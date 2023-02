Handy rettet 86-Jährigem das Leben

Von: Hans Moritz

Handys können von Polizei und Rettungsleitstelle geortet werden. So können Hilflose rascher gefunden werden. © Nikolai Huland/dpa

Vermisstensuche mit gutem Ausgang: Die Polizei konnte am Mittwochabend einen 86-Jährigen aus Dorfen in Maria Thalheim orten. Die Nacht bei Temperaturen bis zu minus zehn Grad hätte der Senior wohl nicht überlebt.

Dorfen/Maria Thalheim - Wie gut, dass er sein Handy bei sich trug. Es dürfte sein Leben gerettet haben.



Markus Scheimer von der Polizeiinspektion Dorfen berichtet, dass ein 61-Jähriger am Mittwochnachmittag seinen 86 Jahre alten Vater in Dorfen habe besuchen wollen. Doch entgegen der Absprache war der Rentner nicht zu Hause. Er hatte lediglich einen Zettel hinterlassen, dass er gleich zurück sei. Doch er kam nicht.



Der Sohn versuchte daraufhin, seinen Vater am Handy zu erreichen. „Die Gespräche waren zunächst nicht aufschlussreich, da dieser zwar den Anruf annahm und sich meldete, aber kein richtiges Gespräch zustande kam“, rekonstruiert der Polizeihauptkommissar.



Da der Senior auch am Abend noch nicht wieder zu Hause war, alarmierte der 61-Jährige die Polizei, zumal eine frostige Nacht bevorstand und eine Notlage nicht auszuschließen war. Die Inspektion Dorfen leitete eine Vermisstensuche ein. Es gelang, den 86-Jährigen am Handy zu erreichen. Er konnte aber lediglich angeben, dass er gestürzt sei und irgendwo in einem Wald liege. Sofort ließ die Polizei das Mobiltelefon orten. Es war bei einem Sendemast im Bereich Maria Thalheim eingeloggt – gut 20 Kilometer vom Wohnort entfernt. Dorthin war er Scheimers Angaben zufolge mit dem Auto gefahren, der Grund ist der Polizei nicht bekannt. Möglicherweise wollte er dort spazieren gehen.



Polizei und Rettungsdienst konnten den Mann dann in der Tat bei Maria Thalheim finden – bereits unterkühlt, aber nur leicht verletzt. Er kam vorsorglich ins Krankenhaus. Die Polizei geht davon aus, dass das Handy dem 86-Jährigen das Leben gerettet hat, ebenso wie die Aufmerksamkeit seines Sohnes.



Der Fall erinnert an den eines 79-jährigen Demenzkranken aus Walpertskirchen, der am 11. Januar vergangenen Jahres verschwunden war. Zehn Tage später wurde er, wie berichtet, nach intensiver Suche bei Kreuthäusl (Gemeinde Bockhorn) tot aufgefunden. Bis heute ist es ein Rätsel, wie der fast 80-Jährige trotz Kälte und leichter Bekleidung eine so weite Strecke hatte zurücklegen können. ham