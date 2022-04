Gefährlicher Fußweg zum Meindl-Areal: Stadtrat fordert andere Lösung - vergebens

Von: Fabian Holzner

Gefährliche Stelle: Westlich der B 15 ist im Bereich des Bahnübergangs kein Geh- und Radweg. Auf dieser Seite geht es aber Richtung Meindl-Areal.

Der Bahnübergang zum Meindl-Areal wird am heutigen Freitag geschlossen. Der Stadtrat kritisiert den Weg zur B 15 als zu gefährlich. Das Provisorium geht aber trotzdem in Betrieb.

Dorfen – Zwei Tage vor der Schließung des Bahnübergangs zum Meindl-Areal diskutierte der Stadtrat Dorfen über Möglichkeiten, noch kurzfristig zu intervenieren. Ein Eilantrag der ÜWG wurde kurzerhand auf die Tagesordnung gesetzt. Doch vergebens: Der Übergang ist ab dem heutigen Freitag geschlossen, und der bereits im März vom Bauausschuss gebilligte Geh- und Radweg zur B 15 geht in Betrieb. Das ergab eine Verkehrsschau am Donnerstag, die an der ursprünglichen Beschlusslage nichts mehr geändert hat.

In mehrfacher Hinsicht sei die provisorische Lösung, Fußgänger und Radfahrer über einen nicht befestigten Weg parallel zu den Gleisen bis zur B 15 zu führen, zu gefährlich, erklärte dritter Bürgermeister Sven Krage in der Sitzung am Mittwoch. Der Weg sei teilweise unbeleuchtet, nur durch einen Zaun von den Schienen getrennt und ende vor dem Bahnübergang an der Westseite der B 15, wo es keinen Fußweg gebe, so Krage.

Die Räte waren sich schnell einig, dass die Stadt Maßnahmen ergreifen müsse. Schließlich werde der Weg von Schülern, Müttern mit Kindergartenkindern sowie von Feiernden im Tonwerk genutzt. Die einstimmig verabschiedete Forderung des Stadtrats: Die DB Netz AG soll den Bahnübergang zum Meindl-Areal erst schließen, wenn ein auch nachts verkehrssicherer Zugang zur B 15 geschaffen ist.

Im Eilantrag hatte die ÜWG dazu sogar eine Überführung oder Untertunnelung als Zwischenlösung ins Spiel gebracht, da ja auch der eigentliche Bahnausbau sich um Jahre verzögern werde (wir berichteten). Auslöser all dieser Planungen ist der zweigleisige Bahnausbau im Zuge des Projekts ABS 38. Im Rahmen dessen wird der frühere Werksübergang Meindl geschlossen und auch die B 15 auf einer Brücke über die Gleise geführt werden – zumindest bis dahin wird der diskutierte Geh- und Radweg in Betrieb sein. Er ist also schon ein Provisorium.

Laut Bauamtsleiter Franz Wandinger ist ein weiterer Betrieb des Übergangs nicht möglich, da die Stelle des Bahnwärters bereits gestrichen sei. „Die Bahn kann doch nicht so auf Kante genäht sein, dass dort nicht am Samstag wieder jemand sitzen kann“, kritisierte Heiner Müller-Ermann (SPD).

Ausgiebig diskutiert wurde, inwieweit die Stadtpolitik durch den Beschluss des Bauausschusses im März sehenden Auges auf das Problem zugesteuert sei. Die Bahn hatte einen nutzbaren Fuß- und Radweg bis zur Bundesstraße bei Schließung des Übergangs zugesagt. „Das Provisorium wird laut Auskunft der Bahn diese Woche fertiggestellt“, sagte Wandinger über den Eigentümerweg, dem der Bauausschuss zugestimmt hatte. „Wir haben es übersehen und müssen jetzt reagieren“, meinte Susanne Streibl (GAL). Das sahen auch Martin Heilmeier (LDW) und Martin Bachmaier (CSU) so.

Bürgermeister Heinz Grundner (CSU) widersprach allerdings. „Es war einfach nicht Gegenstand der Beratungen“, sagte er über die Bauausschusssitzung, in der die sogenannte Kreuzungsvereinbarung mit der Bahn auf der Tagesordnung stand. Danach verpflichtet sich die Bahn zur Erschließung des Gebiets, wenn der Übergang geschlossen wird. Der Ausschuss hat daraufhin der Anbindung über die Gemeindeverbindungsstraße nach Unterhausmehring zugestimmt.

„Mich wundert es, dass das Thema nicht zum Vorschein gekommen ist, das ist nicht erst seit kurzem bekannt“, sagte Grundner zur Debatte in der Bauausschusssitzung, an der er wegen Corona-Quarantäne nicht hatte teilnehmen können.