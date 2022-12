„Der wahre Geist von Weihnachten“: Umjubelte Weihnachtskonzerte im Gymnasium Dorfen

Von: Alexandra Anderka

Gänsehaut-Momente boten das Orchester mit Julian Münchhausen am Klavier und die weiteren Musiker. © Fabian Aigner

Zwei beeindruckende Weihnachtskonzerte standen im Gymnasium Dorfen auf dem Programm. Aus Spenden und dem Erlös von Crêpe-, Waffel- und Punschverkauf gehen 1000 Euro an „Licht in die Herzen“.

Dorfen – Am Ende waren die Musizierenden und ihre Lehrer einfach nur glücklich, die Zuschauer überwältigt und Direktor Markus Höß „stolz, der Leiter dieser Schule der Talente zu sein“. In den beiden Weihnachtskonzerten boten Chor, Orchester, Big Band, Solistinnen und Solisten am Gymnasium Dorfen ein Programm auf musikalisch hohem Niveau. 1000 Euro aus den Einnahmen der beiden Konzerte in der Aula durch Spenden der Gäste und den Crêpe-, Waffel- sowie Punsch-Verkauf gehen an „Licht in die Herzen“, das Leserhilfswerk des Erdinger/Dorfener Anzeiger.

Gerade in Zeiten wie diesen sei es nötig, Menschen zu unterstützen, denen es nicht so gut geht, betonte Höß und meinte im Gespräch mit unserer Zeitung: „Uns ist es wichtig, dass wir vor Ort Gutes tun und Menschen, die in Not geraten sind, mit unserer Spende helfen.“ Das passte gut zu seiner Begrüßungsrede, in der Höß an die Weihnachtsbotschaft des 30. US-Präsidenten Calvin Coolidge erinnerte: „Weihnachten ist kein Zeitpunkt und keine Jahreszeit, sondern eine Gefühlslage. Frieden und Wohlwollen in seinem Herzen zu halten, freigiebig mit Barmherzigkeit zu sein, das heißt, den wahren Geist von Weihnachten in sich zu tragen.“

Zur Freude aller beteiligten Schüler erfüllte der Direktor am Ende auch den Wunsch einer Fünftklässlerin, den sie über den Weihnachtsmann, der noch durch die Aula huschte, überbringen ließ: „Die erste Stunde frei.“ Zumindest für den nächsten Tag wurde das genehmigt. Es profitierten einige davon, denn alleine 180 Musizierende standen an den beiden Abenden auf der Bühne, hinzu kamen die Schüler der SMV, die den Weihnachtsmarkt organisiert hatten sowie für die Technik und den Umbau der Bühne verantwortlich waren.

Die Fachschaft Musik leistet seit Jahrzehnten Außerordentliches, an den beiden Konzertabendenden konnte sie das nun wieder unter Beweis stellen. Bei dem Weihnachtskonzert unter der Leitung von Irmgard Bauer, Tanja Kroker, Laura Scharl und Wolfram Heinzmann standen klassische Weihnachtslieder wie „Oh du Fröhliche“ ebenso auf dem Programm wie „Santa Claus Is Comin’ to Town“.

Spätestens bei der Filmmusik zu „Drei Nüsse für Aschenbrödel“, die das Orchester mit Julian Münchhausen am Klavier hervorragend umsetzte, schmolzen die rund 450 Gäste dahin: Die Weihnachtsstimmung war endgültig angekommen.

An beiden Abenden war die Aula komplett mit Gästen gefüllt, manche Schüler verfolgten die Konzerte wegen Platzmangels von der Empore herab. Das Orchester mit den Solo-Violinisten Antonia Estay-Heydner und Emil Schäfer machte den stimmungsvollen Auftakt mit einem Stück von Antonio Vivaldi.

Das Orchester brillierte mit Querflötistin Leonie Anders bei einem Stück von Carl Stamitz. Es folgten der Unterstufenchor mit den Querflötistinnen Kerstin Müller und Laura Scharl, ein Klaviersolo von Annabella Kamolz, Gesangseinlagen von Yara Wolf und Sarah Schneider, die für Gänsehaut-Momente sorgten, das Vororchester, ein Flötenensemble, der Große Chor, begleitet von Laura Herweger an der Querflöte, bis schließlich alle Sängerinnen und Sänger gemeinsam auf der Bühne waren.

Nach der Pause ging es weiter mit dem Sinfonischen Orchester, in dem Referendarin Laura Scharl die erkrankte Finja Stahl als Sängerin vertrat, mit einer bayerischen Bläsergruppe, dem Männerchor, Niklas Weiskopf am Marimbafon, unterstützt von Julius Schatz an den Percussions. Nach einem Vokalensemble sorgte die Big Band, die auf der Bühne gar nicht komplett Platz fand, mit Altsaxofonistin Katja Bietzker und Trompeter Thomas Lanzinger für einen feierlichen Abschluss.

Bei der Zugabe, eine verjazzte Version von Stille Nacht, war am zweiten Abend der ehemalige Schüler Florian Hanslmaier für den erkrankten Solo-Trompeter eingesprungen. „Er hatte keine Zeit zum Üben“, sagte sein Vater, der Leiter der Realschule Taufkirchen, Josef Hanslmaier unserer Zeitung. Das Publikum war begeistert.