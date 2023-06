Ein Feigenblatt fürs Rathaus

NIX FÜR UNGUT

Von Alfred Mittermeier

Der Dorfener Kabarettist Alfred Mittermeier wirft einmal im Monat einen satirischen Rückblick auf das Stadtleben in Dorfen.

Der Bauausschuss hat entschieden: Die Rathausfassade bleibt nackert wie einst die Eva im Paradies. Keine Uhr, kein Wappen, keine Geranien, nix! Lediglich der Schriftzug „Rathaus“ wird über dem Eingang angebracht, damit der Kasten nicht mit der Bürozentrale eines Versicherungskonzerns verwechselt wird. Immerhin ein Feigenblatt. Dabei wäre eine Uhr durchaus wünschenswert gewesen. Aber keine Kuckucksuhr! Der Spott wäre uns gewiss: „Jetzt ist es amtlich: Die Dorfener haben einen Vogel!“ Bei uns laufen die Uhren ja bekannterweise anders. Warum bringen wir keinen Countdown an, der jedes Jahr die Zeit bis zum nächsten Unsinnigen Donnerstag runterzählt? Darüber hinaus kann die Fassade mit einem variablen Textfeld ausgestattet werden, in dem mit großen Buchstaben die aktuelle Lage oder Stimmung in der Stadt beschrieben wird. Bis zur Fertigstellung der B15-Brücke steht geschrieben: „Wen Gott hat verworfen, den schickt er nach Dorfen“. Danach (ab 2025) heißt es: „Am 8. Tag sprach Gott das Wort: Dorfen ist der schönste Ort!“ Falls nix dabei gewesen ist für Sie, liebe Leser, gibt es noch eine Möglichkeit: Wir malen die alte Rathausfassade auf die neue Fassade drauf.

Apropos Leser! Ich bitte Sie, beim Lesen darauf zu achten, nicht zu laut zu lesen. Ansonsten kann es zu Problemen mit Anwohnern kommen. Auch in Dorfen gilt die Regel: Neue Anwohner haben ein empfindlicheres Gehör als alte Anwohner. Das ist an sich kein Problem. Nur muss die Frage erlaubt sein: Warum ziehen hellhörige Menschen ausgerechnet in die Nähe eines Freibads, das dort seit 1964 steht?

Wir sind hier wahrlich kein Einzelfall. Es gibt zig Biergärten, Sportstätten, Nachtlokale, Kinderspielplätze, die in ihrem Bestand gefährdet sind, weil sich neue Nachbarn ihr Recht auf Ruhe erstreiten. Das mag rechtlich sauber sein. Rechtens ist es freilich nicht. Ein Mensch, der seinen Wohnort wechselt, sollte in der Lage sein, vorab nicht nur die Holzdecke seines Wohnzimmers zu begutachten, sondern auch das Umfeld, in das er zu ziehen gedenkt.

In diesem Zusammenhang erinnere ich mich an ein Telefonat, das ich vor etwa 30 Jahren geführt habe, als ich in einer Dorfener Hausverwaltung jobbte. Der Anrufer war frisch hergezogen in eine Wohnung an der Buchbacher Straße. Er war erbost, weil das Schwimmbad so „unerträglich laut“ sei. Die Frage, die er mir stellte: „Was kann man da dagegen tun?“ Meine Antwort: „Wegziehen!“

Interessant wird es in den nächsten Wochen werden, falls der Faust es nicht schafft, noch vor Mitternacht den Sinn des Lebens zu finden. Anwohner mit Verständnis werden sagen: „Die acht Aufführungen halt’ ich aus!“ Anwohner ohne Verstandnis machen das Fenster auf und halten mit AC/DC aus der Stereoanlage dagegen. Das wiederum würde dann dem Faust zu laut sein.