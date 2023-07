Kommentar: Ein soziales Jahr als Baustein des Zusammenhalts

Von: Timo Aichele

Timo Aichele, stellv. Redaktionsleiter © Aichele

Eine allgemeine zivile Dienstpflicht wäre eine Riesenchance für die ganze Gesellschaft. Der soziale Bereich kann Hilfskräfte mehr als gut gebrauchen. Und der Zusammenhalt würde auch wachsen. Kommentar.

Dorfen - Respekt vor jedem, der sich für wenig Geld im Bundesfreiwilligendienst engagiert. Auch wenn dieses Jahr zuweilen eine Orientierungsphase ist – jeder der jährlich rund 80 000 jungen Menschen, die einen Freiwilligendienst ableisten, ist ein Gewinn für die Gesellschaft.

Mir ist es vollkommen unverständlich, warum dieses Reservoir nicht ausgeschöpft wird – nämlich mit einem sozialen Pflichtjahr. Es gibt so viele Nöte, die damit gelindert werden könnten: Personalmangel im sozialen Bereich. In der Folge oft unwürdige Zustände für Betreute und Beschäftigte. Eine Bundeswehr, von der sich die Gesellschaft immer mehr entfremdet hat. Grassierender Egoismus. Bröckelnder Zusammenhalt.

1995 leisteten 167 000 Deutsche Wehrdienst. Ich war damals einer von 111 000 Zivis. Gewaltige Zahlen, wohlgemerkt (fast) nur in der männlichen Hälfte der Bevölkerung.

Mein Jahr in einem Wohnheim der Lebenshilfe Freising bot einige wichtige Lektionen: Richtig anpacken, auch wenn es unappetitlich wird. Respekt vor jedem, der sein schmales Gehalt hart in Früh-, Spät- und Nachtschichten verdient. Kontakt mit dem Leben von Senioren und Menschen mit Behinderung. Einblick in die Nöte ihrer Angehörigen. Verständnis dafür, dass nicht jeder Mensch gleich leistungsfähig sein kann. Die Freude über kleine Erfolge von Betreuten. Großen Zusammenhalt.

Ähnliches erlebten viele Männer, die bis zur Aussetzung der Wehrpflicht im Jahr 2011 Zivildienst gemacht haben. Manche entdeckten damals ihre Berufung für einen Sozialberuf. Viele blicken mit Stolz auf dieses Jahr zurück. So gut wie alle haben es als wichtige Erfahrung fürs Leben verbucht.

Ganze Generationen junger Menschen haben für dieses Gemeinwesen geschwitzt. Das war und ist sinnstiftend und absolut zumutbar – damals wie heute.

Natürlich können und dürfen ungelernte junge Menschen keine Pflege-Profis ersetzen. Sie könnten aber eine schmerzende Lücke schließen: Senioren und Kindern, Patienten und Betreuten etwas Zuwendung schenken, wo dafür sonst die Zeit fehlt.

Und natürlich ist ein 18-Jähriger mit Gewehr noch lange kein Verteidiger des Vaterlands. Doch spätestens der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat auch die größten Pazifisten zum Grübeln gebracht. Meine finnischen Cousins haben jedenfalls mich, den deutschen Zivi, schon immer etwas weltfremd gefunden.

Eine allgemeine zivile Dienstpflicht könnte einige der hier benannten Probleme zumindest teilweise lösen. Vor allem wäre es eine Riesenchance für ein neues Gemeinschaftsgefühl in einer Welt, die immer mehr auseinanderfällt.