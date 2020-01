Ein Laser-Herz strahlt über Dorfen

Bunte Lichtpunkte waren am Vorsilvester-Abend über Dorfen zu sehen. Sie waren Teil einer faszinierenden Laser-Drohnenshow über der neuen Event-Location Tonwerk.

Bunte Lichtpunkte und Strahlen waren am Vorsilvester-Abend gegen 22 Uhr am südlichen Stadtrand Dorfens zu sehen. Sie waren Teil einer faszinierenden Laser-Drohnenshow über der neuen Event-Location Tonwerk. Dort wurde in der alten Schlosserei der nahende Jahreswechsel gefeiert – und der Dorfener Immobilienunternehmer Robert Decker beging in der Almhütte seinen 50. Geburtstag: zwei Anlässe für dieses Drohnen-Feuerwerk“ der Spezialisten der Aurora Technology Arts. Die Show lockte viele Besucher an. Untermalt von dramatischer Musik stiegen 50 computergesteuerte Drohnen mit LED-Lichttechnik an Board in den Nachthimmel auf und „malten“ dort unter anderem geometrische Figuren, Herzen und ein „I love Dorfen“ sowie das Firmenlogo des Geburtstagskindes (RD). Knapp zehn Minuten dauerte die bunte Show.