Doppelter Überschlag: 30-jähriger Unfall bei Unfall auf A94 leicht verletzt

Von: Timo Aichele

Teilen

Stau auf der Autobahn: Die Geduld der Autofahrer wurde am Mittwochmorgen strapaziert. © fib/ess

Aus ungeklärten Grünen hat ein 30-Jähriger auf der A94 bei Dorfen die Kontrolle über seinen Renault verloren. Nach dem Zusammenstoß mit einem Sattelzug war die A 94 eine Stunde komplett gesperrt. Der Autofahrer musste in ein Krankenhaus.

Dorfen – Bei einem Unfall am Mittwoch gegen 9.15 Uhr überschlug sich ein Renault auf der A 94 zwischen den Anschlussstellen Lengdorf und Dorfen zweimal. Der 30-jährige Fahrer aus dem Landkreis Dachau wurde laut Polizei leicht verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Das Auto überholte in Fahrtrichtung Passau einen Sattelzug, kam dabei aus ungeklärten Gründen ins Trudeln und wurde vor den Sattelzug geschleudert. Nach Zusammenstoß und doppeltem Überschlag prallte das Auto in die Leitplanke und kam schließlich auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. An dem Pkw entstand Totalschaden in Höhe von etwa 20 000 Euro. Am Laster brach lediglich die Frontstoßstange.

Die Autobahnmeisterei Ampfing sowie die Feuerwehren Lengdorf und Reithofen sicherten die Unfallstelle ab, banden austretende Betriebsstoffe und reinigten die Fahrbahn unter anderem von herumliegenden Schrauben. Dafür musste die A94 komplett gesperrt werden. Nach etwa einer Stunde konnte der linke Fahrstreifen wieder für den Verkehr freigegeben werden. Insgesamt dauerten die Bergungs- und Aufräumarbeiten an der Unfallstelle knapp zwei Stunden.