Zwei Verletzte bei Brand in Asylheim

Mitten in Schwindkirchen musste die Feuerwehr am Sonntagnachmittag einen brennenden E-Scooter in der Asylbewerberunterkunft löschen.

Großeinsatz in Schwindkirchen – Rehe aus Kanal gerettet

von Hans Moritz schließen

Ein Brand in der Asylbewerberunterkunft in Schwindkirchen (Dorfen) und die Rettung zweier Rehe aus dem Mittleren Isarkanal bei Reisen (Eitting) haben am späten Sonntagnachmittag zahlreiche Einsatzkräfte auf Trab gehalten.