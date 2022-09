Vorbereitung zum Dorfener „Faust“: Des Pudels Casting

Von: Michaele Heske

Ihren Hund „Olaf“ schickt Reporterin Michaele Heske ins Rennen. © mhe

Die Initiatoren des Dorfener Sommerspektakels „Faust“ in der Innenstadt nächstes Jahr haben zum Casting gerufen. Viele Laien sind gefolgt und haben sich um Rollen beworben. Die Redaktion schickt Hund „Olaf“ ins Rennen.

Dorfen – Was für ein Theater: Im Jubiläumssommer kommt das Freilichtspektakel „Faust in Dorfen“ auf die Bühne, mitten im pittoresken Stadtkern. Das wird eine opulente Aufführung, ein „Goethesches Panoptikum“, wie Regisseur Andreas Wiedermann sagt. Denn neben professionellen Schauspielern werden auch viele hiesige Akteure mitwirken. Am Samstag kamen rund 60 Komparsen und Kleindarsteller zum Vorsprechen in die Dorfener Mittelschule. Darunter Hund Olaf, der sich für die Rolle des Pudels bewarb.

Anders als bei anderen Castings seien alle Akteure beim „Faust“ willkommen, sagt Produktionsleiterin Susanne Holzner aus Dorfen zu Beginn der Bewerbungsrunde. „Es gibt kein Auswahlkriterium, jeder Mitwirkende bekommt die passende Rolle. Wir schauen heute, wer in die einzelnen Szenen passt.“ Und: „Wir brauchen euch alle!“

Die Jury beeindrucken wollte Seppo Schmid mit Regieassistentin Anna-Lena Heinisch (l.) und Produktionsleiterin Susanne Holzner (r.) © Heske

Das Team um Ernst Bartmann und Andreas Wiedermann, bekannt beim Dorfener Publikum durch zahlreiche Aufführungen von Operetten und Musicals im Jakobmayer, will mit seinem „Faust“ ein breites Publikum ansprechen. „Tragödie und Komödie mit Witz und Aberwitz, ein Mummenschanz mit Tanz und Musiktheater“, schwärmt Wiedermann voller Begeisterung. „Einmal vom Himmel bis zur Hölle und wieder zurück“, zitiert er aus dem „Faust“.

Die vielen Kandidaten aus Dorfen sitzen in lockerer Rund, manche haben Lampenfieber, andere rezitieren nochmal leise den vorgegebenen Casting-Text aus Faust I, eine kurze Szene aus dem Osterspaziergang. „Großartig, dass in Dorfen so etwas auf die Beine gestellt wird“, da sind sich Elisabeth und Joachim Dreißig einig. Zu anspruchsvoll sei Faust keineswegs, meint der ehemalige Lehrer am Dorfener Gymnasium: „Und endlich mal kein Bierkrieg“, freut er sich.

Seine Frau habe ihn geschickt, erzählt Mathias Schuster. Dem Informatiker schwebt eine Rolle vor, in der er kurze und prägnante Sätze sagen kann. Etwa: „Hängt ihn auf“ oder in den „Fluss mit ihm“.

Olaf, den die Heimatzeitung ins Rennen schickt, hat da weit höhere Ziele: Ihm schwebt der Pudel vor, eine der Hauptrollen sozusagen. Denn des Pudels Kern ist bekanntlich Mephisto. Der Mischling hat sich gut vorbereitet. Er will die Theaterleute mit einer Szene, frei nach Goethes Faust, von seinen schauspielerischen Fähigkeiten überzeugen. Frei à la: „Hier bin ich Hund, hier darf ich sein.“

„Sitz“ und „Platz“, sogar „Männchen“, wenn er mit Leckerlis gelockt wird, schafft Olaf mit Bravour. Juror Wiedermann ist dennoch skeptisch: „Der ist ja blond“, kritisiert er. Kein Problem, für die Premiere kann das Fell gefärbt werden – rabenschwarz. Aber kann der Hund auch über die Spielfläche rennen? „Mittendrin kommt das große Wow, die Metamorphose, des Pudels Kern, der Mephisto steht auf der Bühne“, erklärt der Regisseur die Szene.

Bürgermeister Heinz Grundner betritt die Bühne in der Mittelschule. Er dankt allen Anwesenden für das große Interesse an der Aufführung. „Ich habe nicht die Zeit, kann deshalb leider selbst nicht mitspielen“, sagt der Rathauschef. Und humorig ergänzt er: „Außer ihr braucht noch einen Pudel – bellen kann ich schon.“ Diesen Spaß quittiert Konkurrent Olaf mit bösem Knurren.

Auch Martha Baumgärtner versuchte ihr Glück - bei Ernst Bartmann, Andreas Wiedermann und Susanne Holzner (v. l.). © Heske

Szenenwechsel: „Eine Stadt wie Dorfen kann sich durchaus zum 1250. Gründungsjubiläum ein großes Spektakel wie den ,Faust‘ leisten“, findet Grundner. Das Freiluft-Theater soll schließlich das Programm-Highlight des Jubiläumssommers 2023 werden.

Die Gesamtproduktionskosten werden auf 269 000 Euro geschätzt, die Ausgaben der acht bis zehn Aufführungen sollen mit Eintritten, Sponsoring und Fördergeldern gedeckt werden. Auf den Zuschauertribünen in der Innenstadt finden 900 Menschen Platz.

Auf das Publikum warten indes nicht nur hochgeistige Dialoge, sondern auch so manche „derbe Szene“, meint Bartmann, etwa das Trinkgelage in Auerbachs Keller, das er mit viel Musik inszenieren will.

Für die Kneipen-Szene bewirbt sich das Team vom Johannis-Café. Stellvertretend spricht Seppo Schmid, Geschäftsführer der Genossenschaft, beim Casting vor. „Wir sind ja als Wirtsleute sozusagen dafür geschaffen“, meint er.

Auch gekommen ist Martha Baumgartner. Sie habe schon bei Aufführungen des „Dorfener Bierkrieges“ mitgespielt, freue sich jetzt auf eine Sprechrolle aber vor allem auf die Action, die der Klassiker von Goethe in die Stadt bringe.

Bürgermeister Heinz Grundner (3. v. l.) schaute beim Casting ebenfalls vorbei - hier mit (v.l.) Sigrid Wiedenhofer, Susanne Holzner, Andreas Wiedermann, Ernst Bartmann und Anna-Lena Heinisch. © Heske

Wie viel Dorfen soll in die Inszenierung einfließen? Die Innenstadt biete sich als Kulisse an, viele Akteure aus der Isenstadt stehen auf und hinter der Bühne, sagt Wiedermann. „Ansonsten halten wir uns da schon an Goethes Textvorgaben.“ Er habe sich kurz ein bayrisches Skript des Faust angeschaut, diese Idee aber gleich wieder verworfen: „Das können wir dem Dichterfürsten nicht antun.“

Bei diesen Worte jubiliert Martina Schwerr innerlich. Die 62-jährige Erzieherin kommt nämlich ursprünglich aus Cuxhaven, lebt schon lange in Dorfen. „Wenn ich mich aber hier bei einem Bauerntheater-Ensemble bewerbe, bin ich sofort die Protagonistin aus dem hohen Norden.“ Es sei auf Dauer nicht lustig, immer die Außenseiterin zu spielen.

Marion Stamm aus Lengdorf tanzt in der Garde der Dorfener Faschingsdeife. Sie hat Lampenfieber. Stamm ist es eigentlich egal, was sie spielen wird: „Hauptsache, ich bin dabei.“ Zur Not würde sie auch als Pudel auftreten. Aber Obacht, dünnes Eis. Denn auf die Rolle spekuliert ja der Hund unseres Zeitungsteams. Ob er den Part tatsächlich bekommt, zeigt sic erst in ein paar Wochen, wenn bei der finalen Vergabe alle Rollen verteilt sind. „Eine super Veranstaltung und sehr produktiv“, lobt Bartmann alle anwesenden Schauspieler nach dem Casting.

