Ein kleines Grünwald für Dorfen

Etwa sechs Hektar umfasst die Fläche, auf der Freibad, Sportanlagen und Volksfestplatz liegen. Mit dem Neubau des Sport- und Freizeitzentrums am Stadtrand würde dieses Areal mit Wohnungen bebaut. Entstehen würde eines der attraktivsten Wohngebiete mitten in der Stadt. Ein Blick in die Zukunft.

Dorfen – Wo heute noch Menschen im Wasser plantschen, Eislauf-, Eishockey- und Eisstockbegeisterte ihrem Sport frönen und Tennisbälle hin- und hergeschlagen werden, könnte in einigen Jahren ganz etwas anderes stattfinden: Wohnen im Grünen, das dennoch ein eigenes Auto unnötig macht.

Auf dem sechs Hektar großen Sport-, Freizeit und Erholungsareal am Volksfestplatz könnte nach dem Neubau des Freizeit- und Sportzentrums am nördlichen Stadtrand bei Rutzmoos eines der attraktivsten Wohngebiete im Herzen der Stadt entstehen.

In einer ersten Grobplanung geht Stadtplanerin Martina Schneider vom Münchner Büro „Stadt Raum Planung“ davon aus, dass zwischen Mühlangerstraße und Buchbacher Straße mindestens 330 Wohneinheiten entstehen könnten. Gerechnet wurde hier mit zwei oder drei Geschossen. Würden Teilbereiche viergeschossig bebaut, würden entsprechend mehr Wohnungen realisiert. Aus Sicht der Stadtplanung ist das Gebiet geradezu optimal für Wohnbebauung – mit unterschiedlichen Konzeptionen: von frei finanziertem Wohnraum über Genossenschaftswohnen bis hin zu besonderen Formen, etwa dem Betreuten Wohnen.

Das ebene Gelände und die Lage an der Altstadt – zu Fuß in drei bis fünf Minuten erreichbar – ist geradezu ideal für barrierefreies Wohnen. Die direkte Anbindung an den Bahnhof über den Vilstalradweg und die zentrale Lage machen laut Schneider Konzepte „ohne eigenes Auto“ möglich.

Innerhalb des Areals könnten Quartiersplätze als Treffpunkte, private Freiräume durch Wohngärten und Wohnstraßen entstehen. Alles „Voraussetzungen für eine aktive Nachbarschaft“, wie Schneider meint.

Mehr als drei Geschosse möglich

Noch ist das alles Zukunftsmusik. Doch die ersten Klänge sind bereits Realität. Denn die Stadt muss parallel zur Planung des Neubaus des Sportzentrums auch Pläne für die Nutzung des bisherigen Sportareals ausarbeiten. All das muss im Rahmen eines Bebauungsplans erfolgen.

Mehrgeschossbau wird auch in Dorfen zur Eindämmung der Wohnungsnot längst als alternativlos angesehen. Bislang wurden maximal drei Geschosse realisiert. Doch warum nicht ein Geschoss höher? Das hält Bauverwaltungsleiter Franz Wandinger nicht für ausgeschlossen. Gerade in dem Bereich am Volksfestplatz könnte das in Teilbereichen funktionieren, da im südlichen Teil der Grundschule am Mühlanger nichts verschattet würde. Durch die Wahl eines flachen Daches würde die Bebauung auch nicht zu massiv wirken.

Dass die Reduzierung der Parkplätze von derzeit 350 auf dann vielleicht 150 ein Problem wird, glaubt Wandinger nicht.

Weniger Parkplätze werden ausreichen

Wenn Freibad und Sportstätten woanders wären, wäre die Nachfrage nach Stellplätzen bei weitem nicht mehr so hoch. Bei größeren Märkten oder Veranstaltungen könnten auch die Parkplätze am Friedhof oder Bahnhof genutzt werden. Von dort aus sei die Stadt fußläufig in zehn Minuten erreichbar.

Es sind noch viele Fragen zu klären, bevor es in eine konkrete Planung gehen kann. Auch die, ob an der Grundschule am Mühlanger nicht auch Flächen für eine Erweiterung der Schule freizuhalten sind. Eine weitere Weichenstellung dazu erfolgt am Mittwoch nächster Woche im Stadtrat. Dort wird darüber beraten und abgestimmt, ob sich die Stadt endgültig für die Landesgartenschau für die Jahre 2024 bis 2026 bewirbt oder nicht.