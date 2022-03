Vollgas-Flucht vor der Polizei

Von: Timo Aichele

Verfolgungsjagd mit einem Streifenwagen (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa

Alkoholisiert wollte sich ein 19-Jähriger nicht am Steuer erwischen lassen. Also gab er in Dorfen Gas - und baute einen Unfall.

Dorfen – Betrunken versuchte ein 19-Jähriger, der Polizei davonzurasen und verlor dabei die Kontrolle über sein Auto. Der BMW krachte gegen einen Baum.

Der junge Mann war einer Streife der Polizeiinspektion Dorfen Dienstagnacht gegen 1.45 Uhr mit unsicherer Fahrweise auf der B 15 bei Dorfen aufgefallen. Einer Verkehrskontrolle wollte sich der 19-Jährige jedoch entziehen, er beschleunigte. Nach Angaben der Polizei bog er in die Buchbacher Straße ein und gab auf Höhe des Gewerberings Vollgas. Der junge Deutsche raste eineinhalb Mal um den Ring herum und setzte den BMW frontal gegen einen Baum.

Unverletzt stieg der Bruchpilot aus. Nach einem hohen Wert beim Atemalkoholtest folgten eine Blutentnahme im Krankenhaus Dorfen und die Sicherstellung des Führerscheins. Den 19-Jährigen erwartet nun eine Anzeige. Das Auto wurde abgeschleppt, der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt.