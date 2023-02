Ein Herz fürs Kinderfernsehen

Von: Birgit Lang

Arbeiten gerne mit Kindern: Die Filmemacherinnen Franziska Gruber (mit Hund Fanny) und Monika E. Schweiger suchen junge Statisten für die neue KiKA-Serie um die Fledermaus Fidi. © Birgit Lang

Junge Familien mit Kindern im Vorschulalter haben jetzt in Dorfen die Chance, zu sehen, wie eine TV-Serie entsteht – und können vielleicht sogar mitspielen.

Dorfen – Die beiden Filmemacherinnen Monika E. Schweiger und Franziska Gruber produzieren eine neue, fiktionale Kinderserie für KiKA, den Kinderkanal von ARD und ZDF, und suchen dafür neun Familien mit Kindern im Alter zwischen vier und sechs Jahren (siehe Kasten).

Die beiden Frauen sind seit langem befreundet und haben schon öfter miteinander gearbeitet. „Unsere Wege haben sich immer wieder gekreuzt“, freut sich die 36-jährige Gruber. Schweiger lernte sie während eines Praktikums beim IZI (Internationales Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen beim Bayerischen Rundfunk) in München kennen, wo diese damals während ihres Studiums der Medien und Kommunikation arbeitete. „Das war ganz toll und sehr inspirierend“, beschreibt Schweiger diese Arbeit. Dort habe sie sich viel mit Kindermedien-Forschung befasst und im direkten Austausch mit der Zielgruppe gelernt, was bereichernde Medienangebote für Kinder und Jugendliche ausmacht.

Später trafen sich die beiden in Erfurt wieder, wo beide beim KiKA angestellt waren. Inzwischen hat sich die 40-jährige Produzentin als Redakteurin, Autorin und Regisseurin für Kindermedien einen hervorragenden Ruf erworben. Bereits 2012 konnte sie den Prix Jeunesse International gewinnen, einen begehrten Preis für wertvolles Kinderfernsehen. Sie erhielt ihn für das Vorschulprogramm „ENE MENE BU“ auf KiKA, das sie als Redakteurin mit entwickelt hat.

Jetzt produziert Gruber ihre erste eigene Serie. „Wir haben uns immer gut verstanden, und Monika hat mich damals dazu inspiriert, auch Kinderfernsehen zu machen“, erzählt sie. „Jede von uns ist ihren eigenen Weg gegangen, jede hat ihre eigene Karriere gemacht.“

Schweiger arbeitet ebenfalls erfolgreich als Autorin und Regisseurin für Kinder- und Jugendangebote wie „CheXpedition“ und „KiKA LIVE“. Für den Bayerischen Rundfunk führt sie beim Format „Landfrauenküche“ Regie. Und auch sie gewann schon Filmpreise, etwa 2022 für den Imagefilm „Da neie Gruaba“ für Landtechnik Gruber, dem Unternehmen ihrer Familie (wir berichteten).

Sie ist begeistert, dass ihre Freundin sie bei ihrem neuen Projekt mit an Bord geholt hat, und zwar als Organisatorin. „Das ist das erste Mal, dass wir ein großes Projekt miteinander machen. Das finde ich eine tolle Sache. Ich liebe es zu organisieren. Listen sind meine Leidenschaft. Jede von uns kann ihre Talente reinstecken“, stellt sie fest.

Die beiden sind aber nicht nur beruflich ein gutes Team. „Ich habe durch Franzi meinen jetzigen Ehemann kennengelernt, einen Dorfener“, erzählt Schweiger. Seit 2019 lebt sie mit ihrer vierköpfigen Familie nun in der Isenstadt. „Alles zu vereinbaren, ist anstrengend. Aber ich mag meine Arbeit einfach so gerne. Ohne meinen Mann könnte ich meinen Job nicht in dem Maß ausüben. Er unterstützt mich sehr.“

Das neue KiKA-Format: Die Fledermaus Fidi © KiKA

Die Fledermaus Fidi – bekannt aus dem KiKA-Baumhaus – ist die verständnisvolle Zuhörerin in Schweigers neuem Format „Meine Freundin Fidi“, so lautet der Arbeitstitel. Inspiriert wurde sie von der norwegischen Serie „Brillebjörn“. Darin erwacht ein kuscheliger Plüschbär im Spiel mit drei- bis vierjährigen Kindern zum Leben, sobald kein Erwachsener dabei ist.

In ihrer Live-Action-Serie ist es Fidi, die mit Vorschulkindern über deren Konflikte und Probleme spricht. In den Folgen gehe es um Alltagssituationen, wie sie jede Familie kennt, in denen Eltern wie Kinder vor einer Zerreißprobe stehen, verrät Schweiger. „Luis will Pudding statt Brokkoli, Emma hat keine Lust auf Zähneputzen, Lukas will seine Spielsachen nicht teilen“, nennt sie einige Beispiele. „Die Serie nimmt sich des Themas an und zeigt, dass hinter den vielen ,Ich will aber‘ und all den großen und kleinen Gefühlsausbrüchen stets ein unerfülltes Bedürfnis steckt, bei den Kindern ebenso wie bei den Eltern“, erklärt die Produzentin. „Fidi hört zu, fragt nach und erzählt in ihrer lustigen Art von eigenen Erlebnissen. Von ihr fühlen sich die Kinder zu hundert Prozent verstanden und niemals verurteilt.“

In jeder Folge gebe die Fledermaus den Kindern einen Impuls für einen lustigen, übertriebenen Wunsch, etwa einen Aufräumzauber oder Zahnputzgummibärchen, der ihr aktuelles Problem lösen könnte, aber unrealistisch sei. Durch den Austausch mit Fidi fänden die Kinder schließlich selbst einen praktikablen Lösungsvorschlag. Denn sie würden sich ihrer Gefühle klar, könnten ihre Bedürfnisse benennen und die Bedürfnisse des Konfliktpartners erkennen.

„Die Serie zeigt spielerisch und witzig realistische, zeitgemäße Lösungswege aus kniffligen emotionalen Situationen für beide Seiten auf“, betont Schweiger. Wichtig sei, dass alle Gefühle okay seien und auch die impulsiven Wünsche sowie die unerfüllten Bedürfnisse dahinter. Die Botschaft laute: „Ich bin gut, genauso wie ich bin!“

Wer Lust hat, bei der Fidi-Serie mitzumachen, soll sich bis spätestens kommenden Freitag, 3. März, für eine erste Kontaktaufnahme unter Telefon (01 74) 3 50 96 81 oder E-Mail casting@lupalipa.de melden.



Das erste Kennenlernen ist bei einem 20-minütigen Video-Call, das Casting in Dorfen findet dann am 11. und 12. März statt. Der Filmdreh erfolgt an zwei Tagen in den Pfingstferien oder Anfang September. Jede Folge ist am Ende sieben Minuten lang. Der Aufwand wird für die Familien mit 500 Euro entschädigt.



Was sollen die Kinder mitbringen? „Sie sollen einfach sie selbst und nicht zu schüchtern beim Erzählen sein. Gesichtsausdrücke nachmachen zu können und sich Texte gut zu merken, hilft natürlich“, sagt die Produzentin und Regisseurin Monika E. Schweiger.



Weitere Infos gibt es unter: lupalipa.de/castingfidi. mel