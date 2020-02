Wahlkampf um Wahlplakate

Sind die Regeln gerecht, nach denen Parteien in Dorfen plakatieren dürfen? Hält sich jeder daran? Über diese Fragen debattierten die Stadträte.

Dorfen – Wahl für Wahl das gleiche Spiel: Politiker grinsen von Transparenten, und ihre Parteifreunde schwitzen beim Plakatekleben. Alle miteinander streiten mit der Konkurrenz über die faire Verteilung der Wahlwerbung. Zu diesem Zweck hat der Stadtrat 2018 eine Plakatierungsverordnung erlassen, nach der Wahlwerbung ausschließlich auf eigens dafür aufgestellten Wänden angeschlagen werden darf. Doch der damalige 11:9-Beschluss brachte nicht den erhofften Frieden. Nun debattierte der Stadtrat erneut über das leidige Thema.

LDW-Stadtrat Martin Heilmeier hatte moniert, dass mit den sieben festgelegten Standorten nicht jede Gruppierung im Stadtinneren werben kann und eine Verbesserung beantragt. Es herrsche „ein gewisses Missverhältnis“, gab auch Bürgermeister He

inz Grundner (CSU) zu. Die Verwaltung habe eine Lösung für das Problem gefunden: eine zusätzliche Stellwand gegenüber dem Rathaus mit Platz für 20 Plakate. Diese Anlage könne bis spätestes Montag aufgestellt sein.

„So hat jede Gruppierung die Möglichkeit, an jedem Standort mit mindestens einem Plakat vertreten zu sein“, erklärte der Bürgermeister. Nach der Verordnung ist der Proporz auf der Grundlage früherer Wahlergebnisse und einiger durch Gerichtsurteile geschaffene Sonderregeln genau festgelegt. Demnach darf die CSU für die Stadtratswahl 19 Plakate aufhängen, AfD und SPD jeweils 10, die GAL 9 sowie ÜWG, LDW, Gemeinwohl, TEG und EWG jeweils 7.

Die Debatte wurde in der Sitzung noch richtig giftig. „Ich bin öffentlich wegen der Plakatierungsverordnung angegriffen worden“, sagte Josef Jung (ÜWG) und meinte damit einen Facebook-Post von Anton Stimmer (CSU) in der „Dorfen“-Gruppe. Der hatte ein Foto von einem ÜWG-Plakatständer gepostet und geschrieben, dessen Aufstellung sei „eine Ordnungswidrigkeit und sollte mit einer Geldbuße belegt werden“. Einen solchen Vorwurf öffentlich zu äußern anstatt sich direkt bei ihm zu melden, sei „allerhand“, kritisierte Jung. Außerdem, so hatte er bereits bei Facebook geschrieben, habe es sich bei dem Plakat nicht um klassische Wahlwerbung, sondern um eine Veranstaltungsankündigung gehandelt. Und eine solche sei erlaubt.

Die Debatte in dem sozialen Netzwerk wurde mit 35 Kommentaren sehr intensiv geführt. Stimmer hatte dort seinen Vorwurf an Jung mit den Wortern „nachdem du derjenige bist, der immer auf das vermeintliche Fehlverhalten der anderen hinweist“ garniert. In der Sitzung äußerte sich der CSU-Rat nicht.

Andreas Hartl (GAL) störte sich wiederum an ein städtisches Schreiben zu dem Thema, in dem mit dem Wort Ordnungswidrigkeit gedroht worden sei. „Wenn man durch die Stadt fährt, sieht man unzählige Plakate stehen“, sagte er. Da habe die Stadt genug zu tun, anstatt die örtlichen Parteien derart anzuschreiben.