Vorerst keine Montessori-Schule in Dorfen

Von: Michaele Heske

Überzeugt von der Montessori-Pädagogik: Isabella Haider-Bart und Stephan Weindler. © Michaele Heske

Auf dem Gelände der ehemaligen Ziegelei Meindl in Dorfen wird es keine Montessori-Schule geben. Die Regierung von Oberbayern hat die Pläne des Haager Vereins „Mit Freude lernen“ abgelehnt – vorerst.

Dorfen – Visionen brauchen bekanntlich Zeit, bevor sie in der Realität ankommen. Die Planungen für die Montessori-Schule laufen bereits seit knapp vier Jahren. Der Verein „Mit Freude lernen“ hat den Genehmigungsantrag für eine solche Schule, in der Schüler der Klassen 5 und 6 ab September unterrichtet werden sollten, auch fristgerecht im März bei der Regierung von Oberbayern eingereicht. Jetzt kam der Bescheid: abgelehnt. „Wir haben aber Hinweise bekommen und werden diese Anregungen einarbeiten und ein neues Konzept erstellen“, sagt Stephan Weindler von der Geschäftsführung Montessori Dorfen.

Enttäuscht seien die Initiatoren nicht, aufgeben werden sie auch nicht: „Es kann schließlich nicht jeder einen neuen Schulbetrieb leiten“, meint Pädagogin Isabella Haider-Bart, die die Neugründung begleitet. Immerhin müssen alle Voraussetzungen stimmen.

Der Standort im neu entstehenden Stadtviertel „Timber Town“ stehe, ebenso wie die Finanzierung, die nicht nur durch Elterngelder, sondern auch durch staatliche Unterstützung gelingen soll. „Die letzten Hürden werden wir auch noch nehmen“, ist die Dorfenerin überzeugt.

Am pädagogischen Konzept scheiterten in Taufkirchen bereits die Mitglieder des örtlichen Montessori-Vereins. Dort setzte man allerdings auf Wildnispädagogik, die Anträge wurden 2016 und 2018 abgelehnt. Der Haager Verein, der rund 40 Mitglieder zählt, von denen gut die Hälfte aus Dorfen und Umgebung kommt, will indes eine „Montessori-Schule Plus“ etablieren. Dieses Plus stehe für die Integration von klassischer Montessori-Pädagogik sowie neuesten Erkenntnissen aus Lernforschung und Neurowissenschaften.

Die erzieherischen Grundsätze der italienischen Ärztin, Reformpädagogin und Philosophin Maria Montessori, die ab 1907 ihr erstes Kinderhaus leitete, liegen mehr denn je im Trend, so Haider-Bart. Immer häufiger würden sich Eltern gegen den Leistungsdruck der staatlichen Bildungseinrichtungen stellen. Das Leitmotiv der Montessori-Pädagogik ist „Hilf mir, es selbst zu tun“: „Die Förderung der Selbstständigkeit und der Erhalt der natürlichen Freude des Kindes am Lernen sind dabei zentral“, erläutert Haider-Bart.

„Dorfen ist ein weißer Fleck – die Isenstadt ist prädestiniert für Montessori-Einrichtungen“, findet Weindler. Anhand einer Bedarfsanalyse zeigte sich, dass Dorfen ein großes Potenzial habe. Der Zuzug ist beträchtlich, die Anbindung gut. „Der Standort ist zukunftsträchtig, der Einzugsbereich wird entsprechend der Bahnanbindung von München bis Mühldorf reichen“, erklärte Weindler. Denn die Montessori-Schulen in München haben lange Wartelisten, und im Landkreis Erding gebe es zudem nur eine staatlich anerkannte Montessori-Schule in freier Trägerschaft in Aufkirchen.

Das Kinderhaus auf dem Tonwerk-Areal hingegen geht am Montag nach ersten Anlaufschwierigkeiten mit neuem Betreuungsteam ins zweite Kita-Jahr (Bericht folgt). „Es braucht viel Engagement und noch mehr Einsatz“, weiß Haider-Bart. „Wenn jetzt im Kinderhaus alles rund läuft, werden wir uns mit viel Power auf die Schulgründung und ein modifiziertes Konzept konzentrieren.“