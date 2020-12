Die erste Corona-Impfung in einem Pflegeheim im Kreis Erding

Das mobile Impfteam hat seine Arbeit aufgenommen. Der Einsatz-Auftakt war am Mittwoch im Marienstift Dorfen.

Dorfen – Impfstart im Marienstift: Insgesamt 76 Bewohner und 50 Mitarbeiter des Dorfener Pflegeheims wurden gegen Corona geimpft. Das Marienstift war die erste Einrichtung im Landkreis, die das mobile Impfteam des BRK am Mittwoch angerollt hat.

Punkt 8.30 Uhr parkte das Auto des Impfteams vor dem Marienstift in Dorfen. Eine Stunde später setzte Dr. Thomas Wroblewski den ersten Stich – geimpft wurde Anna Ulrich, 93 Jahre alt. Wichtig vor der Impfung war dem Mediziner ein ausführliches Aufklärungsgespräch: „Es ist möglich, dass nicht alle Bewohner verstehen, um was es bei der Impfung geht – ich möchte vorab aber genau erklären, um welche Krankheit es sich handelt, was ich mache und auch warum“, berichtet der Internist aus Waldkraiburg.

Begleitet wurde Wroblewski von Iris Maier-Larcher und Elisabeth Schweiger vom BRK Erding. „Wir haben uns freiwillig für diese Aktion gemeldet“, sagt der Arzt. „Die Impfung ist der einzige Ausweg aus der Pandemie. Ansonsten drohen immer wieder neue Lockdowns.“ Auch mache es keine Freude, auf Dauer eine Maske zu tragen.

+ Das mobile Impfteam (v. l.): Iris Maier-Larcher, Dr. Thomas Wroblweski und Elisabeth Schweiger sind in den Pflegeheimen unterwegs. © Klara Hochmuth

Marion Prey, Leiterin des Marienstifts, ist stolz, dass das Dorfener Heim die erste Einrichtung im Landkreis ist, in der gegen Sars-Cov-2 geimpft wurde. „Wir haben uns sehr frühzeitig beim BRK beworben und signalisiert, dass wir viele Impfwillige haben“, sagt sie. Freilich sei der organisatorische Aufwand ein „Wahnsinns-Akt“ gewesen, auch war die Aufregung unter den Mitarbeitern zunächst groß: „Doch wir sind ein gutes Team, können uns zu hundert Prozent aufeinander verlassen. Und der Ablauf bei den Impfungen hat reibungslos funktioniert.“

Lediglich vier Bewohner des Mariennstifts wollten sich nicht impfen lassen, so Prey. „Ihre Betreuer, respektive sie selbst, haben entschieden, dass sie keine Impfung brauchen.“ Auch der Hälfte des Personals sei es mit der Impfung am Mittwoch noch zu schnell gegangen. „Fast alle Mitarbeiter haben aber signalisiert, dass sie bei der zweiten Runde dabei sein werden.“ Prey hat sich impfen lassen. Sie habe keine Angst vor möglichen Nebenwirkungen, bedingt durch die schnelle Zulassung des Impfstoffs. „Das ist nicht die erste Grippeimpfung die es gibt“, meint sie mit einem Augenzwinkern. Zudem arbeite sie seit acht Monaten unter harten Bedingungen in einem hochsensiblen Bereich. „Anspannung und Angst sind enorm groß, zumal es sich bei unseren Bewohnern um eine vulnerable Gruppe handelt“, weiß die Heimleiterin.

+ Auf dem Weg zur Spritze: Hildegard Geier (86) mit Pflegerin Conny Rimpfl. © Klara Hochmuth

Wenn sie daran denke, wie schnell das Virus in anderen Einrichtungen um sich gegriffen habe, wie viele Tote es dabei gab, dann sei sie dankbar, dass sich im Marienstift bislang keine Bewohner mit Corona infiziert hätten. „Ich habe einen Riesenrespekt vor dem Virus“, sagt Prey. Den Verdienst sieht sie beim Team des Marienstifts sowie frühen Vorkehrungen, längst bevor diese gesetzliche Pflicht wurden. „Wir haben relativ früh Schnelltests bestellt, früh angefangen FFP2-Masken zu tragen und auch ausschließlich Besucher mit diesen Schutzmasken hereingelassen.“

Die Mitarbeiter hätten alle eine enge Bindung zu den Bewohnern aufgebaut, fast schon freundschaftlich-familiäre Beziehungen, meint Prey „Niemand kann in die Zukunft sehen – aber wir wünschen uns, dass wir alle Betreuten gut durch die Krise bringen. Dabei sind die Impfungen ein wichtiger Schritt.“

Michaele Heske