Dorfens Ukrainer feiern eine Woche später Ostern - in Frieden

Von: Michaele Heske

Bringen ukrainische Traditionen mit in die Isenstadt: Mariia Babynets (l.) und Sofia Karpenko mit ihren beiden Söhnen Alex und Petro (r.). © Michaele Heske

In der Ukraine feiern die Christen erst am kommenden Sonntag das Osterfest. Flüchtlingsfamilien in Dorfen freuen sich auf ein Beisammensein und stecken mitten in der Vorbereitung.

Dorfen – Für den zehnjährigen Petro steht das Osterfest noch bevor. Der Bub kommt aus der Ukraine. Dort heißt es eine Woche später „Se Weliko-dnem – Frohe Ostern“. Am kommenden Sonntag um 16 Uhr feiern die ukrainischen Flüchtlinge in der Marktkirche Dorfen das Auferstehungsfest. Seelsorger Lubomir Fedorak aus Isen wird dabei die Osterspeise weihen.

Die Vorbereitungen für das große Fest laufen auf Hochtouren. Petro backt gemeinsam mit seiner Mutter Sofia Karpenko „Paska“. Der Paska erinnert optisch etwas an den italienischen Panettone. Allerdings wird der ukrainische Osterkuchen nach dem Backen noch mit Zuckerguss oder einer Creme überzogen und dekoriert.

Petro geht in die vierte Klasse in der Grundschule am Mühlanger. Er spricht nahezu perfekt Deutsch. „Ich hatte schon drei Jahre Deutschunterricht in Kiew“, erzählt er. In Dorfen gefalle es ihm sehr gut, er habe auch schon neue Freunde gefunden, sagt Petro. Dennoch plage ihn Heimweh. Aus der Ukraine sei er mit seiner Mutter und dem achtjährigen Bruder Alex geflohen, als die ersten Bomben fielen. Der Vater blieb zurück.

Auch der Sohn sowie der Mann von Mariia Babynets kämpfen an der Front. „Meine Seele und mein Herz sind krank“, sagt sie. „Aber sie leben – ich bete jeden Tag.“ Die Entscheidung, nach Deutschland zu fliehen, sei dennoch richtig gewesen. „Meine Tochter wird im Mai acht Jahre alt, wir sind hier in Dorfen sicher. In der Ukraine gibt es außerdem viel Korruption.“

Den beiden Müttern Babynets und Karpenko ist schmerzlich bewusst, dass sie so schnell nicht mehr in ihre Heimat zurückkehren werden. Die Frauen haben erfolgreich die Sprachkurse im Dorfener Zentrum für Familie und Integration abgeschlossen. „Ich würde gerne mit Freundinnen ein Mutter-Kind-Café eröffnen“, wünscht sich Karpenka. Babynets träumt davon, ein Buch zu schreiben und ihre Geschichte zu veröffentlichen.

Beide Frauen suchen Arbeit: „Ein Teilzeitjob im Einzelhandel wäre super“. Denn sie wollen nicht länger Bittsteller sein, von sozialer Unterstützung leben.

Die Auferstehung, die die ukrainischen Gläubigen in diesem Jahr erstmals in der Marktkirche feiern werden, gebe ihnen viel Hoffnung, beteuert Babynets. „Ostern ist der Sieg über den Tod – und ein Symbol des Friedens.“

Zwischen dem orthodoxen und dem katholischen Ostern gibt kaum Unterschiede: „In Deutschland geht man nach dem Julianischen, in der Ukraine hingegen nach dem gregorianischen Kalender“, erklärt Lubomir Fedorak, der seit über 20 Jahren in Isen lebt. Er ist seit 1994 bei der Erzdiözese München-Freising als Seelsorger angestellt und betreut die ukrainisch-katholischen Gemeinden in Rosenheim und Landshut sowie seit Beginn des Krieges auch die Gläubigen in Dorfen.

„Bei der Weihe der Osterspeise bringen die Gläubigen in geflochtenen Körben verschiedene Speisen mit“, erklärt Fedorak. Diese haben eine symbolische Bedeutung: „Das gebackene Brot hat die Form des Osterlammes, es gibt verschiedene Fleischspeisen. Das wichtigste jedoch ist das Osterei.“

In der Ukraine werden die Ostereier in „Kraschanky“ und „Pysanky“ unterschieden. Kraschanky sind gefärbte und hart gekochte Eier. Pysanky hingegen sind ausgeblasene und mit Mustern und Symbolen verzierte Eier. Sie werden traditionell nur mit farbigem Wachs bemalt.

Das Suchen von Ostereiern oder Geschenken, wie bei uns üblich, kennen die Ukrainer übrigens nicht. Zwar eine Woche später als bei den Katholiken und Protestanten, aber auch für die Christen aus der Ukraine ist Ostern das höchste Fest im Kirchenjahr.