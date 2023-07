Drei Unfälle kurz aufeinander

Von: Alexandra Anderka

Die Polizei musste fast zeitgleich zu drei Unfällen. © Friso Gentsch

Innerhalb weniger Minuten kam es am Mittwoch Nachmittag gleich zu drei Verkehrsunfällen auf der A 94 zwischen Dorfen und Schwindegg. Wie die Autobahnpolizei mitteilte, befuhr ein 50-jähriger Österreicher mit seinem Mercedes gegen 14 Uhr die Autobahn in Richtung Passau. Kurz nach dem Parkplatz Fürtholz geriet er auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern.

Er prallte zunächst in die rechte Schutzplanke und wurde von dort nach links in die Betongleitwand geschleudert. Letztlich kam der Wagen am rechten Seitenstreifen zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von 15 000 Euro. An der Schutzplanke 8000 Euro.

Fast zeitgleich geriet eine 28-jährige aus dem Landkreis Rottal-Inn mit ihrem Audi wegen Aquaplaning ins Schleudern. Sie prallte mit ihrem Pkw in die Mittelgleitwand und kam dann auf der linken Fahrspur zum Stehen. Sie war zu dem Zeitpunkt auf der Autobahn zwischen Schwindegg und Dorfen in Richtung München unterwegs. Die Frau wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 15 000 Euro. Die beiden Fahrstreifen Richtung München waren für 30 Minuten gesperrt und der Verkehr wurde über den Seitenstreifen vorbeigeleitet, es kam zum Stau.

Ein 61-jähriger aus dem Landkreis Mühldorf erkannte das Stauende zu spät. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, wechselte er mit seinem Mercedes vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Hierbei übersah er den Pkw eines 29-jährigen Münchners. Die beiden Fahrzeuge streiften sich leicht. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 400 Euro. Die beiden ersten Unfälle sind auf nicht angepasste Geschwindigkeit zurückzuführen. Gegen die beiden Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Der Verursacher des dritten Unfalls kam mit einer Verwarnung davon. and