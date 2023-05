„Schee und aufregend“: Wiesnmadl Sandra Bauer beim ersten Fotoshooting

Von: Hermann Weingartner

Fotoshooting im Biergarten (v. l.): Festwirt Franz Egerndorfer, Sabine Deml (shedoes), Christine Seidl (h-kult), Wiesnmadl Sandra Bauer, Barbara Schmid (Max Schmid Schuhe), Isabella Still (h-kult) und die Festwirte Michael Gronegger sowie Ernst Hennel und Tobi Maier (hinten, v. l.). © Hermann Weingartner

Das Dorfener Wiesnmadl Sandra Bauer ist bereit fürs Jubiläumsvolksfest.

Dorfen – „Ozapft is“, wird’s 11. August beim Jubiläumsvolksfest im Festjahr 1250 Jahre Dorfen heißen. Das Festwirt-Quartett verspricht schon mal eine „gmüatliche Wiesn“. Besonders freut sich das Wiesnmadl 2023 Sandra Bauer. Die 23-Jährige ist heuer das Gesicht des historischen Volksfestes. „Des is ganz was B’sonderes, dass i Wiesnmadl sein darf im Jubiläumsjahr“, sagt die junge Frau aus Haidvocking bei Dorfen beim Foto-Shooting für das Wiesn-Werbeplakat.

„Angenehm, schee, aufregend“, fand die Bankkauffrau den Termin. Einmal professionell ins Bild gesetzt zu werden, erlebe man ja auch nicht alle Tage. Als eifrige Wiesn-Gängerin kannte sie natürlich die Wahl des Wiesnmadls und freute sich, dass sie sich gegen fünf Konkurrentinnen durchsetzte. „Des war sehr, sehr aufregend. So nervös war i no nia, aber des war richtig schee“.

Als Siegerpreise gab’s unter anderem ein Dirndl-Unikat von Sabine Demls Trachtenmode-Label shedoes, dazu passende Schuhe von Max Schmid Schuhe sowie ein Styling vom Armstorfer Friseurstudio h-kult und eben das Fotoshooting.

Das Wiesnmadl sah in ihrem Dirndl in Rostrot und Dunkelblau mit Samtschürze in Beere dazu schmeichelnden Velours-Pumps in Rosé und toll gestylt, einfach „mega“ aus, fand das Stylisten-Team beim Pressefoto im historischen Biergarten am Marienplatz. prä