Verloren, aber bereit für die nächsten Kämpfe: A94-Gegner resignieren nicht

Nun rollt der Verkehr durchs Isental. Deswegen ließen die A94-Gegner 35 Jahre Widerstand Revue passieren.

Dorfen– Der Montag war ein schwarzer Tag für die Menschen, die sich dem Bau der A94 durchs Isental über Jahrzehnte hinweg widersetzt haben. Doch letztlich war der Widerstand aus ihrer Sicht nicht vergebens. „Der Kampf stärkte Gemeinschaft und Zusammenhalt“, sagte Stefan Weber, Moderator der Veranstaltung am Montagabend im Dorfener Jakobmayer-Saal, zu der die „Aktionsgemeinschaft gegen die Isentalautobahn“ und der Bund Naturschutz eingeladen hatten.

Und beim Blick nach vorne merkten die Besucher: Es gibt nach wie vor viel zu tun, schließlich gefährden Klimawandel und Erderwärmung ebenfalls die Heimat. „Fatalismus und Resignation sind keine Lösung“, sagte der langjährige Aktionssprecher Heiner Müller-Ermann, Kopf der Bewegung. Schließlich könne man den Enkelkindern später sagen: „Wir waren gegen die Isentalautobahn, haben alles versucht, was in unseren Möglichkeiten lag, um den Bau zu verhindern.“

Im Jakobmayer war es still, als die letzten Worte Müller-Ermanns verklangen: „Nicht nur die Politik hat uns enttäuscht, sondern auch die Justiz.“ Wo sei die Rechtsstaatlichkeit, wenn die „vertretbare Lösung“ – der Bau der Autobahn, statt der „besseren und sogar billigeren Alternative“ (Trasse Haag) bewilligt wurde, fragte er. „Doch die Welt dreht sich weiter.“ Und er schloss mit dem Satz: „Behüt’ euch Gott, es wäre schön gewesen, doch es hat nicht sollen sein.“ Applaus brandete auf, die Autobahn-Gegner erhoben sich und würdigten das jahrzehntelange Engagement des Aktionssprechers mit stehenden Ovationen.

Keine Frage, Müller-Ermann war gerührt. Aber leise sagte er: „Ich war das doch nicht allein. Wir sind so viele.“ In der Tat, der Saal war gerammelt voll.

Gemeinsam ist man bekanntlich weniger allein, gerade in schweren Situationen. Der Bau der Isentalautobahn war stark umstritten – und Dorfen die Keimzelle des Widerstands. Die Aktionsgemeinschaft und der Bund Naturschutz riefen jahrzehntelang zum Widerstand gegen die Zerstörung von Natur und Heimat auf, die deutschlandweit älteste Verkehrsbürgerinitiative wurde gegründet, 35 Jahre stritten und argumentierten die Aktivisten.

Der Ausbau der B 12, so meinten sie, sei die einzige praktikable Lösung. Diese Trasse gebe es nämlich schon, und die Eingriffe in die Natur wären längst nicht so gravierend wie die Pläne für die A 94 und die damit verbundene Zerstörung der Natur. Diese Argumente wurden nicht gehört. „Immer wieder haben wir Politiker zu Gesprächen eingeladen, doch die Verantwortlichen suchten nicht den Dialog“, sagte Rita Rott. Und so bahnten sich Bagger den Weg durchs idyllische Isental, das als besonders schützenswerter Landstrich gilt.

„Möglich, dass in 50 Jahren die Trasse wieder zurückgebaut wird“, sagte BN-Landesvorsitzender Richard Mergner und verwies auf Projekte wie die Renaturierung vieler Flüsse. Mit dem verkehrspolitischen Wahnsinn könne es so nicht weitergehen, zumal das Klima kippe, meinte er.

Mit einer Foto-Show und einem Film von Klaus Lautenbacher blickte man auf Stationen des Widerstands zurück, etwa auf die Demos in München, den Klangspaziergang rund um Dorfen oder des Sommerfest in Lindum.

Einer fehlte am Montagabend: Jakob Baumgartner. Moderator Weber erinnerte an den bereits verstorbenen Mitstreiter. In einer Filmszene hatte Baumgartner schon vor Jahren zusammengefasst, was alle Anwesenden fühlten: „Ich dachte immer, schöne Landschaften, das seien die Berge – doch wie schön es hier bei uns ist, wurde mir erst jetzt bewusst.“

Michaele Heske