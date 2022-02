Das Aus für den Pandemieausschuss

Von: Michaele Heske

Die Stadträte im Dorfener Rathaus tagen wieder in voller Stärke. © Hermann Weingartner

Der Pandemieausschuss gehört der Vergangenheit an, das beschlossen Dorfens Stadträte einstimmig in einer Sondersitzung am Mittwochabend. Somit werden künftig in der Isenstadt wieder Stadtrat und die Ausschüsse tagen.

Dorfen - Wie berichtet, hatte der Stadtrat Anfang Januar 2021 die Kriterien zur Einsetzung eines Pandemieausschusses mit 22:2 Stimmen beschlossen. Demnach tritt er bei Inzidenzen über 150 in Kraft. Wegen des starken Infektionsgeschehens und der galoppierenden Inzidenz übernahm der Ausschuss seit November die Geschäfte – als reduziertes Ersatzgremium für den Stadtrat. Ende Januar stellten elf Stadträte Anträge, den Pandemieausschuss abzuschaffen. Es wurde gefordert, die Geschäftsordnung zu ändern.



Ein Gremium statt des Plenums und der weiteren Ausschüsse, das hielt unter anderem Martin Heilmeier (LDW) „nicht mehr für verhältnismäßig und demokratieschädlich“.



„Mittlerweile ist die Inzidenz nicht mehr das alleinige Kriterium“, meinte auch Bürgermeister Heinz Grundner (CSU) und eröffnete damit die Sondersitzung. Der Pandemieausschuss hätte die demokratischen Elemente zwar „nicht ausgehebelt“, doch die „Pluralität der Meinungen in einem kleineren Gremium sind längst nicht so befruchtend“, wie wenn der Stadtrat tage, erklärte der Rathauschef. Der Pandemieausschuss sei „gut gemeint, aber nicht gut gemacht“ gewesen, monierte Heilmeier. Und Grünen-Stadtrat Andreas Hartl ergänzte: „Wir hätten zeitnah eine andere Regelung finden müssen, stattdessen wurden viel zu lange 14 Stadtratsmitglieder von den Sitzungen ausgeschlossen.“



Zudem warf er Grundner vor, dass er den Stadtrat nicht als Team sehe. Diese Kritik wies der Bürgermeister „klar und eindeutig“ zurück. „Der Pandemieausschuss ist verfassungskonform“, sagte er. Und: „Jeder von uns ist wichtig – gut, wenn der Pandemieausschuss jetzt aufgehoben wird.“ Die Löschung des Ausschusses wurde einstimmig beschlossen. „Jetzt ist die Demokratie wieder komplett hergestellt“, freute sich Josef Wagenlechner (TEG), der es für angebracht hielt, dass die Stadträte wegen der Kürze der Sitzung – eine halbe Stunde – auf das Sitzungsgeld verzichten.



Am 16. März wird der Haushalt für 2022 beschlossen, auch prüft die Verwaltung, ob die Stadtrats- und Ausschusssitzungen bald wieder im Sitzungssaal des Rathauses stattfinden können.

