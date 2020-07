Wieder teure Räder aus Kellerabteilen geklaut

Weggesperrt, abgesperrt - bei diesen Raddieben nützt alles nichts. Die Polizei Dorfen sucht nun nach Querverbindungen zwischen mehreren Taten.

Dorfen/Taufkirchen - Immer wieder wurden in jüngster Zeit im Raum Dorfen und Taufkirchen hochwertige Fahrräder aus versperrten Kellerabteilen oder Abstellräumen gestohlen. „Ich habe einen Ermittler gebeten, dem vertieft Nachzugehen“, sagt Erster Polizeihauptkommissar Harald Kratzel auf Nachfrage unserer Zeitung. Es gehe darum, mögliche Querverbindungen zu erkennen, erklärt der Leiter der Polizeiinspektion Dorfen. Die neuesten Fälle: Zwischen Freitag um 22 Uhr und Sonntag um 20.15 Uhr wurde in Taufkirchen an der Schulgasse ein E-Bike aus einem verschlossenen Teil des Gemeinschaftskellers entwendet. Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang. Bei dem gestohlenen Rad handelt es sich um ein E-Bike der Marke Cube in den Farben schwarz und blau mit einem Zeitwert von etwa 3500 Euro. Zwischen Donnerstag um 12 Uhr und Samstag um 21.30 Uhr wurde in Dorfen an der Zinningasse ein Cube-Mountainbike in den Farben schwarz-gelb, aus einem verschlossenen Fahrradabstellraum entwendet. Das Fahrrad war zusätzlich durch ein Schloss gesichert und hat einen Zeitwert von 1100 Euro. ta

Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Dorfen unter Tel. (0 80 81) 93 05-0.