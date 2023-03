Zu narzisstisch für die Dorfener Rathausspitze: Beamter klagt gegen Ruhestand

Von: Timo Aichele

Nur kurz der Arbeitsplatz des Klägers: das alte Dorfener Rathaus, das 2017 abgerissen wurde. © weingartner

Seit Jahren laufen Prozesse um die Ruhestandsversetzung des früheren Geschäftsleiter des Dorfener Rathauses. Das Verwaltungsgericht hat nun getagt. Die Klage des Beamten wird womöglich abgewiesen.

Dorfen – Als Geschäftsleiter der Stadt Dorfen hat Michael K. gerade einmal von 2012 bis 2014 gearbeitet. Viel länger dauern schon die Prozesse um seine Entfernung aus dem Amt. Aktuell geht es vor dem Verwaltungsgericht München um einen Bescheid zur Ruhestandsversetzung von Ende April 2020. Dagegen hat der Beamte im Juli 2020 Widerspruch eingelegt. Am Dienstag wurde die Klage verhandelt, das Urteil erhalten die Stadt Dorfen und der Kläger demnächst per Post. Es wurde aber deutlich: Die Kammer wird die Klage wohl abweisen. Diese „Tendenz“ verriet Vorsitzender Richter Dietmar Zwerger am Ende des fast vierstündigen Gerichtstermins.

„Die Aussagen des sachverständigen Zeugen würden reichen, die Ruhestandsversetzung zu begründen“, erklärte der Richter. Das heißt: Ab diesem Bescheid Ende April 2020 würde der Beamte als pensioniert gelten. Momentan, während des laufenden Gerichtsverfahrens, ist der einstmals leitende Beamte, der bald die Altersgrenze für die Pensionierung erreicht, bei vollen Bezügen freigestellt. Besoldungsstufe A13, 5700 Euro pro Monat.

Bevor der Richter durchblicken ließ, wie das Urteil der 5. Kammer des Verwaltungsgerichts wohl aussehen wird, deutete er an, dass ein Zurückziehen der Klage die richtige Entscheidung sein könnte. „Oder hat ihr Mandant eine Rechtsschutzversicherung?“, fragte er Rechtsanwältin Gabriele Schenk.

Schließlich gehe es hier mit 73 000 Euro um einen „Wahnsinns-Streitwert“, so der Richter. Auf dieser Grundlage würden dann Gerichtsgebühren berechnet. „Wir sind der Auffassung: In dem Gesundheitszeugnis ist keinerlei Krankheit festgestellt worden“, erwiderte die Anwältin. Denn genau darum ging es am Dienstag.

Auf der einen Seite saßen Anwältin Schenk und ihr Mandant, auf der anderen Seite die Vertreter der Stadt: Kämmerin Maria Bauer, Personalchefin Alexandra Schwarz und Anwalt Axel Weisbach. Auf dem Stuhl in der Mitte: ein früherer Amtsarzt im Gesundheitsamt Erding. Im Herbst 2019 hatte er den in Pension geschickten Beamten begutachtet und dessen Dienstunfähigkeit festgestellt. Die wesentliche Begründung ist eine narzisstische „Persönlichkeitsakzentuierung“, die Vorstufe einer Persönlichkeitsstörung.

Diese Diagnose versucht der Beamte zu torpedieren. In einer Art Schlusswort sagte der Kläger am Dienstag: „Der Gutachter hat nicht verstanden, um was es mir geht.“ Er habe lange Jahre im öffentlichen Dienst gearbeitet. Vor seiner Anstellung in Dorfen sei er geschäftsleitender Beamter eines Landkreises mit über 100 Angestellten gewesen. Vor diesem Spitzenamt im Landratsamt Miesbach hatte er eine verantwortliche Stellung in der Erdinger Kreisbehörde gehabt. Außerdem habe er von einer Fachärztin die Einschätzung erhalten, dass eine solche Persönlichkeitsakzentuierung in leitenden Positionen „ganz normal“ und nötig sei, „um den Vortänzer zu machen“, sagte der Kläger.

Auf dem Dorfener Parkett harmonierten er und Bürgermeister Heinz Grundner indes nicht. Nach nur zwei Jahren wurde der Beamte das erste Mal in den Ruhestand versetzt. Gegen eine amtsärztliche Beurteilung wehrte er sich erfolgreich. „Letztlich ist es zu keiner Begutachtung gekommen. Dann gingen die hohen Krankenstände weiter, in Abwechslung mit Urlauben“, berichtete der Amtsarzt im Zeugenstand. Mit einer ersten Klage war der streitbare Beamte 2018 am Verwaltungsgericht München dann auch erfolgreich.

Dem folgten notgedrungene Versuche des Rathauses, den einstigen Verwaltungsleiter seiner Qualifikation angemessen einzusetzen. So wurde ihm auch eine neue Stelle mit Büro im Bauhof zugewiesen. Am ersten Tag dort habe er die neue Arbeitsstelle nach wenigen Stunden verlassen und war in der Folge wieder krankgeschrieben, berichtete der Amtsarzt.

„Es war ein Arbeitsplatzkonflikt, ausgelöst durch den Bürgermeister“, schilderte der Kläger am Dienstag seine Sicht der Dinge. Aus dem Rathaus Dorfen ist dagegen zu hören, dass eine Zusammenarbeit mit dem zeitweiligen Geschäftsleiter unmöglich war – aufgrund von dessen Persönlichkeit.

Das unterstreicht auch das Gesundheitsgutachten des früheren Erdinger Amtsarztes. Er erläuterte auf Befragung der Kammer seine Diagnose, dass der Kläger damals dienstunfähig war und auch keine verbliebene Restleistungsfähigkeit mehr hatte.

Sein Gutachten stützte der Mediziner auf persönliche Begegnungen im Herbst 2019. Die Krankschreibungen habe der Beamte damals von einer Hausarztpraxis in Erding bekommen. „Ich habe keinerlei Anhaltspunkte, dass es sich dabei um Gefälligkeitsatteste gehandelt hat“, sagte der Amtsarzt. Atteste, die die Art der Erkrankung erklären, hätten bei der Begutachtung im Herbst 2019 nicht vorgelegen, wohl aber ein Arztbrief nach der Entlassung aus einer psychosomatischen Fachklinik. Aussagen über Dauer, Art und Erfolg einer ambulanten Psychotherapie fehlten. Solche Unterlagen müsse der Proband auch nicht beibringen, betonte der Zeuge. „Das muss ich akzeptieren.“

Daher habe er sich nur auf die Ergebnisse der von ihm durchgeführten psychopathologischen Untersuchung verlassen können. Dabei habe K. deutliche Arroganz gezeigt und stark entwertende Aussagen dem Amtsarzt gegenüber getätigt.

„Im Gespräch ist herausgekommen, dass er massiv gekränkt ist und einen Groll hat und sich selbst als nicht dienstfähig sieht.“ Laut dem Gesundheitszeugnis hat K. „die Tendenz, Erlebtes zu verdrehen und als feindlich zu deuten“. Dieser Formulierung widersprach die Anwältin des Klägers.

Auch Richter Zwerger fragte den Mediziner mehrfach kritisch, wie sich aus diesen Schilderungen eine dauerhafte Dienstunfähigkeit ableiten lasse. „Ich musste davon ausgehen, dass sich der Kläger, wenn er nicht genau das bekam, was er wollte, dienstunfähig fühlen würde und er entsprechende Krankschreibungen bekommt“, antwortete der Amtsarzt.

Nach seinem Gutachten könne der Kläger der Pflicht einer einigermaßen harmonischen Zusammenarbeit aufgrund seiner Persönlichkeitsakzentuierung nicht nachkommen. Er zeige bei „geringsten Anlässen konflikthaftes Verhalten“. Aufgrund seines Charakters komme es zu herablassendem und arrogantem Verhalten gegenüber Mitarbeitern.

Eine Kostprobe davon hatte der Amtsarzt selbst erhalten. Der erste Begutachtungstermin sei im September 2019 nicht zustande gekommen, weil die Frau des Beamten diesen wenige Minuten zuvor per E-Mail absagte. Der zweite Termin zwei Wochen später eskalierte auf dem Flur des Gesundheitsamts in einem Streit, noch bevor der Proband das Behandlungszimmer betrat. Involviert waren der Betroffene, seine Frau, der Amtsarzt, eine Sachgebietsleiterin und ein Jurist des Landratsamts.

„Die Situation ist derart eskaliert, dass der Dienstbetrieb empfindlich gestört war. Am Ende wurden Herr K. und seine Frau des Hauses verwiesen“, erinnert sich der Mediziner. „Er hat versucht, die Situation zu dominieren.“ Nach der Aussage des Amtsarztes passt das zu der Persönlichkeitsakzentuierung. Damit müssen sich seit Jahren auch Gerichte befassen.