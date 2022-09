Ein Konzept für den Dorfener Sport – aber noch lange kein Plan

Von: Timo Aichele

Teilen

Konfliktpotenzial: Der Hauptplatz des TSV Dorfen liegt nah an der Wohnbebauung. © Hermann Weingartner

Der Stadtrat Dorfen verabschiedet den Ausschreibungstext für ein Sportentwicklungskonzept. Der Auftrag an ein Fachbüro ist der überfällige erste Schritt. Die Standortdebatte kommt erst später.

Dorfen – Das Dorfener Freibad ist ein Sanierungsfall, der Pachtvertrag des TC Dorfen läuft noch bis 2028, die TSV-Leichtathleten können nur auf einer 333-Meter-Laufbahn trainieren. Und sowohl Fußballer als auch Badegäste haben nicht nur Fans in ihrer Nachbarschaft – Lärmbeschwerden häufen sich. Das und die allgemeine Enge auf den Sportanlagen summieren sich zu einem gewaltigen Problem. Der Stadtrat hat nun am Mittwoch einen Schritt zur Lösung getan. Nach dem einstimmigen Beschluss wird ein integriertes Sportentwicklungskonzept in Auftrag gegeben.

Zur Debatte stand der genaue Text zur Angebotseinholung. Ein Fachbüro soll demnach unter anderem „die Bedarfe der Schulen, Sportvereine und der Bevölkerung klären“ und daraus ein städtebauliches Konzept entwickeln, wie und wo Sport künftig stattfinden soll.

„Ab der Beauftragung ist mit einer Bearbeitungszeit von einem Jahr zu rechnen“, erklärte Bauamtsleiter Franz Wandinger in der Stadtratssitzung. Zur Umsetzung nannte er einen Rahmen von zehn bis 15 Jahren.

Spätestens seit 2018 hatte die Hoffnung auf einem neuen großen Sportzentrum gelegen, in Rutzmoos südwestlich der Stadt. Am elegantesten hätte das gelöst werden können, wenn Dorfen damals die Landesgartenschau bekommen hätte. Die Auslagerung wäre Teil des Konzepts geworden. Doch die Stadt erhielt den Zuschlag nicht, und zu allem Übel liegt der Bereich in einem Landschaftsschutzgebiet. Der Landkreis könnte grundsätzlich die Fläche aus dieser Schutzzone herauslösen. Bayerische Landratsämter dürfen aber seit Jahren nicht in dieser Weise tätig werden, weil ein ähnliches Verfahren zur höchstrichterlichen Klärung beim EuGH liegt.

2018 war auch das Jahr, in dem der Stadtrat Rutzmoos als Standort des Sportzentrums beschloss. Dem waren eine Sonder-Bürgerversammlung und Runden mit Vereinsvertretern vorausgegangen. Ein städteplanerisches Konzept wurde auch erarbeitet. Seitdem passiert nichts Sichtbares, und es kocht bei den Dorfener Sportlern.

„Es ist sehr zu begrüßen, dass Bewegung in die Sache kommt“, kommentiert ESC-Präsident Emil Rudolf die Entscheidung. Auch wenn die Eishalle samt Grund in Vereinsbesitz ist und der 800- Mitglieder-Verein so zunächst also noch die geringste Not hätte, spricht sich Rudolf für ein gemeinsames Sportzentrum aus. „Alles andere ergibt keinen Sinn. Bei einer Wohnbebauung rund um unser Stadion können wir gleich zusperren.“

Die Eishalle ist umzingelt von Tennisclub, Freibad und TSV. Die privaten Eigentümer des TC-Areals hätten „keine Verlängerung signalisiert und haben sogar schon eine Bauvoranfrage gestellt“, berichtet Klaus Huber, Vorsitzender des Tennisclubs mit seinen 420 Mitgliedern. „Wenn wir raus müssen, stehen wir vor dem Nichts.“ Er warnt vor einer „Spaltung der Vereine“, die bei allen dezentralen Lösungen drohe.

Auch Bernd Schmidbauer, Präsident des 1800 Mitglieder starken TSV Dorfen, begrüßt die Entscheidung – über das Timing schüttelt er aber den Kopf. „Der Bedarf ist mindestens seit zehn Jahren da. 2018 hatten wir noch Nullzins“, sagt er zum nächsten Mega-Problem: den Kosten. Jetzt steht das Großprojekt nicht nur vor einer schwierigen Standortfrage, sondern auch vor Preisexplosionen auf allen Ebenen. „Der Plan B ist, dass wir selbst mit Leuten sprechen“, erklärt Schmidbauer. Es gebe in Dorfen ja nicht viele Leute, die ausreichend Grund besitzen. „Man muss dann halt vielleicht noch weiter rausgehen“, meint er und nennt als Stichwort den Golfplatz in Bernöd, der 2014 an einem Bürgerentscheid scheiterte.

Doch der konkrete Standort war am Mittwoch noch gar nicht Thema. Es ging um den Ausschreibungstext für das Konzept. Drei Fachbüros kommen dafür in Frage. Die zu erwartenden Kosten dürfe er nicht nennen, sagte Wandinger. Aber zur Frage, ob Bürgermeister Heinz Grundner (CSU) das ohne gesonderten Stadtratsbeschluss vergeben dürfte – bis zu einem Betrag von 75 000 Euro ist das grundsätzlich möglich – sagte Wandinger nur: „Das könnte knapp werden.“

„Der wichtigste Schritt ist jetzt, mit Grundeigentümern Kontakt aufzunehmen“, meinte Martin Heilmeier (LDW). Grundner widersprach heftig. Man könne doch nicht „halb Dorfen scheu machen“, wenn noch kein genaues Konzept vorliege. Gerald Forstmaier (GAL) pochte darauf, dass eine dezentrale Lösung als Option bestehen bleibt. „Es wäre ja energetischer Wahnsinn, ein Gebäude abzureißen und woanders neu zu bauen“, sagte er über die Eishalle. Im Hinblick auf die Klimadebatte sehe er für den ESC ohnehin eine „unsichere Zukunft. Vielleicht ist der Sport Schlittschuhlaufen in 30 oder 40 Jahren nicht mehr möglich“.

Die angeblich große Anzahl von Lärmbeschwerden am Schwimmbad hinterfragten Susanne Streibl und Ulli Frank-Mayer (GAL). „Das stimmt einfach nicht“, sagte Letztere. Grundner blieb beim Gegenteil.

Angesichts der Diskussionen um einzelne Formulierungen stellte ein entnervter Martin Bachmaier (CSU) gegen 21.20 Uhr den Antrag auf Ende der Debatte, fiel damit aber 10:12 durch. In der folgenden halben Stunde wurden weiter Argumente ausgetauscht und mehrere Änderungsanträge abgestimmt.

Streibl wandte sich gegen die Formulierung, „den Fokus nicht nur auf Rutzmoos zu legen, sondern auch zu prüfen, inwieweit eine zentrale oder dezentrale Lösung sinnvoll ist“. Das sei „nicht objektiv“ und nicht ergebnisoffen, weil Rutzmoos zu sehr im Mittelpunkt stehe. Das Gegenteil sei richtig, erwiderte Grundner. Zusätzlich zum bestehenden Stadtratsvotum von 2018 für Rutzmoos, werde hier der Blick geweitet. Streibls Antrag, den Satz zu streichen, wurde mit 11:11 Stimmen abgelehnt.