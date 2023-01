Ein Geistlicher mit vielen Visionen

Von: Michaele Heske

Dorfens ehemaliger Pfarrer Wolfgang Scheffold ist mit 94 Jahren gestorben, Pfarrgemeinderatsvorsitzender Wolfgang Lanzinger erinnert sich an den Priester.

Dorfen – Der ehemalige Pfarrer von Dorfen und Oberdorfen, Wolfgang Scheffold, ist in der Neujahrsnacht um 4 Uhr früh im Alter von 94 Jahren im Pflegeheim St. Vinenz in Wangen verstorben. Beim Gottesdienst um 10 Uhr in der Pfarrkirche Maria Dorfen hatte sich die Todesnachricht schon herumgesprochen. „Da merkt man, dass Pfarrer Scheffold vielen Dorfenern immer noch sehr am Herzen liegt“, sagt Pfarrgemeinderatsvorsitzender Wolfgang Lanzinger.

„Er war ein sehr temperamentvoller Mensch mit vielen Visionen, sehr charismatisch und vor allem humorvoll“, erklärt Lanzinger. Besonders begeistert sei der Dorfener Religionslehrer von dessen Predigten gewesen: „Ein Meister des geschliffenen Wortes, er konnte sowohl rhetorisch als auch theologisch überzeugen.“ Zudem hatte der Priester immer einen Witz auf Lager: „Über den er dann am lautesten selbst gelacht hat, aber sein Lachen steckte an.“

Eigentlich sollte Pfarrer Scheffold nur zur Aushilfe nach Dorfen kommen, ihm habe es aber in der Isenstadt so gut gefallen, dass er gleich sieben Jahre geblieben ist, so Lanzinger. Von 1997 bis 2004 war er Stadtpfarrer im Pfarrverband Maria Dorfen, obwohl er mit 68 Jahren eigentlich schon im Ruhestand war.

Hier hat Pfarrer Scheffold vieles in Bewegung gesetzt, er führte beispielsweise die Hubertusmesse ein, belebte die Kolpingfamilie erneut. „Er war voller Ideen und Tatendrang, er wollte gestalten und nicht nur verwalten“, erinnert sich Lanzinger. Manche seiner weitblickenden Ideen, wie etwa ein Treppenlift entlang der Stufen auf den Ruprechtsberg konnten freilich nicht realisiert werden. Auch wollte er das Jakobmayer-Hauses erwerben, mit dem Ziel der Verlagerung des Pfarrzentrums in die Innenstadt. „Die Kirche gehört zu den Leuten“, so seine Argumentation. Da ist das Ordinariat aber nicht mitgegangen – zum Ärger des Pfarrers.“ 2009 kam Pfarrer Scheffold nochmals für drei Jahre nach Dorfen zurück und hat hier in der Seelsorge mitgewirkt.

Zum Priester geweiht wurde er 1955. Als württembergischer Schwabe stammt er ursprünglich aus der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Schwäbisch, das war seine Muttersprache, diesen Dialekt konnte Scheffold nicht verleugnen. „Zu seinem Abschied habe ich dann das Lied „Auf de schwäbsche Eisebahne“, umgedichtet und auf Pfarrer Scheffold zugeschnitten“, sagt Lanzinger.

Wer so viel powert, polarisiere auch: „Es gab viele in der Gemeinde, die so gar nicht mit dem Pfarrer konnten.“ Das mag auch an seinen konservativen Ansichten, etwa in Bezug auf die Stellung der Frau in kirchlichen Diensten, gelegen haben, zudem sei er sehr profiliert aufgetreten. „Er hatte seine Überzeugungen, war streitbar. Aber wenn er im Unrecht war, konnte er auch dazu stehen.

Lanzinger ist noch lange in Kontakt mit Pfarrer Scheffold geblieben, ebenso wie Josef Sterr. Dorfens Alt-Bürgermeister und der mittlerweile verstorbene Priester schrieben sich noch wenige Wochen vor Scheffolds Tod. Die Kraft gehe ihm aus, bekannte der nun am Neujahrstag Verstorbene gegenüber seinem Freund.

Die Beerdigung wird am Samstag um 10 Uhr in Riedhausen im Landkreis Ravensburg stattfinden. Halten wird sie der Dekan von Bad Saulgau. Auch eine Delegation des Pfarrverbands Maria Dorfen werde teilnehmen, so Lanzinger. MICHAELE HESKE

