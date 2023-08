Dorfen: Wiesn-Auftakt mit bester Stimmung

Von: Hermann Weingartner

Teilen

Feucht-fröhlich ging es beim Ozapfa am Freitag zu. Bürgermeister Heinz Grundner (l.) stellte Festwirt Ernst Hennel in eine ordentliche Bierdusche. © Weingartner

Großer Andrang herrschte am ersten Wochenende des Dorfener Volksfests. Trotz Startschwierigkeiten beim Service und langen Wartezeiten war die Stimmung bei Traumwetter bestens.

Dorfen – Ein fantastischer und friedlicher Volksfest-Auftakt in Dorfen mit leichten Anlaufschwierigkeiten: Beste Stimmung herrschte am ersten Wochenende. Reichlich Festbier ist auch bereits geflossen in der gemütlich dekorierten Festhalle, fasste Tobi Maier vom Festwirte-Quartett die ersten Tage zusammen. Erster Höhepunkt nach dem Ozapfa am Freitagabend war der prächtige Wiesn-Einzug am Samstagnachmittag mit einem neuen Teilnehmer-Rekord. Über 700 Leute waren bei bestem Wetter mit dabei.

Drei kräftige Schläge, dann hatte es bereits am Freitagabend zum Auftakt durch die Festhalle geschallt: „Ozapft is!“ Bürgermeister Heinz Grundner zapfte den ersten Loher Banzen Festbier etwas „spritzig“ an, sodass Festwirt Ernst Hennel als Assistent eine leichte Bier-Dusche abbekam. „Leider“, bedauerte Grundner, sei es nicht gelungen, heuer auch Fahrgeschäfte für den älteren Nachwuchs herzubekommen.

Obwohl zum Start alles „bestens gerichtet war“, so berichtete Maier unserer Zeitung, mussten sich die ersten Festgäste am Freitagabend in viel Geduld üben. Kurz nach dem Anzapfen waren die Registrierkassen ausgefallen: „Ein technisches Problem, für das wir nix konnten. Wir haben uns da auf die externe Firma verlassen“, rechtfertigte sich der Festwirt. „Das war natürlich ärgerlich, das tut uns wahnsinnig leid.“

Waghalsige Sprungeinlagen in luftige Höhen zeigten die Grüntegernbacher Showtänzer von den „Members of Dance“ beim Einzug am Samstag. © Weingartner

Das Problem führte dann zu „einem Rattenschwanz an Schwierigkeiten und zu den Verzögerungen beim Essen und beim Bierausschank. Die Bedienungen mussten die Bestellungen zwischenzeitlich händisch notieren“. Ab etwa 21 Uhr ging’s wieder und man habe einen zweiten Ausschank eröffnen können, um „den Stau aufzuholen“.

Samstag und Sonntag waren dann „zwei grandiose Tage“. Zum neuen Festbier vom Bräu z’Loh und auch vom Dorfener Kellerbräu sowie zur Festküche habe es bislang „nur positives Feedback“ gegeben, hätten die Bedienungen berichtet. Und die Besucher hätten bereits reichlich konsumiert, das zeige: „Des süffige Bier schmeckt de Leid.“

Eine neue Attraktion ist das Maibaum-Kraxeln in der Festhalle. Am Samstag haben’s drei Burschen von den Grüntegernbacher Showtänzern „Members of Dance“ versucht und wie Michael Weindl auch geschafft – und sich im Anschluss ein Freibier schmecken lassen.

Der traditionelle Wiesn-Einzug hat am Samstagnachmittag zünftig im Stadtzentrum begonnen. Dort wurde Freibier ausgeschenkt zur Stärkung für den etwa einen Kilometer langen Marsch zur Festhalle am Volksplatz. Weit über 700 Teilnehmer waren’s heuer, die sich am Einzug beteiligten. „Das waren nach letztem Jahr wieder mehr“, sagt Maier. „Ein neuer Rekord“, freuten sich die Festwirte, die wie die örtliche Prominenz in Kutschen chauffiert wurden.

Das prächtigste Gespann war der Vierspänner vom Bräu z’Loh mit Braumeisterin Barbara Lohmeier-Opper auf dem Kutschbock. Fast alle Vereine aus dem Stadtgebiet waren mit stattlichen Abordnungen vertreten. Maiers Fazit: „Die Resonanz ist gigantisch“.

Weiteres Programm

Heute kommt der Nachwuchs beim Kindernachmittag auf seine Kosten mit Karussellfahrten, Puppentheater, Kinderschminken und Kletterbaum. Ab 14 Uhr erhält jedes Kind einen Wertgutschein für ein Fahrgeschäft und es gelten ermäßigte Fahrpreise. Abends machen ab 19 Uhr erstmals die Profi-Musiker der „Grumis“ Stimmung. Morgen geht’s um 9 Uhr los mit Weißwurstfrühstück. Vormittags kann man sich zum Oldtimer-Korso (13 Uhr) anmelden. Jede Menge Blechkarossen sind ab 10 Uhr am Volksplatz zu besichtigen. Abends spielt (18 Uhr) die Steinkirchener Gruppe „Hand’g’macht“ unplugged.