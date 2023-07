Ein Leben an der Grundschule Dorfen-Nord

Von: Michaele Heske

Im Klassenzimmer fühlte sich Gerhard Maintok immer wohl. Sein Bestreben war es stets, jedem Schüler dieselben Chancen zu bieten, egal, aus welcher gesellschaftlichen Schicht sie kamen. Jetzt geht er in Ruhestand. © MICHAELE Heske

Erst Schüler, dann Lehrer, später Rektor: Gerhard Maintok (65) verlässt seine zweite Heimat und geht in Pension.

Dorfen – „Diese Schule war meine Heimat“, sagt Gerhard Maintok, der mehr als ein Drittel seiner Lebenszeit in der Grundschule Dorfen-Nord verbracht hat. Erst als Schüler, dann als Referendar, von 2000 bis 2004 als stellvertretender Schulleiter, bevor er 2008 als Rektor hierher zurückkehrte. Im Juli wird der gebürtige Dorfener 65 Jahre alt und geht zum Schuljahresende. „Es wird Zeit für den Ruhestand“, sagt er.

An seine eigene Volksschulzeit in Dorfen erinnert er sich noch genau: „Ich war in meine Lehrerin verliebt, sie wollte mich aber nicht heiraten“, erzählt er. Generell sei er ein fleißiger Schüler mit sehr guten Noten gewesen.

Maintok gehörte zu den wenigen Kindern, die in den 1960er Jahren auf die Oberschule wechselten. „Wir waren damals 40 Schüler, nur acht kamen aufs Gymnasium.“ Im Anne-Frank-Gymnasium hatte er Aufnahmeprüfung: „Ich musste eine selbst genähte Hose tragen, die furchtbar kratzte. Das waren zwei extrem stressige Tage.“

Als dann seine gymnasiale Laufbahn startete, wurde er mehrmals von der Lehrerin gefragt: „Dein Vater ist doch Ingenieur und nicht Installateur?“ Damals sei es noch wichtig gewesen, welchen Beruf die Eltern hatten. „Ich kam aus einer Handwerkerfamilie, aus einer anderen gesellschaftlichen Schicht. Das entsprach nicht den Erwartungen der Lehrer.“ Diese Erfahrung prägte den Pädagogen bis zum heutigen Tag: „Ich wollte schon immer Lehrer werden und allen Kindern die gleiche Chance bieten, egal wo sie herkommen.“

Nach dem Abitur studierte er an der Universität Eichstätt Mathe, Sport, Chemie und katholische Religionslehre, ein breites Spektrum. Ehrgeizig sei er gewesen, erzählt Maintok. „1000-Meter-Lauf und Hochsprung, das waren meine Sportarten.“

Um sich sein Studium zu finanzieren arbeitete er in den Semesterferien als Postbote in Heldenstein, hier sah er seine zukünftige Frau zum ersten Mal: „Sie stand im Garten und hat mir sofort gefallen.“ Mit 28 Jahren heirateten sie, vier Jahre später kamen die Zwillinge und dann noch ein Nachzügler. „Meine Frau hat mir immer den Rücken freigehalten“, sagt der Pädagoge voller Dankbarkeit.

Als Lehrer lernte er die Schulen in der Umgebung kennen, unterrichtete in Grüntegernbach, Pastetten und St. Wolfgang. Als der frühere Schulleiter der Grundschule Dorfen-Nord, Johann Kölbl, 2008 in Ruhestand ging, kam Maintok sozusagen nach Hause. Seither leitet er als Rektor die Geschicke der 236 Kinder, unterstützt von 28 Lehrkräften.

Jeder könne zu ihm kommen. „In den Klassenzimmern sitzen 26 Schüler, davon brauchen fünf, sechs Kinder eine besondere Zuwendung.“ Die Kinder würden die Gesellschaft widerspiegeln, der Nachwuchs sei heutzutage extrem vielen Einflüssen ausgesetzt.

„Ich liebe meinen Beruf“, betont Maintok. Vor allem die Religionsstunden bleiben ihm in Erinnerung. „Es ist interessant, was in den Kindern steckt, wenn sie anfangen zu philosophieren.“ Jetzt sei er müde geworden. „Das fordert mich alles mittlerweile narrisch – es ist Zeit zu gehen.“

Sein Plan für die Zukunft: Meine Frau ist gelernte Keramikerin, wegen der Kinder und meiner Karriere konnte sie ihren Beruf nicht ausüben. „Jetzt soll sie zum Zug kommen, etwa mit einer professionellen Töpferei – ich werde sie unterstützen.“