Ein gesegnetes Festbier

Von: Hermann Weingartner

Mit dabei beim Braustart des Dorfener Volksfestbiers (vorne, v. l.): Volksfestreferent Günther Drobilitsch, Diakon Christian Pastötter, Volksfestorganisatorin Anita Feckl, Wiesnmadl Sandra Bauer, Braumeisterin Barbara Lohmeier-Opper sowie die Festwirte Tobi Maier, Ernst Hennel, Michael Gronegger und Franz Egerndorfer.

Erstmals liefert der Bräu z’Loh das Festbier für das Dorfener Volksfest, Grund genug für Braumeisterin Barbara Lohmeier-Oper zum Einbrauen zu laden.

Dorfen – Das gab’s so noch nie in der Dorfener Brauereigeschichte: Der erste Sud des Dorfener Volksfestbieres, heuer vom Bräu z’Loh, wurde nach der Hopfengabe gesegnet. Derweil steigt die Vorfreude im Isenstadt-Gäu.

Die Vorbereitungen laufen. Dazu gehört das Einbrauen des Festbieres, das jetzt erfolgen muss, damit es zum Volksfest (11. bis 20. August) rechtzeitig fertig gereift ist. Zum Start des Einbrauens hat Braumeisterin Barbara Lohmeier-Opper am Montag Festwirte, Stadtvertreter, Wiesnmadl, Diakon Christian Pastötter sowie die örtliche Burschen- und Dirndlschaft nach Loh eingeladen.

Der jahrzehntelange Festbierlieferant, die Brauerei Bachmayer, hat vor Kurzem seinen Betrieb endgültig eingestellt (wir berichteten). Die Loher Braumeisterin bedauere dies sehr, sei nun aber stolz, dass sie erstmals das Festbier zur Dorfener Wiesn liefern darf.

Am Montagvormittag hat sie mit dem Einbrauen des ersten Suds begonnen, erklärte die erfahrene Braumeisterin ihren neugierigen Gästen direkt im Brauhaus am Sudkessel. In Loh werde streng nach dem deutschen Reinheitsgebot von 1516 gebraut.

Der Sudkessel werde nun insgesamt zehn Mal gefüllt und das Maischegemisch, bestehend nur aus Wasser versetzt mit feinem Hopfen und Malz sowie Hefe, gekocht, dann gefiltert und zum reifen in die Tanks gepumpt. Es werde nicht zu dunkel sein, mit einer feinen bitteren Note, kräftiger, schöner Bernsteinfarbe und süffig mit 13,7 Prozent Stammwürze sowie etwa 5,6 Prozent Alkoholgehalt, beschrieb die Braumeisterin und versicherte: „Ausgehen wird das Festbier sicher nicht.“

Während des Biersiedens wird dreimal Hopfen zugesetzt. Für den ersten Festbiersud durfte das Dorfens Wiesnmadl Sandra Bauer übernehmen.

Damit auch nichts schiefgeht, hatte die Bräuin mit Diakon Christian Pastötter noch einen weiteren irdischen Helfer eingeladen, der für den Sud um Gottes Segen und ein gutes Gelingen bat. Bei der traditionellen Bierprobe Ende Juni mit der Dorfener Prominenz wird das Festbier erstmals getestet.

Beim Start des Einbrauens waren auch die Festwirte Ernst Hennel, Tobi Maier, Franz Egerndorfer und Michael Gronegger dabei.

Die Gäste des Volksfestes dürfen sich neben dem Festbier und gutem Essen wieder auf ein bewährtes Programm und ein paar Neuerungen freuen. Da wird’s heuer einen Kletterbaum, ähnlich wie ein Maibaum, vor der Festhalle geben, sagte Hennel. Gesichert können sich da Burschen und Madeln im Kraxeln versuchen. Je nachdem, wie hoch man kommt, winken Preise.

Musikgruppen und Bands seien auch schon gebucht, etwa die Lokalmatadore D’Moosner, Tetrapack oder The Soundscape. Neu sind die Grumis, Frankens erfolgreichste Partyband, berichtete Maier. Die Festhalle werde etwas anders gestaltet – zwei Drittel Tische und Bänke, seitliche Boxen, die „Janua-Box“ in der Halle und ein Drittel für den neuen Wiesn-Club mit Barbetrieb, dazu ein großer Biergarten vor der Festhalle. Statt Feuerwerk wird es, wie schon vergangenes Jahr, eine Lasershow in der Halle geben.

Antia Feckl, die Volksfestorganisatorin der Stadt, erklärte, das „Drumherum“ sei wie jedes Jahr. Entsprechend der Platzverhältnisse konnten bewährte Fahrgeschäfte und Buden wieder gewonnen werden.

Eine besonders große Freude sei es für Günther Drobilitsch als Mitglied des lokalen Burschenvereins und Dorfener Volksfestreferent gewesen, bei dem „einmaligen Ereignis“ dabei sein zu dürfen. Da werde „vieles zu zusammengeführt, wie Hopfen und Malz und das Loh-Bier zum Volksfest. Es ist toll zu sehen, wo jetzt das erste Festbier entsteht. Auf a scheene Wiesn“, wünschte sich Drobilitisch schon jetzt.

