtrat erhalten bleibe, kündigte Krage an. Die Arbeit mit den Fraktionskollegen Josef Jung und Walter Zwirglmaier sei inhaltlich ausgerichtet und nicht ideologisch. Die kontroverse Diskussion sei stets eine Stärke der ÜWG gewesen, meinte Krage. „Wir haben teils auch unterschiedlich abgestimmt“, berichtete er.

Die ÜWG habe einige wichtige Anträge gestellt, etwa zum Schwimmbad- und Sportstättenkonzept. „Das hat dazu geführt, dass der Planungsprozess wieder angestoßen wurde“, erklärte Krage selbstbewusst.

Inhaltliche Hintergrundarbeit hat in den vergangenen Jahren Ferdinand Zilcher als ÜWG-Geschäftsführer geleistet. Er hat die Ideen auch in einem 40-seitigen „Masterplan 2032“ also zu einem Stadtentwicklungskonzept für in zehn Jahren zusammengeführt. In der Versammlung zitierte er daraus – und wurde im Anschluss zum Vize gewählt.

„Wir wollen einen Stilwechsel in der Kommunalpolitik erreichen und uns mit der Zukunft beschäftigen“, erklärte Zilcher. Seit Beginn dieser Wahlperiode vor zwei Jahren sei in Dorfen „nicht viel geschehen“, meinte er. „Der Projektstau muss aufgelöst werden.“

„Das Problem ist die Parteilichkeit und das Mikro-Management in der Stadtspitze“, sagte Zilcher gemünzt auf CSU-Bürgermeister Heinz Grundner. ÜWG-Anträge würden grundsätzlich abgebügelt. Auch das Fehlen eines geschäftsleitenden Beamten im Rathaus mache sich schmerzlich bemerkbar.

Ein anderes Hindernis für effiziente politische Arbeit im Stadtrat sieht Zilcher in den „historischen Mehrheitsverhältnissen“ im Gremium. Die Landlisten würden die Interessen der Ortsteile vertreten, aus denen die Flächengemeinde Dorfen besteht. Hier würden sich alte Gegensätze zeigen, meinte Zilcher. „Hier gibt es vieles doppelt. Mittlerweile haben wir sogar zwei Rotary Clubs“, ätzte er.

Schatzmeisterin Bettina Kronseder schimpfte auf den fortwährenden „Ideenklau durch die CSU“. Die ÜWG leiste – wie beim Sportstättenkonzept – die Vorarbeit, „und die räumen das ab. Wir müssen uns auch verkaufen“, mahnte Kronseder mit Blick auf kommende Wahlen.

FW-Kreischef Ullrich Gaigl warb bei den Dorfenern für die Umbenennung. Schon 2017 sei darüber diskutiert worden, doch die ÜWG konnte sich damals nicht dazu durchringen. Diese persönliche Verbindung zur Kreispolitik sei wichtig, meinte FW-Kreisgeschäftsführerin Maria Grasser. „Ihr seid sonst abgeschnitten von den Themen.“

Der Vorstand der Freien Wähler Dorfen

Vorsitzender: Sven Krage, 2. Vorsitzender: Ferdinand Zilcher, Schatzmeisterin: Bettina Kronseder, Schriftführerin: Bianka Lanzl, Beisitzer: Stephan Hintzen, Kassenprüfer: Daniel Steinweber und Anton Reindl. Als Fraktionsvorsitzender gehört Josef Jung dem Vorstand an (er war wegen Krankheit nicht anwesend).