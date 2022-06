Kommentar: Dorfener Verkehrsdebatte steckt im Stau

Von: Timo Aichele

Teilen

Timo Aichele, stellv. Redaktionsleiter © Aichele

Die Diskussionen über eine Ortsumfahrung von Dorfen sind so alt wie der tägliche Stau auf der B15-Ortsdurchfahrt. Eine neue Idee hat den alten Streit im Stadtrat neu entfacht. Kommentar.

Dorfen - Verkehrsthemen führen immer zum Debattenstau im Dorfener Stadtrat. Die Probleme sind ja gewaltig – allen voran die dauerüberlastete B 15-Ortsdurchfahrt. Nicht nur für den Fernverkehr, auch für die Dorfener führt kaum ein Weg an der Bundesstraße vorbei – ob zu Schule, Bahnhof oder Supermarkt.

Und eigentlich gar kein Weg führt zu einer Umgehungsstraße. Die von den Coplan-Ingenieuren 2008 als am wenigsten schlechter Kompromiss empfohlene Trasse im Westen der Stadt scheitert an vielem: Am zweistelligen Millionenbetrag, den Dorfen selbst finanzieren müsste. An Landschafts- und Naturschutz. Und nicht zuletzt am Widerstand der Bürger.

„Wir wurden damals fast gesteinigt“, erinnert CSU-Rätin Barbara Lanzinger an die Debatten 2008. Wie von ihr gewohnt, ist Lanzingers Haltung konsequent: Sie fordert vom Stadtrat den Mut, zur West-Trasse zu stehen.

Ebenso konsequent argumentieren wieder Gerry Forstmaier (GAL) und Heiner Müller-Ermann (SPD). Sie glauben fest an die ökologische Verkehrswende als die einzig mögliche Lösung.

Andere hoffen ganz offen auf den Bau der B 15 neu im fernen Landkreis Mühldorf. Doch das erscheint aufgrund verkehrs- und finanzpolitischer Rahmenbedingungen immer unwahrscheinlicher.

Wird dann also die B 15 alt ausgebaut? Für den östlichen Landkreis Erding wäre das ein Horrorszenario mit noch mehr Fernverkehr. Immerhin würde dann eine Umfahrung wahrscheinlicher.

Ist es also an den Haaren herbeigezogen, wenn die ÜWG eine Umgehung auf der immerhin schon bestehenden Straße durch Mehlmühle fordert? Sicher nicht so sehr, wie die CSU glauben machen will. Sicher, es gibt große Probleme bei der Umsetzung. Eine leistungsfähige Straße lässt sich in den engen Ortsdurchfahrten schier nicht unterbringen.

Doch keine der Alternativen erscheint realistischer. Also ist eine Untersuchung der ÜWG-Idee durch ein Ingenieurbüro nur fair und logisch. Leider wird der Stadtrat danach so schlau sein wie heute – die Argumente für und wider sind bekannt. Die Dorfener werden noch lange mit Staus leben müssen.