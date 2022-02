Ein Leben voller Fleiß und Zuversicht

So behalten ihn viele in Erinnerung: Erich Glaser mit seinem Ford A bei den Dorfener Bierkrieg-Festspielen. Vertrieben aus der Heimat Große Auftritte beim Bierkrieg Viele Aufenthalte im Krankenhaus © Anton Renner

Er war kein Mann der großen Worte, sondern der leisen Töne.

Landersdorf – Erich Glaser hat in seinem Leben nicht um den heißen Brei herumgeredet, sondern es mit Fleiß und Zuversicht zu etwas gebracht. Der Seniorchef des Autohauses Glaser in Landersdorf ist nun im Alter von 88 Jahren verstorben.

Geboren wurde Erich Glaser im April 1934 als zweites von vier Kindern von Anna und Johann Glaser in Gesmesgrün, einem kleinen Bergdorf in der Nähe von Karlsbad im heutigen Tschechien. Als er im September 1940 in die Volksschule eingeschult wurde, dachte niemand daran, dass die Schulzeit schon fünf Jahre später wieder zu Ende gehen sollte. Es waren die Wirren des Zweiten Weltkriegs, die ihren Tribut forderten. Und es kam noch schlimmer: Kurz darauf, Erich war gerade elf Jahre alt, musste er zusammen mit seiner Familie das Land verlassen – sie wurden aus der Heimat vertrieben.

Nach einer Zeit der großen Ungewissheit fanden die Glasers schließlich in Berg im oberbayerischen Haag eine neue Heimat. Dort ging der Verstorbene dann auch noch drei Jahre lang in die Volksschule in Kirchdorf. Seine Lehrzeit führte Glaser nach Dorfen. Beim Autohaus Spegele am Unteren Markt absolvierte er eine Ausbildung zum Kraftfahrzeughandwerker. Um nicht täglich nach Hause fahren zu müssen, quartierte sich Glaser in einem Zimmer im Gasthaus Jakobmayer ein.

Bei seinen vielen Unternehmungen in der Freizeit lernte er seine spätere Frau Ottilie kennen. Im Alter von 20 Jahren heiratete der junge Mann beim Schmied in Landersdorf ein. „Unsere Eltern haben über die Jahre hinweg zusammen die heutige Kfz-Werkstatt aufgebaut und dafür gesorgt, dass wir Kinder mit ihrer Unterstützung zu unseren eigenen vier Wänden gekommen sind“, erinnert sich Sohn Helmut, der bei der Beerdigung seines Vaters die Trauerrede hielt.

Für Urlaub und Freizeitbeschäftigung blieb da nicht viel Zeit. Schnell schaffte es die Familie Glaser, sich mit ihrem Autohaus einen großen Kundenstamm aufzubauen, die das handwerkliche Können, die Gradlinig- und Ehrlichkeit der Werkstattbetreiber bis heute zu schätzen wissen.

1996 übergab Erich Glaser das Geschäft an Sohn Erich jun. Der Keller unter der Werkstatt blieb allerdings das Reich des Seniors. Dort sammelte und restaurierte er wahre Schätze der Automobilgeschichte, darunter alte Ford A-Modelle, Motorräder und Hanomag-Schlepper. Mit denen wurde der Freund alter Fahrzeuge bei den umliegenden Oldtimer-Treffen bewundert, die er jahrelang vom Frühjahr bis zum Herbst fast jedes Wochenende besuchte. Auch sehr zur Freude seiner fünf Enkel, die mit dem Opa immer wieder einmal mitfahren durften.

Mit seinem alten Ford A-Modell aus den 1920er Jahren war Glaser auch ein echter Hingucker bei den Dorfener Bierkrieg-Festspielen. Das Publikum raunte jedes Mal und spendete begeistert Beifall, wenn er mit seinem Oldtimer als Chauffeur von Amtsrichter von Schatte auf die Bühne fuhr. Auch so manches Brautpaar fuhr Erich Glaser in seinem Oldtimer zur Kirche. Zu sehen war Glaser mit seinem Oldie-Schatz auch kurz in der Fernsehdokumentation über König Ludwig III. und die Revolution in Bayern. Er spielte den Chauffeur des Königs bei seiner Flucht aus München.

Im Mai 2014 konnte der Landersdorfer mit seiner Ehefrau Ottilie in Birkenstein noch die Diamantene Hochzeit feiern. Zwei Jahre später wurde das Glück jäh zerrissen, als die Ehefrau und Mutter starb.

Dieser plötzliche und unerwartete Tod machte Erich Glaser noch stiller. 2019 erlitt er bei einem Sturz einen Oberschenkelhalsbruch – er kam im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr „gscheid auf die Füße“, erinnern sich seine Kinder. Sich nicht mehr richtig bewegen zu können, das machte dem Verstorbenen zu schaffen. Und der Bewegungsradius wurde immer kleiner, da er „mit dem Gehwagerl auf Kriegsfuß stand“, wie es seine Kinder beschreiben. Trotzdem war die tägliche Anwesenheit im Betrieb bis zuletzt eine Herzensangelegenheit von ihm. Und auch der Besuch beim Wirt z’Landersdorf zum Schnitzel-Essen war für ihn immer etwas Besonderes.

Zum Ende seines erfüllten Lebens wurde es trübe – die Auswirkungen einer schleichenden Demenz wurden immer deutlicher. „Konnte er anfänglich teils langjährige Kundschaften nicht mehr erkennen, so gab es manchmal Augenblicke, wo wir uns nicht sicher waren, ob er uns noch alle zuordnen kann“, erinnerte Sohn Helmut in der Trauerrede an diese für die ganze Familie belastende Situation.

Gesundheitlich angeschlagen, musste der Senior immer wieder ins Krankenhaus. Halt gaben ihm in dieser schwierigen Zeit seine Kinder, von denen er liebevoll umsorgt wurde. Nach einem arbeitsreichen und erfüllten Leben ist Erich Glaser am 23. Januar an den Folgen eines epileptischen Anfalls verstorben. Seine Kinder Bernadette, Erich jun., Silvia und Helmut sowie ihre Familien trauern um ihren Papa.