Ein Jahr nach der Flut: Die Angst ist noch da

Von: Michaele Heske

Erst vor ein paar Tagen sind Brigitte Fellermeier und Franz Wunschik wieder in ihr vom Hochwasser geschädigtes Haus in Oberdorfen zurückgekehrt. © Heske/Archiv

Die letzten Bewohner sind vor kurzem nach Oberdorfen zurückgezogen. Am 30. August 2021 brach die Flut über die Seebacher herein. Der Schock sitzt immer noch tief.

Oberdorfen – Heute vor einem Jahr, am 30. August 2021, musste der Landkreis den Katastrophenfall ausrufen: Durch die Siedlung Am Seebach im Dorfener Ortsteil Oberdorfen war eine Hochwasserwelle geschwappt, die 30 Häuser geflutet hat, 200 Anwohner wurden evakuiert.

Die meisten Familien in der Siedlung mussten nach dem Hochwasser ausziehen, weil ihre Häuser nicht mehr bewohnbar ware. Die letzten Anwohner konnten erst jetzt, fast genau auf den Tag ein Jahr nach der großen Überschwemmung, wieder zurückkehren.

Jochen Flinner war zwar nicht direkt vom Hochwasser betroffen, weil er eine Straße weiter oben in der Siedlung wohnt, doch die schreckliche Flut mache allen auch jetzt noch zu schaffen. Viele Haushalte hatten einen enormen finanziellen Aufwand, weil sie Hochwasserschutzfenster und -türen auf eigene Kosten einbauen ließen, berichtet er. „So eine Katastrophe will niemand mehr erleben.“ Flinner ist mit seinen Nachbarn in einer WhatsApp-Gruppe: „Man spürt die Nervosität, wenn es stark regnet. Die Angst ist da.“

Vor einem Jahr war es nicht die Isen, die in Dorfen schon viele Hochwasser verursacht hat, sondern der Seebach. Ein kleiner, unscheinbarer Graben, der die landwirtschaftliche Fläche zwischen Oberdorfen und Landersdorf entwässert. Trotz vieler Tage Regen waren die Niederschlagswerte weit von denen eines hundertjährlichen Hochwassers entfernt. Doch die Böden waren voll, und ein Stück bachaufwärts, hinter der aufgeschütteten Straße nach Esterndorf, staute sich das Wasser immer höher. Kurz nach neun Uhr brach eine mächtige Welle darüber. Bis zu einem halben Meter hoch schoss das Wasser durch die Straßen, riss mit sich, was es zu fassen bekam.

Viele Anwohner retteten sich in den ersten Stock, die Feuerwehr löste Großalarm aus. Als der Wasserstand nach einer Viertelstunde allmählich sank, versuchten sich die Seebacher in Sicherheit zu bringen. Barfuß und mit hochgekrempelten Hosen erreichten sie den höher gelegenen Teil des Orts.

Fassungslose Gesichter: So hatten sie den Seebach noch nie erlebt. „So viel Wasser, so ein schlimmes Bild“, erinnert sich Francesca Cortese. „Ich hatte solche Angst, stand mit dem Baby im Arm auf der Straße, an der Hand mein damals dreijähriger Sohn. Was für ein Schock.“ Sie habe immer noch ein komisches Gefühl, wenn es regnet: „Es ist ein bisschen besser geworden, weil unsere Vermieter viel für den Hochwasserschutz am Haus getan haben“, erzählt sie. Cortese und ihre Familie gehören zu den ersten Anwohnern, die wieder zurückkehren konnten: „Seit März leben wir wieder hier.“

Viele der Häuser mussten kernsaniert werden, lautete die ernüchternde Bilanz der Gutachter vor einem Jahr. Und alle, bei denen das Wasser auch ins Erdgeschoss drang, standen ohne Obdach da. Sie konnten ihre Häuser nicht mehr beziehen, nicht zuletzt, weil auch Bakterien aus Gülle im Wasser waren.

Viele Monate sollten die Renovierungsarbeiten dauern. Die Siedlung am Seebach wurde zur Geisterstadt. Einige Betroffene möchten gar nicht mehr über den Tag sprechen, die Erinnerungen sind zu schmerzlich: „Wir konnten nach Ostern zwar wieder einziehen, trotzdem ist alles nicht mehr so, wie es war – immer noch müssen wir renovieren, außen am Haus sind nach wie vor Schäden“, sagt eine Frau, die in der Siedlung lebt.

Bei Franz Wunschik und Brigitte Fellermeier differierten die Werte zwischen den unteren Räumen und dem Parterre immer stärker. Zudem war im Eingangsbereich ein Knacken zu hören. Auch sie mussten ihr Haus räumen. Erst vor wenigen Tagen konnten sie wieder zurückziehen, so lange dauerten die Bauarbeiten vor Ort.

Der Schaden in der Siedlung belief sich auf weit mehr als fünf Millionen Euro. Für die Stadtpolitik war diese Katastrophe ein Weckruf. Man gab ein Schutzkonzept in Auftrag. Ein kleiner Damm ist bereits aufgeschüttet, eine weitere Sofortmaßnahme in Zeilbach in Vorbereitung.

„Ich bin mittlerweile ganz zufrieden mit der Stadt Dorfen, sie kümmert sich mehr denn je um unsere Siedlung und hat einen umfangreichen Hochwasserschutz in Planung.“ Den Hochwasseropfern geht es dennoch nicht schnell genug, denn sie leben in Angst vor dem Wasser. „Es ist ja keine Lösung da, das kann noch Jahre dauern, aber der nächste Starkregen kommt bestimmt“, erklärt ein Anwohner.

Viele möchten nicht darüber sprechen

Opfer bedauern fehlende Lösung