Wegen Corona: Neubau  der B15-Isenbrücke frühestens 2021

Staus und weite Umfahrungen wegen der B15-Brückenbaustelle: Die Dorfener hatten sich schon auf ein hartes halbes Jahr eingestellt. Doch wegen Corona kommt jetzt alles anders.

Dorfen – Das Verkehrschaos bleibt heuer aus. Im April sollten die Arbeiten zur Erneuerung der über 80 Jahre alten B 15-Isen-Brücke in Dorfen beginnen. Wegen der „unvorhersehbaren weiteren Entwicklungen in der Corona-Pandemie“ wurde das Projekt vorerst gestoppt, teilte das Staatliche Bauamt Freising am Montag in einer Presseerklärung mit. Die für Freitag vorgesehene Auftragsvergabe für die Gesamtmaßnahme wurde aufgehoben.

Das Bauamt plane nun, „die Brückenbaumaßnahme im Jahr 2021 oder abhängig von den anderen Baumaßnahmen an der B 15 im Jahr 2022 durchzuführen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Die B 15 ist die einzig leistungsfähige Nord-Südverbindung im Bereich der Stadt Dorfen. Für den Brückenbau wird eine Vollsperrung der stark befahrenen B 15 zwingend nötig. Der Bauablaufplan sah einen eng getaktete Baustellenbetrieb von Montag bis Samstag von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang vor. Zeitpuffer für Störungen seien „im Bauablauf bewusst nicht eingeplant, um die Sperrung so kurz wie möglichst zu halten“, informierte Amtsleiter Hans Jörg Oelschlegel in der Erklärung.

Bei anderen Brückenbaustellen in Bayern seien bereits infolge der Corona-Pandemie Probleme aufgetreten, da insbesondere ausländische Arbeiter nicht mehr auf die Baustelle kommen können. Größere Störungen im Bauablauf bei der Isen-Brücke würden dazu führen, dass die Brücke nicht mehr wie bisher geplant vor dem Winter fertig gestellt werden kann.

„Da gerade zum Ende der Bauzeit stark witterungsabhängige Arbeiten anstehen, könnten diese Arbeiten dann erst nach der Winterpause wiederaufgenommen werden“, schreibt die Behörde. Auch zu Material-Engpässen könne es kommen, so Oelschlegel. Es sei „in diesem Fall richtig, die Baumaßnahme jetzt zu verschieben“.

Die Dorfener hatten sich schon auf mehrere Monate Verkehrschaos eingestellt, da die B 15-Brücke komplett abgerissen und an der selben Stelle neu errichtet wird. Die beengten Verhältnisse an der Stelle machen auch den Bau einer Behelfsbrücke unmöglich.

Die neue B 15-Brücke wird wieder 32 Meter lang sowie mit einem Mittelpfeiler und einer verbreiterten Fahrbahn versehen. Das Bauwerk wird etwa um einen Meter nach Osten verschoben, um bessere Sichtverhältnisse an der Einmündung des Herzoggrabens zu erreichen. 2017 wurden die Kosten grob auf über 1,6 Millionen Euro geschätzt.

Auf Wunsch der Stadt Dorfen wird der Gehsteig beidseitig auf 2,5 Meter zu einem Geh- und Radweg erweitert. Die Kosten dafür trägt die Stadt. Bürgermeister Heinz Grundner „begrüßt die Vorsichtsmaßnahme“ des Bauherrn, so der Stadtchef auf Nachfrage. Eine mögliche, unkalkulierbare Verlängerung der Bauzeit und damit verbundene erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen wären eine „Katastrophe“.

In Abstimmung mit dem Staatlichen Bauamt werde die Stadt nun in Dorfen geplante Straßenbaumaßnahmen im Bereich B15/Gartenstraße, Angermaier-Kreuzung und die Verlegung der B15/Querung zu den Verbrauchermärkten Richtung Lidl-Einfahrt vorziehen. Während der Brückenbaumaßnahme wäre dies nicht möglich, „sonst wäre man in Dorfen gar nicht mehr vorwärts gekommen“.

Die Verschiebung des Neubaus der Isen-Brücke ist wegen der besonders gravierenden Auswirkungen ein Sonderfall. Die anderen Projekte des Staatlichen Bauamts sollen wie vorgesehen beginnen. Noch Ende März steht im Landkreis Erding der Baubeginn für die Erneuerung der Fahrbahn auf der Staatsstraße 2330 zwischen Schröding und der Landkreisgrenze zu Landshut an. Der schon seit 2019 laufende Umbau des Anschlusses der Staatsstraße 2082 an die B 388 in Erding soll ebenso weitergeführt werden.