Veronika und Bernhard Rachl kirchlich verheiratet: Beim Dorffest hat’s gefunkt

Beim St. Wolfganger Dorffest vor elf Jahren hats gefunkt. Nun gaben sich Bernhard und Veronika Rachl das Jawort.

Dorfen/Grucking – Standesamtlich sind Bernhard und Veronika Rachl aus Zettl bei Dorfen schon seit Juni 2018 verheiratet. Jetzt haben sich die beiden auch kirchlich getraut.

Der 34-jährige Bräutigam stammt aus St. Wolfgang und ist von Beruf Zimmerer. Er führte seine große Liebe, die aus Dorfen stammende 30-jährige Friseurin Veronika Hellmeier, in der herrlich geschmückten Schwindkirchner Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt vor den Traualtar. Nach dem Jawort feierten die beiden mit 200 Gästen den schönsten Tag in ihrem Leben ausgiebig im Gasthaus Rauch in Grucking. Die sechsköpfige „Geheime Party-Band“ aus München sorgte für beste Stimmung.

„Kennen gelernt haben wir uns vor elf Jahren beim St. Wolfganger Dorffest“, erzählen die beiden. Vroni tanzte viele Jahre bei den Magic Dancers mit und Bernie kickte jahrelang beim TSV St. Wolfgang, jetzt noch in der AH. Bereits seit vier Jahren wohnen die beiden in ihrem renoviertem Haus in Zettl. Die Flitterwochen verbringen die Hochzeiter in Peru.

Thomas Obermaier