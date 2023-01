Nächster Akt im Prozess um Dorfens gefeuerten Rathaus-Geschäftsleiter

Von: Timo Aichele

Das Verfahren vor dem Verwaltungsgericht läuft immer noch. © Uli Deck/dpa

Der letzte Geschäftsleiter des Rathauses Dorfen und Rechtsvertreter der Stadt treffen wieder vor dem Verwaltungsgericht aufeinander. Der Beamte zieht eine Klage zurück – doch das Hauptverfahren läuft weiter.

Dorfen – Kommunen haben in der Regel neben dem Bürgermeister als politischer Spitze einen geschäftsleitenden Beamten. Anders in Dorfen. Bürgermeister Heinz Grundner führt sein Rathaus „in einer flachen Hierarchie“, wie er selbst sagt: nach dem Abteilungsleiterprinzip ohne Geschäftsleiter. Das ist seit 2014 so, seitdem der damalige Beamte auf diesem Posten von dieser Aufgabe entbunden wurde. Die Führungsstruktur ist ganz in Grundners Sinne, der seit Jahren laufende Rechtsstreit mit dem Beamten nicht. Am gestrigen Dienstag hatte das Verwaltungsgericht München einmal mehr damit zu tun.

2012 hatte Grundner den Beamten selbst eingestellt –wegen dessen untadeliger fachlicher Qualifikation, sagt der CSU-Politiker auf Nachfrage. Doch die Zusammenarbeit sei „einfach nicht möglich“ gewesen. Nach langen Krankheitsphasen habe die Stadt den Verwaltungsamtsrat 2016 in den Ruhestand versetzt. Dagegen klagte der Beamte – und bekam 2018 vor dem Verwaltungsgericht München Recht.

Die Stadt wurde verpflichtet, den Mitarbeiter entsprechend seiner Qualifikation wieder zu beschäftigen. „Er wurde mit Rechtsberatung und Sonderaufgaben in der Wirtschaftsförderung betraut“, erzählt Grundner. Doch auch diese Zusammenarbeit gedieh nicht. Auf Krankheit folgte erneut eine Ruhestandsversetzung – und eine Klage dagegen.

So lange diese nicht entschieden ist, befindet sich der Kläger, der kurz vor dem Pensionsalter ist, auf der Gehaltsliste der öffentlichen Hand. Mit A13 habe der Beamte „die höchste Besoldungsgruppe bei uns im Haus“, so Grundner. Was das bedeutet, verdeutlichte Vorsitzender Richter Dietmar Zwerger am Dienstag in der Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht: 5249,07 Euro pro Monat nach dem für die in diesem Verfahren verhandelte Sache relevanten Maßstab von 2019.

Dabei ging es um einen Nebenschauplatz: um Urlaubsansprüche aus der Zeit nach der ersten Klage und deren Abgeltung. Die 5. Kammer des Verwaltungsgericht setzte den Streitwert auf knapp 11 000 Euro fest. Richter Zwerger machte dem persönlich anwesenden Kläger und seiner Anwältin allerdings deutlich, dass die Klage wenig Aussicht auf Erfolg habe.

„Man hat in der Zeit, in der man etwas anficht, einen Gehaltsanspruch“, argumentierte dagegen Rechtsanwältin Gabriele Schenk mit Verweis auf das Beamtenrecht. Analog müsse ihr Mandant auch einen Urlaubsanspruch haben. „Die haben mir damals Knall auf Fall meine Dienstbezüge gekürzt“, untermauerte der Beamte seine Überzeugung, dass ihm zumindest die Abgeltung von Urlaubsansprüchen zustehe.

Der Vorsitzende Richter widersprach. Nach einschlägiger Rechtsprechung „ist der Urlaubsanspruch das Pendant zur Dienstleistungspflicht und dient der Erholung“. Doch zwischen seiner Klage und dem Urteil habe der Beamte keine Dienstleistung erbracht, so Zwerger.

„Mir fällt beim besten Willen nicht ein, warum der Kläger eine Leistung zurückfordern sollte, die ihm nicht zusteht“, erklärte auch der Rechtsvertreter der Stadt, Axel Weisbach. Einen von der Kläger-Seite vorgeschlagenen Kompromiss, das Zugestehen eines Viertels des Streitwerts, lehnte Anwalt Weisbach ab. „Die Geschichte geht ja schon sehr lange. Die Bereitschaft ist da sehr gering“, sagte er. Also zog der Beamte die Klage zurück.

Auf Weisbachs Frage, wann die Hauptsache verhandelt werde, erklärte der Vorsitzende Richter: „Wir versuchen es im ersten Halbjahr.“