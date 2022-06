Ein Rat an Dorfens Abiturienten: „Macht es besser als wir Alten“

Von: Michaele Heske

Teilen

Echt witzig: Ganz klassisch machten sich David Gasch, Marlene Seidl und Ludwig Kellner (v. l.) über ihre ehemaligen Lehrer lustig. Man spürte die Leichtigkeit und Freude, dass das Abitur ohne Corona-Auflagen gefeiert werden konnte. © Michaele Heske

Viele gute Ratschläge und Wünsche gab es für Dorfens Abiturienten bei der unterhaltsamen Entlassfeier in der Schule. Auch die Absolventen selbst kamen zu Wort.

Dorfen – „Schüler heute, Captain Morgan – und Abi ist Rum“, so lautete das Motto der Dorfener Abiturienten. 115 junge Frauen und Männer haben am Freitag das Reifezeugnis erhalten. Sie sind der zweitbeste Jahrgang, der das Gymnasium verlässt.

„Abi ist Ruhm“, so wandelte Schulleiter Markus Höß den Leitsatz bei der Entlassfeier in der Aula um. Denn Anerkennung hätten die Absolventen allemal verdient: „Fünf Abiturienten schließen mit der Spitzennote 1,0 ab. Bei 21 Abiturienten steht eine Eins vor dem Komma – davon haben 16 einen Schnitt von 1,5 oder besser“, bilanzierte der Pädagoge. Der Jahrgangsschnitt lag bei 2,14.

Höß rechnete mit Blick auf die Pandemie weiter: „Insgesamt 126 Tage waren die Schüler im Homeoffice.“ 1700 Schultage mit 11 000 Unterrichtsstunden liegen hinter den Abiturienten, fasste der Latein- und Sportlehrer zusammen. Dabei hätten die Schüler neben Wissen auch soziale Kompetenzen erlernt. Doch was kommt nun? Höß zitierte Charlie Chaplin: „An den Scheidewegen des Lebens stehen keine Wegweiser.“ Ob Studium, Lehre, Auslandssemester oder soziales Jahr, wichtig ist es seiner Meinung nach, auch weiterhin zu lernen und die Dinge dabei kritisch zu hinterfragen. „Beruflich werden sich die Abiturienten neu aufstellen. Dabei kann man auch mal scheitern, was rückblickend oft sogar sinnvoll war.“

2022 sei ein außergewöhnliches Jahr, meinte Höß: „Am 31.12. will Deutschland vollständig aus der Kernenergie aussteigen – und ihr habt euer schulisches Ziel erreicht, bekommt jetzt das Abschlusszeugnis überreicht.“ Eines wollte der Schulleiter aber noch anmerken: „Am 24. Februar ist Russland in die Ukraine einmarschiert – seither ist die Welt nicht mehr die gleiche.“

Auch Elternbeirat Oliver Ladendorf beschrieb die Welt als einen Ort, in der „der Lebensweg „komplex und oft bedrohlich erscheint“. Er wünschte den Abiturienten Mut und Entschlossenheit, um die Zukunft zu gestalten: „Macht es besser als wir Alten, die viel verbockt haben. Und genießt vor allem den Moment.“

Mit viel Humor zogen Ludwig Kellner, Marlene Seidl und David Gasch ihre Lehrer durch den Kakao. Ob es um die Sprache ging oder sexuelle Aufklärung, jedes pädagogische Bonmot wurde zitiert. Den drei Abiturienten merkte man an, dass sie ihre Schulzeit genossen haben, auch wenn sie einräumten, dass der Lockdown nicht immer einfach war: „Wir hatten Gott sei dank genügend Videospiele. So konnten wir den digitalen Unterricht überstehen.“ Dass die Entlassfeier ohne Corona-Auflagen stattfinden konnte, fanden Eltern, Schüler und das Lehrerkollegium gleichermaßen erleichternd. „Wieder ein bisschen Normalität und eine volle Aula“, sagte Höß.

Seidl dankte den Eltern und Lehrern im Namen aller ihrer Schulkameraden „für die jahrelange Unterstützung und den Beistand“. Was sie außer dem Reifezeugnis aus ihrer Schulzeit mitnahm? „Den Mut, mir selbst treu zu bleiben; zu sein, wie ich bin und nicht so, wie andere es von mir erwarten.“ Jetzt hätten sie das Abitur in der Tasche, endlich! „Gleichzeitig bin ich aber auch traurig, wenn ich daran denke, dass ich heute viele Leute zum letzten Mal sehe.“ Jetzt wird erst einmal gefeiert. In einer Woche steht die Abifahrt nach Kroatien an. „Das wird vermutlich die geilste Woche unseres Lebens“, kündigten Gasch und Kellner an.