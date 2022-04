Zuviel Nitrat in Dorfener Gewässern

Von: Uta Künkler

Umweltbildung hautnah: Im Herbst 2021 halfen Kinder bei der Auswertung der Proben mit. © BN Dorfen

Schnelltest im Bach: Der Bund Naturschutz hat die Dorfener Gewässer untersucht. Dabei wurde an einigen Stellen ein zu hoher Nitratgehalt festgestellt - und eine besorgniserregend hohe Verschlammung.

Dorfen – Die Ortsgruppe Dorfen des Bund Naturschutz (BN) hat die Fließgewässer rund um Dorfen genau unter die Lupe genommen. An insgesamt 15 Messstationen, verteilt über das gesamte Gemeindegebiet, wurden Proben entnommen und diese ausgewertet. Die größten Sorgen machen den Naturschützern die Nitratwerte.

Untersucht wurde die Wasserqualität unter anderem der Isen und der Goldach, des Seebachs und des Kallinger Bachs, heißt es in einer Pressemitteilung. Durchgeführt wurden chemische Schnelltests, mit denen auf den Nitrat- und Phosphat- sowie auf den Sauerstoffgehalt und den pH-Wert getestet werden kann. Die Ergebnisse sind so direkt vor Ort nach kurzer Wartezeit sichtbar.

„Wir wollten uns selbst ein Bild machen vom Zustand der Gewässer in unserer direkten Umgebung. Natürlich sind die Werte immer eine Momentaufnahme, aber wir reden über einen Trend von drei Jahren und möchten unsere Messungen in den Folgejahren fortsetzen“, sagt Rita Rott, die die Ortsgruppe derzeit verantwortet.

Die Auswertung der Messstellen zeigt ein gemischtes Bild.

Die Auswertung der Ergebnisse aller Messstellen zeige ein gemischtes Bild. Die pH-Werte lagen alle im Normalbereich zwischen 6 und 7,5. Auch für Phosphat, das in höheren Konzentrationen durchaus Probleme wie Sauerstoffmangel für die Lebewesen im Wasser verursachen kann, ergaben sich bei den Messungen kaum auffällige Werte, erklärt Rott. Eine Ausnahme habe hier über die vergangenen zwei Jahre der Rettenbacher Bach zwischen Grüntegernbach und Kalling ergeben, der erhöhte Belastungen zeigte.

Bei Nitrat, das im Wesentlichen über Einschwemmungen aus landwirtschaftlichen Flächen und zum geringeren Teil aus der Luft in die Fließgewässer gelangt, sei die Situation allerdings „besorgniserregend“, warnt Rott. Hier seien unbelastete Proben wie beim Mainbach, dem Seebach und an allen drei Messstellen der Isen die Ausnahme gewesen. In diesen Gewässern gab es laut BN über die drei Jahre konstant niedrige Werte.

Die anderen Messstationen zeigten hier über alle drei Jahre mindestens leichte, oft aber erhöhte Belastungen von bis zu 50 Milligramm pro Liter, dem Grenzwert für Nitrat im Trinkwasser, erklärt Rott. Besonders auffällig seien der Rettenbacher Bach, der Holzmannbach, die Goldach und die Lappach.

Ist der Nitratgehalt im Bach oder Fluss zu hoch, führt das zu vermehrtem Wachstum von Algen und Pflanzen und damit zu viel organischer Masse im Gewässer. „Das bedeutet eine konstante Überdüngung des Gewässers, also Nährstoffanreicherung, bei gleichzeitig hohem Sauerstoffverbrauch. Letztendlich kann es umkippen.“

Einen intensiven Blick warf die BN-Ortsgruppe auch auf die Kleinlebewesen im Wasser. Gefunden wurden dabei unter anderem Larven von Eintagsfliegen und Köcherfliegen, kleine Muscheln und Schnecken, Zuckmückenlarven und Strudelwürmer. Die Funde hätten die Ergebnisse der chemischen Untersuchungen gestützt, erklärt Rott.

Auffällig und besorgniserregend ist die Verschlammung der Bachsohlen

Auffällig und besorgniserregend ist für den BN die ebenfalls kartierte Verschlammung der Bachsohlen. Über die Hälfte der Messstellen sei im vergangenen Herbst stark verschlammt gewesen, wie etwa der Geislbach oder der Rettenbacher Bach. „Das ist ein Problem, weil sehr viele Wassertiere zur Vermehrung und zur Nahrungsaufnahme darauf angewiesen sind, in die Lücken im Kiesbett zu gelangen. Wenn mehr als 20 Zentimeter Schlamm am Grund liegen, kann es diese Tiere dort langfristig nicht mehr geben“, warnt die BN-Ortsgruppenchefin. Die Hauptquelle sei hier der Oberflächeneintrag in die Gewässer, vor allem bei Starkregen.

„Ein Bach ist mehr als das Wasser, das durch ein Bachbett fließt – er ist Lebensraum und Wanderachse“, fasst Rott zusammen. „Der Eintrag von Feinmaterial ist ein großes Problem. Diese wichtigen Achsen müssen wir in Zukunft mit Gewässerrandstreifen als Pufferzonen schützen, so wie es im Bayerischen Naturschutzgesetz festgelegt ist.“

Mitmesser gesucht: Interessierte, die einmal mitmessen möchten, können eine E-Mail an dorfen@bund-naturschutz.de schreiben.

