Dorfener Rathaus ein Schlaflabor

Von: Michaele Heske

Ich bin dann mal weg: Bürgermeister Heinz Grundner übergab den Rathausschlüssel symbolisch an das Prinzenpaar Matthias und Susanne Neumayer (Bild links). Bis Aschermittwoch sind nun in Dorfen die Narren an der Macht. © Michaele Heske

Die Dorfener Obrigkeit, allen voran Bürgermeister Heinz Grundner, brauchte am Freitag bei der Maschkera-Versammlung ein dickes Feld. Es wurde ordentlich derbleckt - und viel gelacht.

Dorfen – Furioser Start in die fünfte Jahreszeit: Bürgermeister Heinz Grundner überreichte bei der Maschkera am Freitagabend im Tonwerk symbolisch den Schlüssel des Rathauses an Susanne I., glitzernde Regentin über Jugend und Gesang und deren Gemahl Matthias I. von der Hofkirchener Hofburg. Neben Klamauk und Tanz gab es vor allem eines: Opposition.



Der Karnevalsgesellschaft Dorfen gelang beim Faschingsauftakt der Spagat zwischen unbändigem Spaß und politisch-literarischer Kritik. „Fasching feiern, Gaudi macha, heia lass mas wieda richtig kracha“, stimmte Martin Pommer, Präsident der KG, die rund 300 Besucher der Maschkera-Versammlung auf die fünfte Jahreszeit ein.



Statt zwei kleinerer Veranstaltungen in der Aula der Mittelschule wie in den Jahren vor der Pandemie, gab es heuer eine große Prunksitzung in der alten Schlosserei auf dem Meindl-Areal. „Die Dorfener Närrinnen und Narren wollen nach zwei Jahren Zwangspause endlich wieder tolle Tage“, freute sich Pommer über den großen Zulauf. Der Narrhallamarsch erklang, die Garde zog ein. In ihrem Gefolge das Erbprinzenpaar Tamara Stehr, die mit Beinamen die „tänzelnde Perle“ heißt und Enzo Damerau, der Hüter des (Golf-)Handycaps, mit den Hofdamen und Hofnarr.



Der Showteil begann: Die Dorfener Infanten legten einen schnellen Walzer hin, die Funkenmariechen rissen beim Gardemarsch die Beine in die Höhe, und die Einradfahrer drehten auf der Bühne voller Power ihre Runden. Dazwischen immer wieder ein Medley aus Märschen und Fanfaren.



Pommer und Mathias Pichlmeier, 2. Präsident der KG, moderierten lässig. Ausgelassene Stimmung und Einlagen voller Enthusiasmus – das Publikum war begeistert. Dann kam die Krönung. Die Dorfener Royals präsentierten sich in ihrer königlichen Rolle.



Spaß ist mitunter eine sehr ernste Angelegenheit, schon allein, weil Narren bekanntlich immer die Wahrheit sagen. Susanne und Matthias, die mit bürgerlichem Nachnamen Neumayer heißen, sprachen jedenfalls fast allen Dorfenern aus dem Herzen, als sie die Diagnose stellten: Die Isenstadt sei krank, stehe kurz vor dem Verkehrsinfarkt. „Seitdem de Bruck’ obg’riss’n is, hab’n d’Autofahrer a Mordsg’schiss! Und des sog i ganz unverschämt: Seitdem is Dorfa querschnittsgelähmt!“



Der Tradition des Karnevals folgend, lasen die närrischen Regenten der fünften Jahreszeit nun der Obrigkeit in Dorfen kräftig die Leviten. „De Bürger kommt des Rathaus vor scho wia des reinste Schlaflabor.“ Da sei einerseits der Stadtrat, der dringend eine Anti-Trägheitskur brauche, der nur diskutiere und dem die Tatkraft fehle, eine lahme Truppe.



Der Fisch, der stinke jedoch vom Kopf her, so Susanne Neumayer. Gemeint war Bürgermeister Heinz Grundner. „Bei Bahnausbau und Brückenbau, ob Autostau, ob Maßnahmenstau – er schiabt ned o, er schaut nur zua.“ Durchgreifen sei nicht sein Ding, stattdessen sitze er Probleme aus, schiebe den Schwarzen Peter gerne den übergeordneten Behörden und Instanzen zu. Doch: „Wenn eahm d’Frank-Mayer z’vui mitred’t, dann explodiert er, jede Wett’“, verwiesen die Hoheiten auf die Streitkultur im Stadtrat, wo erst vor Weihnachten die Grünen-Politikerin mit Tränen in den Augen die Sitzung verlassen hatte (wir berichteten).



Das Rathaus werde umgekrempelt, versprachen die Narren: „Politik neu definiert – Dorfen revolutioniert!“



Daraufhin überreichte der Bürgermeister dem Prinzenpaar symbolisch den Rathausschlüssel. „Ich mache jetzt sechs Wochen Pause und komme erst am Aschermittwoch wieder“, meinte er der arg derbleckte Grundner dennoch gut gelaunt.



Die spritzige Rede hatte Wolfgang Lanzinger geschrieben. Der Karnevalist zeigte sich bei der Maschkera einmal mehr in seiner Paraderolle als Schauspieler. Sei es als genervter Ehemann, bei Szenen aus einem „typischen Dorfener Haushalt, die er an der Seite von Irmi Huber spielte. Oder als Brunnnengeist Florian, wo sich Lanzinger zwischen Luise Kuliga und Sabine Lenffer positionierte, die die Glockengeister von Maria Dorfen und der Marktkirche gaben.



Feinstaub, Energiekrise und natürlich den Stau nahmen die das Trio auf die Schippe. Veräppelten den Ausländer Sven Krage, 3. Bürgermeister der Stadt: „Schnellsprecher und Preiß.“ Oder mokierten sich über ÜWG-Stadtrat Josef Jung, der in seiner Versicherungsagentur direkt am Wesner Tor täglich neue Schimpfwörter lerne. Grundner könne jedenfalls nicht die Hauptrolle beim Freilicht-Spektakel „Faust in Dorfen“ spielen, da waren sich die Glockengeister einig. Schließlich sagt Gretchen am Ende der Tragödie: „Heinrich, mir graut’s vor Dir.“ mhe