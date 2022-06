Entlastung oder Etikettenschwindel? ÜWG fordert Umfahrung durch Mehlmühle

Viel los ist in Mehlmühle (hinten). In dem Weiler mit der namensgebenden Mühle östlich von Dorfen muss eine Ampel derzeit den Durchgangsverkehr regeln. Wegen der B 15-Brückenbaustelle nutzen besonders viele Autofahrer den Schleichweg.

Stadtrat Dorfen

Von Timo Aichele schließen

Der Antrag der ÜWG-Fraktion auf einen „Bypass“ durch Mehlmühle löst im Dorfener Stadtrat eine kontroverse Debatte über Umgehungsstraßen aus.

Dorfen – Anwohner, Autofahre, Kinder auf dem Schulweg – der Verkehr auf der Dorfener B 15-Ortsdurchfahrt belastet viele. Schon ohne die aktuelle Brückenbaustelle sei „die oft inakzeptable Durchfahrtszeit der einheimischen Bevölkerung nicht mehr zuzumuten“ gewesen, schreibt die ÜWG-Fraktion ine einem Antrag. Jetzt ist alles noch schlimmer. Daher fordern die Überparteilichen, Entlastung durch einen „Bypass auf bestehenden Straßen“ schaffen, wie Josef Jung in der Stadtratssitzung am Mittwoch erklärte. Doch vor allem die CSU stemmte sich gegen den vorgeschlagenen Ausbau der Straße durch Mehlmühle östlich der Stadt,

Am Ende einer langen Debatte stimmte dennoch eine 11:10-Mehrheit für die Überprüfung der Machbarkeit. Dabei soll an das Gutachten des Büros Coplan angeknüpft werden, das 2008 vier Trassen für mögliche Umgehungsstraßen vorgestellt hatte. Das Abstimmungsergebnis am Mittwoch war allerdings nur möglich, weil ein CSU-Rat kurz nicht im Sitzungssaal war. Sonst wäre der ÜWG-Antrag wohl 11:11 gescheitert.

Konkret geht es um den Ausbau der Gemeindestraße zwischen Hampersdorf nordöstlich von Dorfen durch Mehlmühle, bis Kloster Moosen im Südosten. Gerade derzeit sei die Situation ja unerträglich, warb Jung für die Idee. Nicht nur in der Innenstadt, sondern auch auf Schleichwegen. „Jeder schaut, dass er die B 15 umfährt, und es ist traurig, wie da teilweise gerast wird“, kritisierte der ÜWG-Stadtrat. Deswegen könne die Ertüchtigung der genannten Straße der richtige Schritt sein.

Bürgermeister Heinz Grundner kritisierte die Idee wie andere Mitglieder seiner CSU-Fraktion als „Etikettenschwindel“. „Was ist das eigentlich, ein Bypass?“, fragte er. Michael Oberhofer (CSU) hieb in die gleiche Kerbe. „Man möchte das Wort Umgehungsstraße vermeiden“, spekulierte er. Die Mehlmühle-Trasse sei seiner Überzeugung nach „maximal ein kleiner Schritt zu einer homöopathischen Entlastung“.

Oberhofer verwies auf die Planungen von 2008, die damals 50 000 Euro gekostet haben. Man müsse doch an dieses Konzept anknüpfen und das Büro Coplan mit einer Aktualisierung seines damaligen Gutachtens beauftragen. Hier sei Fachlichkeit entscheidend und nicht eine „gefühlte Situation“.

Vize-Bürgermeister Ludwig Rudolf (CSU) erinnerte daran, dass laut Coplan damals die ortsnahe West-Trasse als diejenige mit der besten Entlastung benannt worden sei. Die Straße durch Mehlmühle sei wiederum Bestandteil der von den Fachleuten verworfenen Ost-Trasse. Andreas Hartl (GAL) bestätigte: Der Stadtrat beschlossen die Variante „West nah“ weiter zu verfolgen, aber nur, wenn die Dorfener in einem Bürgerentscheid zustimmen.

„Was will man da groß ausbauen?“,fragte Barbara Lanzinger (CSU). Mehlmühle sei ein Nadelöhr, wo derzeit eine Ampel das Gröbste regle. Es stünden Gebäude und bis dato unverkäufliche Grundstücke im Weg. Außerdem habe das Coplan-Gutachten ein K.o.-Kriterium für eine Umgehung in diesem Bereich formuliert: „Dort ist der Tiefbrunnen der Stadt Dorfen mit einem Wasserschutzgebiet.“ Lanzingers Urteil: „Wir brauchen keine Pseudo-Entlastungsstraße, die technisch undurchführbar ist.“ Ärgerlich finde sie den Vorstoß, weil auch die ÜWG kürzlich die Verlegung der Staatsstraße 2086 aus der Stadt heraus verhindert habe, die aus ihrer Sicht eine echte Entlastung gebracht hätte.

Günther Drobilitisch (GEM) sprach sich stattdessen für den ÜWG-Antrag aus. Mit einer echten Umgehungsstraße „würde man nur noch mehr überörtlichen Verkehr anziehen“, meinte er. Ein kleinerer Ausbau östlich der Stadt auf der Strecke zwischen Hampersdorf über Mehlmühle bis Kloster Moosen könne da sinnvoll sein.

Walter Zwirglmaier (ÜWG) gab nicht klein bei. „Jeder muss auf die B 15“, beschrieb er die Situation in Dorfen. Deswegen sei es einfach notwendig, eine weitere Strecke aufzumachen, auf der man östlich zum Beispiel zum Bahnhof kommt. Die genaue Ausgestaltung „wäre dann die Aufgabe eines Verkehrsplaners.“

Grundner widersprach auch mit Verweis auf die Finanzen. Für eine kommunale Entlastungsstraße seien 2008 Kosten von 36 Millionen Euro genannt worden. Das liege auch an der schwierigen Topografie, die viele Brückenbauwerke nötig machen würde. „Das würde komplett in die Kostenlast der Stadt Dorfen fallen“, so Grundner. Das sei nicht darstellbar.

Gerald Forstmaier (GAL) verwies darauf, dass in 20 Jahren die Mobilität vielleicht eine ganz andere sei. Angesichts der riesigen Schwierigkeiten bei jeder Art von Umgehungsstraße seien diese bis dahin wohl nicht gebaut – und dann überholt. Heiner Müller-Ermann (SPD) erinnerte an eine „exzellente Verkehrsverbindung zu den Verbrauchermärkten“: einen Radweg.