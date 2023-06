Drogendeal in Dorfen endet beinahe tödlich

Teilen

Tatort des missglückten Drogendeals und der um ein Haar tödlichen Messerattacke: der Stiftlring in Dorfen. Nun hat der erste von zwei Prozessen um den 9. November 2022 begonnen. Archi Rauschgifthandel im großen Stil Opfer merkte zunächst nichts © HErmann Weingartner

Lebensgefährliche Messerattacke am Stiftlring in Dorfen: Der erste von zwei Prozessen vor dem Landgericht Landshut hat begonnen.

Dorfen/Landshut – Dieses Verbrechen hat den ganzen Landkreis erschüttert: In der Nacht auf den 9. November vergangenen Jahres war auf dem Stiftlring in Dorfen ein junger Mann niedergestochen worden – das blutige Ende eines verunglückten Drogendeals. Jetzt beginnt vor dem Landgericht Landshut die Aufarbeitung. Angeklagt sind ein 17-jähriger Dorfener und sein 23 Jahre alter Kumpel aus Isen – wegen bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Beide sind geständig. Ein zweiter Prozess wird folgen.

Das Verstörende an dem Fall: Der 19-Jährige, der bei der gescheiterten Übergabe mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt worden war, hatte mit dem Deal an sich überhaupt nichts zu tun, er hatte lediglich als Fahrer für die Angeklagten fungiert, die der anderen Gruppe Marihuana, Haschisch und Kokain verkaufen wollten. Der Deal platzte, als der 17- und der 23-Jährige merkten, dass ihre Geschäftspartner sie über den Tisch ziehen wollten. Es kam zum Streit, der schließlich eskalierte. Im Rahmen von Verständigungsgesprächen zu Prozessbeginn hatten die Verteidiger Markus Ott und Robert Alavi darauf hingewiesen, dass auch ihre Mandanten nicht unerheblich verletzt worden seien und dies bei der Strafzumessung zu berücksichtigen sei.

Am ersten Prozesstag standen der Drogenhandel und die Rauschgiftsucht der beiden Heranwachsenden im Fokus. Schon jetzt steht fest: Eine verpflichtende Therapie in einer Entziehungsanstalt wird Bestandteil der Strafe sein. Geklärt werden musste auch, ob eine bei dem 17-Jährigen sichergestellte Softair-Pistole juristisch als Waffe zu werten ist, und ob beide Angeklagte von einem ebenfalls aufgefundenen Hammer wussten.

Der von Staatsanwalt Matthias Zweck vertretenen Anklage zufolge bewahrte der 17-Jährige Ende Oktober mindestens 350 Gramm Marihuana an verschiedenen Örtlichkeiten in Dorfen auf, das zum gewinnbringenden Weiterverkauf bestimmt war. Zugleich übte er „die tatsächliche Gewalt“ über besagte Softair-Waffe, ein Butterflymesser sowie einen Baseballschläger aus, die in unmittelbarer Nähe und griffbereit zu den Drogen lagen.

Der 17-Jährige beabsichtigte laut Anklage, die Waffen „zum Zwecke der Verletzung anderer Personen im Zuge des Drogenhandels zu nutzen, falls dies aus seiner Sicht in der konkreten Situation notwendig werden sollte“.

Gemeinsam mit dem Isener kaufte der Angeklagte Anfang November zudem mindestens zwei Kilo Gras, 50 Gramm Haschisch und 15 Gramm Kokain. Bis auf rund 1400 Gramm Marihuana sollten die Drogen zu einem Preis von 4600 Euro im November in Dorfen an einen Bekannten veräußert werden. Das war der Fall, der dann eskalierte. Auch hier befanden sich die bereits erwähnten Waffen in der Nähe.

Schließlich legt die Anklage dem 23-Jährigen zur Last, am 15. November in München für 1550 Euro 285 Gramm Marihuana erworben zu haben, das ebenfalls für den gewinnbringenden Weiterverkauf gedacht war. Zweck deutete an, dass er beide Angeklagten im Gefängnis sehen wolle. Die Verteidiger indes zielten darauf ab, dass die Angeklagten nicht in Haft müssen, sondern gleich eine Drogentherapie antreten. Beide seien schwer drogenkrank und bekämen ihr Leben nicht auf die Reihe.

Schließlich stellte die Jugendkammer unter der Maßgabe, die Softair-Waffe nicht als Waffe zu werten, dem 17-Jährigen eine Jugendstrafe zwischen zwei Jahren, zehn Monaten und drei Jahren, vier Monaten in Aussicht, dem 23-Jährigen eine Haftstrafe zwischen drei Jahren, drei Monaten und drei Jahren, zehn Monaten.

Der eskalierte Fall in Dorfen und der um ein Haar tödliche Messerstich beschäftigten das Gericht am zweiten Verhandlungstag. Beamte der Kripo Erding sagten als Zeugen aus, die Angeklagten seien nur aufgrund der Messerstecherei in der Nähe des Dorfener Bahnhofs ins Visier der Ermittler geraten. Wie man mittlerweile weiß, war der Deal geplatzt, nachdem die jungen Männer gemerkt hatten, dass sie von ihren „Kunden“ über den Tisch gezogen werden sollten. Es kam zum Streit, der schließlich eskalierte.

Einem Kripobeamten zufolge sollte die Auseinandersetzung im Sinne aller Beteiligter zunächst vertuscht werden. Doch der 19-Jährige fühlte sich nach der Schlägerei so schlecht, dass er sich ins Krankenhaus begab. Erst dort wurde der lebensbedrohliche Messerstich bemerkt. Die Ärzte schalteten umgehend die Kripo ein.

Die „Geschäftspartner“ waren für Freitag als Zeugen geladen. Nachdem die beiden Angeklagten Geständnisse abgelegt hatten, wurde mit Einverständnis aller Verfahrensbeteiligter aber auf ihre Einvernahme verzichtet. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Zeugen von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht hätten, war ohnehin groß: Demnächst werden sie selbst als Angeklagte vor Gericht stehen und sich unter anderem wegen versuchten Totschlags vor dem Schwurgericht verantworten müssen. Der Prozess wird am 29. Juni fortgesetzt.