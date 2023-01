So retten Haare die Weltmeere retten: Friseure aus dem Landkreis helfen dabei

Von: Birgit Lang

Haarige Hilfe für die Meere dieser Welt (hinten, v. l.): die beiden Friseurinnen Veronika Jung und Eva Angermeier; (vorne, v. l.) Beate Hamberger und ihre Tochter Tanja Anderschitz im Schrödinger Salon Beate. Acht Kilo saugen einen Liter Öl auf 1400 deutsche Salons schon dabei Für Perücken passt längst nicht alles © Birgit Lang

Die Initiative „Hair help the Oceans“ hilft, Öl und Cremes aus den Ozeanen zu saugen - mit Hilfe von Matten aus Haarresten. Zwei Friseurbetriebe aus Dorfen und Schröding unterstützen die Aktion.

Dorfen/Schröding – Die Meere retten, wer möchte das nicht? Immer wieder hört man von Verschmutzungen, Ölpest und Plastikmüll in den Ozeanen. Jetzt bietet sich auch Friseuren die Möglichkeit, ihren Beitrag zu leisten, um das Meer und die Gewässer in Deutschland zu retten.

„Coiffeur Justes“ heißt die Aktion, die es in Frankreich schon lange gibt, und „Hair help the Oceans“, das Pendant dazu in Deutschland, das im Januar 2022 gegründet wurde. Auch zwei Friseursalons aus Dorfen und Schröding machen mit und sammeln anfallende Haarreste, die zu Rollen und Filzmatten verarbeitet werden, die in verschmutzten Gewässern eingesetzt werden, um Rohöl und Sonnencreme aufzusaugen.

Die Dorfener Friseurmeisterin Sabine Kerschbaumer las in einer Fachzeitung vor gut zwei Jahren erstmals einen Bericht über die französische Initiative, die Haare in alte Nylonstrümpfe füllt, diese zu Rollen bindet und dann als Filter in verschmutzten Gewässern einsetzt. Als dann die deutsche Aktion „Hair Help the Oceans“ losging, trat Kerschbaumer sofort bei. Sie war damit die Erste im Landkreis. Die beiden Aktionsgründer spenden pro Monat für jeden Partnersalon einen Euro an die Befreiung des Meeres von Plastik. Zudem wollen sie Gelder in die Forschung und Entwicklung für eigene Aufbereitungssysteme investieren.

Zudem holen sie monatlich Haarreste ab, die in den Salons ihrer Partner anfallen, also auch in Sabines Haarstudio an der Brandstattgasse. „Damit spare ich auch noch Restmüll, und meine Kunden finden es super, dass mit ihren Haaren das Meer gesäubert werden kann. Ich habe sogar schon einige Kunden extra deshalb neu dazu gewonnen.“ Für die Abholung der mit Resthaar gefüllten Papiersäcke zahlt Kerschbaumer einen Monatsbeitrag von 21 Euro.

Sie ist ganz begeistert von der Aktion und ebenso von der Technik, die in den USA entwickelt wurde. „Acht Kilo Haar kann bis zu einen Liter Öl aufsaugen“, erklärt sie. Und die fettige Kopfhaut werde auch über die Haare abtransportiert, „denn Haar ist total saugfähig“. Die vollgesaugten Haarmatten werden bis zu acht Mal gewaschen und gereinigt und landen dann im ganz normalen Restmüll. Seit jeher lege sie auf exakte Mülltrennung wert.

Auf der Homepage der Gründer gibt es einen „Salonfinder“, also eine Übersichtskarte aller teilnehmenden deutschen Friseure. „Ich war ganz lange als einzige aus dem Landkreis Erding dabei. Es wäre schön, wenn viel, viel mehr mitmachen würden.“

Auch für Tanja Anderschitz ist abgeschnittenes Haar nicht nur Abfall. Durch einen TV-Beitrag auf Facebook im Oktober wurde das Interesse der Schrödinger Friseurmeisterin an „Hair Help The Oceans“ geweckt. Auch ihre Mutter Beate Hamberger und die drei Mitarbeiterinnen vom Salon Beate waren schnell Feuer und Flamme.

Man denke immer nur an Tankerunfälle im Meer, wofür man Ölaufsaugematten brauche. Aber es gebe auch viele Frachtschiffe, die auf Flüssen fahren und dort einen Ölfilm hinterlassen, sagt sie. „Was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, war, dass im Jahr 140 000 Tonnen Sonnencreme verkauft werden, die auf den Badeseen und im Meer schwimmen“, sagt Anderschitz. Mit einem Schlauch aus Menschenhaaren könne man den Badebereich vom naturbelassenen Bereich des Sees trennen.

Ein französischer Friseur und passionierter Umweltaktivist gründete bereits 2015 die Organisation „Coiffeurs juste“, also die „fairen Friseure“, von denen sich Friseurmeister Emidio Gaudioso inspirieren ließ. Seither kümmert er sich in Deutschland mit seiner Non-Profit-Organisation „Hair Help The Oceans“ darum, möglichst viele Friseure für diese Art des Naturschutzes zu begeistern. In Frankreich machen schon Tausende mit. In Deutschland gibt es über 80 000 Betriebe im Friseurhandwerk – also jede Menge Potenzial. Es gibt deutschlandweit knapp 1400 Friseure, die schon mitmachen.

Anderschitz hat von Gaudioso erfahren, dass er mit den Feuerwehren, dem THW und der DLRG zusammen Konzepte erarbeite, wie man die Haarschläuche geschickt auswechseln könne. Gerade werde an einer Maschine getüftelt, die diese „Haarschläuche oder -würste in Meterware produziert“. Dafür brauche man Geld, das die Non-Profit-Organisation liefere. Auch die großen Säcke, in die das Haar zur Abholung gefüllt werde, seien aus nachwachsenden Rohstoffen. „Wir bezahlen gerne dafür, dass wir ihnen die Haare darin schicken können“, sagt die 40-Jährige. Sie kämen in eine Schachtel und würden von einem Spediteur zu Gaudioso gebracht. Auch bei ihren Produkten im Salon achte sie auf Nachhaltigkeit.

Die Kunden wissen über das Engagement der beiden Friseurmeisterinnen Bescheid, die auch leidenschaftliche Sängerinnen der Bruckner-Kantorei sind, und finden es „mega“, wie die zweifache Mutter Anderschitz sagt. Sie sei sehr aktiv in den Sozialen Medien und poste alles. Aber auch die klassischen Medien berichten gerne über „Hair Help“. Ihre Mutter Beate Hamberger, die den Salon gegründet hat, hörte kürzlich im Radio einem Beitrag darüber und war sehr erstaunt, als auch ihr Geschäft an der Dorfstraße 6 in Schröding erwähnt wurde.

Nachhaltig wäre es auch, aus den abgeschnittenen Haaren Perücken zu fertigen. Aber dazu brauche man mindestens 25 Zentimeter langes Haar, erklärt Anderschitz. Tierhaare würden nicht verwendet. Sonst könnte Papa Rudi Hamberger als Jäger auch noch was beisteuern. Mehr Infos unter www.hair-help-the-oceans.com.