Ein starkes Zeichen gelebter Tradition

Stolz voran: Hinter der Gaustandarte und der Gaufahne führte der Schützengau Dorfen mit dem Gauvorstand, zwei Bezirksköniginnen und fünf Gaukönigen den farbenprächtigen Zug mit sechs Musikkapellen und acht Festwagen du von der Innenstadt zum Festplatz an. © Peter Stadler

Der Schützengau Dorfen hat einen imposanten Umzug zum Volksfest organisiert. 1300 Teilnehmer, sechs Musikkapellen und acht Festwagen waren dabei.

Dorfen – Hunderte Schützen, Trachtler, Musikanten und große Hitze sorgten am Sonntagnachmittag für einen heißen und zugleich imposanten Volksfest-Ausklang in Dorfen. Passend zum Stadtjubiläum feiert heuer auch der Schützengau Dorfen sein 100-jähriges Bestehen. Darum hatten sich die Verantwortlichen um Gauschützenmeisterin Gertraud Stadler besonders ins Zeug gelegt und diese Traditionsveranstaltung organisiert.

Rund 1300 Teilnehmer, darunter über 200 Kinder und etwa 300 Musikanten zählte der lange Zug, der durch die Innenstadt zum Festplatz marschierte. Vorne weg zog der Gauvorstand mit der neu restaurierten Gaufahne und der Gaustandarte, die genau vor zehn Jahren gesegnet worden ist. Mitmarschiert sind die fünf aktuellen Gauschützenkönige, und mit Theresa Pleiner von Edelweiß Niederstraubing stellt der Gau Dorfen auch die diesjährige Bezirksdamenkönigin. Der Schützengau Mühldorf war mit Bezirkskönigin Sofie Heiss vertreten.

Nach dem Anschießen der Böllerschützen aus dem Holzland und Hofgiebing spielte die Bundesmusikkapelle Auffach aus der Wildschönau zusammen mit der Stadtkapelle Dorfen und der Blaskapelle St. Wolfgang zum Standkonzert am Marktplatz auf, ehe es mit weiteren Musikkapellen aus Schwindegg und Buchbach und der Trachtenkapelle Wasentegernbach in sechs Gruppen durch die Isenstadt ging. Knapp 30 Gauvereine, Abordnungen der Nachbargaue Erding, Mühldorf und Wasserburg-Haag sowie die Trachtenvereine Stoarösler Dorfen und Almrausch Wasentegernbach boten den heuer wohl wegen der Hitze etwas weniger Zuschauern ein farbiges Bild.

Die größte Abordnung stellte der Schützenverein Rimbachquelle Hofgiebing, der wie der Gau Dorfen heuer sein 100-jähriges Bestehen feiert. Die Hofgiebinger führten darum auch einen Festwagen mit der Darstellung des früheren Schlosses mit. Neben sechs weiteren Kutschen und Festwagen war auch der Trachtenverein Wasentegernbach mit seinem Festwagen mit einem alten Webstuhl vertreten.

100 Jahre alt wurde heuer auch der Schützenverein Rimbachquelle Hofgiebing. Er bereicherte den Zug mit einem Festwagen, auf dem das frühere Schloss dargestellt ist. © Peter Stadler

In der Festhalle wurde anschließend bei Musik und kühlen Getränken groß gefeiert. Gemeinsam ließ man das Schützenwesen hochleben. Einige der Anwesenden hielten sich dabei wohl an die Worte von Dorfens Pfarrer Stefan Matula. Beim Dankgottesdienst am Vormittag in der Festhalle hatt er aufgrund der Lokalität, in der die Messe gefeiert wurde, über das Thema „Durst nach Leben“ gesprochen. So schmeckte das Bier vom Bräu z’Loh oder vom Dorfener Kellerbräu besonders gut.

Gleichzeitig zeigten die Auffacher Musikanten, dass sie nicht nur musikalisch hervorragend ausgebildet sind, sondern auch sportlich einiges drauf haben. Einige von ihnen versuchten sich beim Maibaumkraxeln. Musikerin Sofia war in ihrem Dirndl schnell ganz oben und wurde dafür bejubelt.

Gauschützenmeisterin Gertraud Stadler war am Ende stolz darauf, dass der Schützengau mit diesem Umzug einen gelungenen Beitrag zum Stadtjubiläum geboten hat. Sie dankte allen, die ihr bei der Organisation behilflich waren und dass trotz der hohen Temperaturen so eine hohe Beteiligung zustande gekommen ist. Bürgermeister Heinz Grundner bedankte sich beim Schützengau und den Vereinen für ihren ehrenamtlichen Einsatz. Der Stadtchef betonte, dass die Schützen und Trachtenvereine neben dem Sport auch die Tradition förderten und maßgeblich in der Jugendbetreuung wertvolle Arbeit leisteten.

Auch Landrat Martin Bayerstorfer sprach den Beteiligten ein großes Kompliment aus: „Der Schützenzug ist jedes Jahr ein Höhepunkt des Dorfener Volksfestes.“ Er dankte dabei auch der Stadt Dorfen, die dies alles fördere und unterstütze und wünschte sich, dass die Schützen immer zeigen, dass sie gern dabei sind und dabei auch Freude haben.

Eine Bitte an die Politik hatte der stellvertretende Landesschützenmeister Stefan Fersch: „Das Ehrenamt muss ständig unterstützt werden, damit es Leute gibt, die diese grandiosen Veranstaltungen auf die Beine stellen.“ PETER STADLER