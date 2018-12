Drei Verletzte und hoher Schaden bei Brand

Die Weihnachtsfeiertage hat sich die Familie von Stadtrat Johann Selmair sicher anders vorgestellt. Die Feststimmung war am zweiten Weihnachtstag jäh zu Ende. Auf dem landwirtschaftlichen Anwesen der Selmairs in Dürneibach hat ein Brand hohen Sachschaden angerichtet. Zwei Familienmitglieder und einer Feuerwehrmann wurden laut Polizeiangaben bei den Löscharbeiten leicht verletzt.

Dorfen – Gegen 16.50 Uhr heulten in Dorfen und der weiten Umgebung die Sirenen auf. Die integrierte Leitstelle löste die Alarmstufe B 4 aus. Für die Einsatzkräfte heißt das Brand eines Gebäudes mit möglicher Gefährdung von Menschen oder Tieren. Kurze Zeit später waren die ersten Wehren am Brandort. Kreisbrandmeister Rudi Hohenadl aus Dorfen berichtet, dass beim Eintreffen der Einsatzkräfte ein Teil des Dreiseithofes, in dem ein Garagentrakt mit Werkstatt untergebracht ist, in Vollbrand gestanden ist. Neben der Brandbekämpfung habe die Rettung der übrigen Bauten wie Wohngebäude und Stall im Mittelpunkt gestanden.

Durch die Schaffung einer sogenannten Widerstandslinie mit Löschwasser habe man sowohl das Wohnhaus als auch den Stall, in dem etwa ein Dutzend Kälber untergebracht sind, retten können. Mit der Errichtung einer Widerstandslinie werden an den Brandort angrenzende Gebäude mit Löschwasser gekühlt und so das Übergreifen der Flammen verhindert. Die Tiere im Stall wurden laut Hohenadl durch den Einsatz eines Druckbelüfters vor der enormen Rauchentwicklung geschützt.

Bei den Löscharbeiten, die sich bis Mitternacht hinzogen, erlitten drei Personen leichte Verletzungen. Ein Familienmitglied der Brandleider musste mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein weiteres Familienmitglied verletzte sich am Knie, ein Feuerwehrmann an der Hand.

Die Einsatzleitung hatte die Feuerwehr Zeilhofen. Zur Brandbekämpfung alarmiert wurden auch die Feuerwehren aus Dorfen, Eibach, Hofkirchen, Taufkirchen, Walpertskirchen und Erding. Zudem zum Brandort beordert wurden die Unterstützungsgruppe Einsatzleitung aus Altenerding und die Unterstützungsgruppe örtliche Einsatzleitung aus Taufkirchen. Insgesamt waren 150 Feuerwehrleute im Einsatz. Mühsam waren die Nachlöscharbeiten, berichtet Hohenadl. Wegen eines Fellbodens gelang es erst mit Hilfe eines Baggers, der Zwischendecken einriss, Glutnester zu finden.

Die Brandursache ist noch nicht klar. Im Laufe des Tages werden Brandfahnder der Kripo Erding vor Ort ermitteln, so Peter Grießer von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberbayern-Nord. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich.