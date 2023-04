Wasserwacht Dorfen: Jeder soll schwimmen können

Von Hermann Weingartner schließen

Ausgefallene Kurse während Corona und gestrichene Schulstunden haben mit dazu geführt, dass immer weniger Kinder schwimmen können. Die Wasserwacht Dorfen will das ändern.

Dorfen – Oft unscheinbar, aber unverzichtbar: Die Wasserwacht sorgt vielfältig für Sicherheit, besonders an Gewässern, und unterstützt mit Wachdiensten in Freibädern, gibt Schwimmkurse und bildet Rettungssanitäter aus. Satte 3021 Stunden haben die Mitglieder der Ortsgruppe Dorfen im vergangenen Jahr für die Sicherheit der Bürger geleistet.

So gut wie lange nicht mehr war die Jahreshauptversammlung besucht. „Mit so großem Andrang hatten wir nicht gerechnet“, freute sich Vorsitzender Hüseyin Aslan in der rappelvollen Gaststube im Landhaus Hinterberg. Das sei auch „eine Wertschätzung“ der Ortsführung, betonte Kreisgeschäftsführer Andreas Lindner. „Fantastisch, wie ihr das macht“, lobte BRK-Kreisvorsitzender Jürgen Loher. „Beeindruckend“ nannte Vereinsreferent Anton Stimmer den Hilfsdienst im Freibad, und er lobte die sehr gute Jugendarbeit.

Die Ortsgruppe hatte zum Jahreswechsel 144 Mitglieder, darunter 35 Aktive und 28 Jugendliche bis 21 Jahre. Der Nachwuchsgruppe schlossen sich heuer bereits weitere neun Jugendliche an. Die 3021 geleistete Stunden verteilten sich laut Technischem Leiter Andreas Baumann auf verschiedene Bereiche. Knapp 500 Stunden waren es in der Breitenausbildung, unter anderem mit vier Schwimm- und 13 Erste-Hilfe-Kursen in Zusammenarbeit mit einer Fahrschule – 184 mehr als vor Corona. In die Aktivenausbildung wurden 832 Stunden investiert. Mit 161 Wachstunden an Wochenenden und Feiertagen wurde das Personal im städtischen Freibad unterstützt.

Die Jugendarbeit und die Verwaltung verschlangen je knapp 600 Stunden. Bei Diensten wie der Unterstützung des Blutspendedienstes, beim Volksfest Dorfen, Sinnflut Erding, Rock im Park oder auf der Münchner Wiesn waren Vertreter der Ortsgruppe Dorfen mit 342 Stunden helfend dabei.

Der stellvertretende Technische Leiter Felix Huber präsentierte die Vision „Dorfen schwimmt und hilft gerne“, die sich an die Initiative „Bayern schwimmt“ der Wasserwacht Bayern anlehnt. Die Mission: „In Dorfen können alle schwimmen“, nannte Huber das Ziel. Zumindest solle jeder, der schwimmen lernen möchte, die Möglichkeit dazu haben. Immer weniger können schwimmen, da durch Corona Kurse ausgefallen seien, und auch an Schulen gebe es immer weniger Schwimmunterricht.

Es zeige sich auch „eine starke Nachfrage für Erwachsenenschwimmkurse“, berichtete Huber. Um das komplett abzudecken, habe man „noch nicht die nötigen Kapazitäten“. Auch Schwimmkurshelfer wurden ausgebildet und das Kinderschwimmkursprogramm „Loti“ der Bayern-Wasserwacht umgesetzt. Dabei werden Eltern im Vorfeld einbezogen, die ihre Kinder ans Wasser gewöhnen sollen. Neben der Abnahme von Schwimmabzeichen und der Ausbildung von Rettungsschwimmern seien auch zwei Rettungssanitäter ausgebildet worden, so Huber.

Eine Schnelle Eingreifgruppe (SEG) für Unglücks- und Katastrophenfälle sei in Dorfen noch im Aufbau. „Da brauchen wir noch einige Sachen“, sagte Huber. Von den Erdingern habe die Ortsgruppe ein eigenes Einsatzfahrzeug bekommen, das bei der Feuerwehr Dorfen untergestellt werden kann.

Von „hoch motivierten Kindern und Jugendlichen“ berichtete Renate Tischler, die seit Anfang 2023 kommissarisch als Jugendleiterin im Amt ist. Der Zulauf nach Corona sei „riesig“, und man habe endlich wieder den ganzen Sommer trainieren können. Bei den 24 Mittwochstrainings waren im Schnitt neun Kinder dabei.

Vorsitzender Aslan ehrte schließlich langjährige Mitglieder: Ingrid Eberle (50 Jahre), Klaus Huber und Renate Tischler (beide 45), Alois Tischler (40), Armin Maier (35), Andreas Kögel (30), Stephanie Loy und Stefan Baumgärtner (beide 15), Simon Tischler, Leoni und Roman Tischler (10) sowie Michael Maier, Mirko und Silja Majamäki (alle 5).