„Ein bisschen wie in Verona“

Von: Michaele Heske

Rund 500 Gäste genossen den Belcanto-Abend am Unteren Markt in Dorfen. © Michaele Heske

Der Belcanto-Abend am Unteren Markt in Dorfen lockte rund 500 Gäste an. Karnevalsgesellschaft als neuer Veranstalter zeigte sich mehr als zufrieden: „Ein Wahnsinnsabend, tolle Musik“, schwärmte Martin Pommer, Präsident der Karnevalsgesellschaft.

Dorfen – Ein lauer Sommerabend, die pittoreske Kulisse der Innenstadt und der „bel canto“, der schöne Gesang, der über den Unteren Markt schallte – am Freitagabend passte einfach alles: Mehr als 500 Musikfreunde lauschten den Aufnahmen, die Opernkenner Franz Erl aus seiner umfangreichen Plattensammlung zusammengestellt hatte. „Die Atmosphäre ist ein bisschen wie in Verona“, meinte Georg Schmederer voller Vorfreude. Dorfens Kinomanager war bislang bei jedem Belcanto-Abend, für ihn übrigens das „kulturelle Highlight des Sommers“.

Opern-Kenner Franz Erl führte durch den Abend. © Michaele Heske

Seit 1990 präsentiert Erl dieses Open-Air, zwei Jahre musste es wegen Corona ausfallen. Manchmal machte aber auch das Wetter der Veranstaltung einen Strich durch die Rechnung. Auch heuer sagten zahlreiche Prognosen schwere Gewitter voraus. „Das war eine ganz schöne Zitterpartie, aber um 13 Uhr haben wir uns entschlossen, trotz Schwüle und Wolken aufzubauen“, erklärte Daniel Steinweber von der Karnevalsgesellschaft (KG) Dorfen. Und seine Vereinskollegin Sabine Kuliga-Lenffer ergänzte knapp: „Mir war klar, das Wetter hält. Petrus ist ein Dorfener.“

Mit der Auflösung des Kulturellen Arbeitskreises stand auch der Belcanto-Abend vor dem Aus, doch die KG sprang ein und führte erstmals Regie. Um Schlag 20 Uhr der nahen Marktkirche mutierte der Untere Markt zur Opernbühne. Klassik-Kenner Erl hatte wieder in seinem riesigen Archiv nach außergewöhnlichen Aufnahmen gekramt und berühmte, aber auch weniger bekannte Arien ausgesucht. „Regina coeli“ und „Tu, qui, Santuzza“, sozusagen die Ouvertüre des Events. Beide Arien stammen aus der „Cavalleria Rusticana“ von Pietro Mascagni. In der Hauptrolle des diesjährigen Abends: die spanische Operndiva Montserrat Caballé, die auch mit Stücken aus „Aida“ von Giuseppe Verdi oder Vincenzo Bellinis „I puritani“ zu hören war.

Freilich durfte die große Stimme von Enrico Caruso nicht fehlen. Die älteste Aufnahme des Abends stammte aus dem Jahr 1902, „Celeste Aida“, gesungen von dem berühmtesten Tenor zu Beginn des 20. Jahrhunderts. „Das ist für mich echter Belcanto“, erklärte Erl. Dieser Gesangsstil entstand Ende des 16. Jahrhunderts in Italien. Wichtige Elemente sind die Weichheit des Tons sowie die Agilität der Stimme und in Folge die Ausschmückung des Gesangs durch Koloraturen, Verzierungen und Triller.

In Erls privatem Fundus schlummern uralte Schellackplatten sowie Aufnahmen auf Vinyl. Er besitzt mehr als 10 000 alte Schallplatten. „Viele davon waren mittlerweile stark zerkratzt. Ich habe alle Aufnahmen reinigen, restaurieren und digitalisieren lassen“, erklärt der Mediziner die gute Klangqualität, die aus den Lautsprechern tönte. Davor leuchtete in der Abenddämmerung in kräftigem Rot ein Grammophon als Symbol alter Tage, als diese Musik mit dieser Technik erstmals einem großen Publikum erschlossen wurde.

Durch den Veranstalterwechsel vergrößerte sich heuer der Kreis junger Zuhörer. „Ein Wahnsinnsabend, tolle Musik“, schwärmte Martin Pommer, Präsident der Karnevalsgesellschaft. Opern gehörten bislang nicht zu seiner musikalischen Stilrichtung. Mucksmäuschenstill lauschte das Publikum den knappen und profunden Ausführungen Erls und den Arien – es lag Dolce Vita in der Luft. Das Wetterleuchten kündete vom kommenden Gewitter, doch es regnete erst deutlich nach dem grandiosen Belcanto-Abend.