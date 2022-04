Zwischen Lachen und Betroffenheit: Werner Meier präsentiert sein Programm „Nah dran“

Von: Alexandra Anderka

Teilen

Humorvoll, gesellschaftskritisch und politisch: Werner Meier überzeugte sein Publikum im Jakobmayer. © Hermann Weingartner

Der Liedermacher Werner Meier sorgte im Dorfener Jakobmayer für einen unterhaltsamen, aber auch an manchen Stellen nachdenklichen Abend.

Dorfen – Einen Abend, an dem viel gelacht, an manchen Stellen aber auch zum Nachdenken angeregt wurde, bescherte Werner Meier, Liedermacher aus Ottenhofen, seinen rund 60 Gästen im Jakobmayer in Dorfen.

Themen aus dem Alltag wie das „Fitnesscenter Garden“, Corona-bedingtes Fachsimpeln über den besten Sauerteig oder die fehlende Emanzipation auf öffentlichen Toiletten quittierte das Publikum zustimmend mit Nicken und Schmunzeln. Das Gedicht über die Neonazis unter uns, die nicht mehr in Springerstiefeln, sondern in Hemd und Krawatte ihre Parolen verkünden, machte hingegen betroffen, plötzlich war es ganz still im Saal.

Werner Meiers Programm „Nah dran“ - ungewollt vorausschauend zu Putins Krieg Stellung bezogen

Mit dem Lied „Risiko-Mo“, das der 68-Jährige schon vor einem Jahr geschrieben hatte, bezog Meier ungewollt vorausschauend Stellung zu Putins Angriffskrieg und meinte an die Frauen gewandt: „Überlasst’s de Welt bloß net infantilen Macho-Männern, denn die Geschichte und die Realität, die ham’s gezeigt, die Männer ham’s vergeigt.“ Meier gibt sich in seinem Programm „Nah dran“ politisch und gesellschaftskritisch, aber er erhebt dabei nicht den moralischen Zeigefinger oder teilt nur aus. Er sendet seine Botschaften auf versöhnliche Art aus.

Ausschließlich lustig wurde es dann aber nach der Pause. Denn da sang er endlich „auf dringenden Wunsch der Männer“ seine Liebeslieder, unter anderem das über den verliebten Pfarrer. Mit einem kurzen Auszug aus seinem geplanten Buch über Geschichten aus seiner Kindheit auf dem Bauernhof bewies er auch schriftstellerisches Talent. Denn als er schilderte, wie Bischof Sakowaki aus Japan dem elterlichen Hof einen Besuch abstattete, gab es großes Gelächter.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter.