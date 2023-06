Der Lebzelter ist zu: Aus für Dorfener Traditionswirtshaus

Von: Michaele Heske

Teilen

Noch einen Monat lang kocht Sepp Vogl im Biergarten am Marienplatz. Sein Gasthaus ist schon zu. © Heske

Das Dorfener Traditionswirtshaus Lebzelter ist geschlossen. Wirt Sepp Vogl nennt Personalmangel als Grund. Vogl (63) geht in den Ruhestand.

Dorfen – Über ein Jahr wurde über das Aus beim „Lebzelter“ spekuliert. An den Stammtischen und in den Sozialen Netzwerken gingen die Gerüchte herum. Jetzt ist es endgültig. „Ich habe aufgehört“, sagt Wirt Sepp Vogl. Noch kommen die Dorfener aber ein paar hundert Meter neben dem Traditionswirtshaus in den Genuss seiner traditionellen bairischen Küche. Vogl steht noch bis 16. Juli im Pop-Up-Biergarten auf dem Marienplatz am Herd.

Kochen ist seine Passion, das merkt man dem langjährigen Gastronom deutlich an. „Ich bin sehr gerne hier“, erklärt er. „Heute gibt es Hirschgulasch mit Blaukraut und Knödeln“, sagt Vogl. Zudem stehen Kässpatzen auf der Speisekarte. Seit dem frühen Morgen werkelt er in der provisorischen Küche.

Dennoch hat Vogl, der am 1. Juni 2005 das Restaurant an der Apothekergasse übernommen hatte, den finalen Schlussstrich unter seine offizielle Wirtskarriere gezogen. „Unser Lokal ist ab sofort geschlossen“, steht ganz klein auf der Homepage des Lebzelters. „Wir bedanken uns bei unseren Gästen für die langjährige Treue.“ Er habe kein Personal mehr gefunden, begründet er. „Und ich bin 63 Jahre alt, da kann man schon in Ruhestand gehen.“

Die ersten Gäste trudeln am Sonntagvormittag im historischen Biergarten ein, es ist noch nicht mal 11 Uhr. Darunter auch Claudia Schuler. „Es ist ein bisschen wie heimkommen – ich war Stammgast im Lebzelter“, erzählt sie. Die Dorfenerin verweist auf die gute Qualität der Speisen: „Der Sepp ist einfach ein Spitzenkoch.“

Auch für Simone Jell-Huber war der Lebzelter ein ganz besonderer Ort. „Wir hatten hier unseren Stammtisch, haben aber auch viele Feste gefeiert oder uns an Silvester getroffen.“ Das sei nicht nur eine Wirtschaft gewesen, sondern ein beliebter Treffpunkt für die Dorfener, so die SPD-Stadträtin: „Fast wie ein Zuhause.“ Dass der Sepp noch die kommenden Wochen hier kocht, freut sie sehr: „Er macht immer besondere Schmankerl, die nicht auf der Karte stehen.“ Etwa Milzwurst. Seine Essigknödel seien besonders an heißen Sommertagen gut.

„Seit der Lebzelter zu hat, gibt es keinen richtigen Biergarten mehr in Dorfen“, bedauert Hermann Manzinger, der gemeinsam mit seinem Schwager an einem der Tische am Marienplatz sitzt. Das findet er schade: „Die bairische Küche stirbt in der Gastronomie langsam aus.“

Der Biergarten, den die vier Dorfener Volksfestwirte derzeit auf dem Marienplatz betreiben, hat sich mittlerweile als wahrer Renner entpuppt. Gut 1000 Leute aus der ganzen Region kehren hier an den Öffnungstagen ein.

Das Erfolgsrezept des Interims-Lokals ist schnell beschrieben: „alles hiesig“, so Volksfestwirt Tobias Maier, der gemeinsam mit Michael Gronegger, Ernst Hennel und Franz Egerndorfer den Biergarten betreibt. Das Fleisch stamme von der Metzgerei Widl, die Brezen aus der Bäckerei Kern und das Bier kommt von Bräu z’Loh sowie aus der Kellerbrauerei von Andreas Schweiger.

Zum Biergarten-Team gehören ebenfalls nur bekannte Gesichter aus Dorfen. Der ehemalige Lebzelter-Wirt Vogl stammt zwar ursprünglich aus dem Bayerischen Wald, hat aber die Gastro in der Isenstadt seit den 80er Jahren geprägt. Zunächst arbeitete er in der Ausflugsgaststätte Stiller in Lindum, später dann bei Hermann Haas im Lebzelter, dessen Nachfolge er als Pächter 2005 antrat: „Der Sepp ist ein Wirt aus Leidenschaft“, findet Jell-Huber. Und ihr Mann Fritz Huber ergänzt: „Hoffentlich bleibt er uns Dorfenern zumindest als Freund und hin und wieder auch als Koch erhalten.“