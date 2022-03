Hoch über Dorfen: Neuer Funkturm mit Aussicht

Von: Uta Künkler

Die Bauarbeiten haben begonnen: Weit reicht der Blick vom Standort des neuen Funkmasts übers Isental. © Weingartner

Bei Watzling entsteht ein neuer Sendemast der Telekom. Er soll das Mobilfunknetz im Gebiet Dorfen deutlich verbessern. Das Fundament ist bereits gegossen.

Dorfen – Die Bauarbeiten für den neuen Mobilfunkstandort in Dorfen haben begonnen. Ein etwa 35 Meter hoher Stahlgittermast wird künftig oberhalb von Watzling an der A 94 thronen – mit Blick über das Isental. Das Fundament ist bereits betoniert, jetzt geht es in die Höhe.

Der Mast soll die Mobilfunkqualität im östlichen Landkreis Erding verbessern. „Immer mehr Menschen sind gleichzeitig im Netz unterwegs. Sie tauschen Fotos und Videos oder arbeiten mobil. Deshalb erhöhen wir ständig Geschwindigkeit und Kapazität in unserem Netz“, wird Walter Goldenits von der Telekom in einer Pressemitteilung zitiert.

Gebaut wird der Funkmast von der Firma Deutsche Funkturm im Auftrag der Telekom. „Dorfen bekommt einen modernen und zukunftsfähigen Mobilfunkstandort“, wirbt Bruno Jacobfeuerborn, Geschäftsführer Deutsche Funkturm, für das Projekt. Es sei Wert darauf gelegt worden, den Mast so zu dimensionieren, dass neben den Telekomkunden auch die anderer Mobilfunkanbieter vom verbesserten Netz profitieren. Dadurch müssten „keine zusätzlichen Masten errichtet werden“, sagt Jacobfeuerborn.

In der Regel gehe ein Standort sechs bis zwölf Monate nach dem Baubeginn in Betrieb, heißt es in der Pressemitteilung. Der Mobilfunkmast in Dorfen sei auch geeignet, um zukünftig 5G-Dienste zu senden.

Die Telekom-Tochter Deutsche Funkturm sucht übrigens immer wieder Standorte für neue Masten. Wer für den weiteren Ausbau eine Fläche für einen Mast oder Dachstandort vermieten möchte, solle sich bitte an das Unternehmen wenden: www.dfmg.de.

