Ein Zuhause für Familie Welday aus Eritrea

Von: Michaele Heske

Familie Welday aus Eritrea mit ihrer Vermieterin Anna Larsson (M.). © Michaele Heske

Dorfen - Eine Ruprechtsbergerin liest den Hilferuf in der Heimatzeitung und bietet der Flüchtlingsfamilie aus Eritrea Wohnraum an.

Franz Leutner, bis vor kurzem noch Vorsitzender der Flüchtlingshilfe Dorfen, hatte sich an die Heimatzeitung gewandt und um Unterstützung gebeten. „Ihr Artikel war unsere letzte Hoffnung“, sagt er. Die Flüchtlingshelfer suchten schon seit vier Jahren eine Wohnung für eine Familie aus Eritrea. Vergebens. Im Dorfener Anzeiger erschien ein großer Bericht über die Familie Welday. Die alleinerziehende Mutter und ihre vier Kinder haben nun eine Bleibe am Ruprechtsberg gefunden.

Eigenes Zimmer für die Mädchen und Buben

33 Quadratmeter mussten sich die Weldays im Waitlkeller in Dorfen teilen. „Ihr Pech war nicht nur ihre Nationalität oder die falsche Hautfarbe, sondern auch ein erbarmungsloser Wohnungsmarkt“, so Leutner. Jede Absage eine riesige Enttäuschung. Anna Larsson las den Artikel. Die gebürtige Amerikanerin lebt seit 2020 in einem großen Haus am Ruprechtsberg. Schon länger habe Larsson mit dem Gedanken gespielt, in ihrem Haus eine WG zu gründen, erzählt sie. 2020 zog sie mit ihrem Sohn nach Dorfen, ihr Lebenspartner arbeitet in Heidelberg und kommt nur am Wochenende nach Hause. „Wir haben viel Platz im Haus. Die Weldays und wir, das passt doch prima“, sagt Larsson.

Die Freude ist groß. Die beiden Mädchen haben jetzt ein eigenes Zimmer, ebenso die Jungs. Zum ersten Mai kann Familie Welday einziehen. Jetzt fehlt nur noch der Papa, dann ist unser Glück perfekt“, sagen die Kinder. Dieser sei irgendwo in Eritrea, wo, das wissen sie nicht. Auch nicht, ob er noch lebt. Doch die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.

Franz Leutner von der Flüchtlingshilfe © Michaele Heske

Das Schicksal der Familie Welday liegt Leutner sehr am Herzen: „Die Frau ist übers Mittelmeer geflohen, ihre Kinder musste sie zunächst zurücklassen, die Flucht war zu gefährlich, aber ebenso das Leben in Eritrea.“ Über drei Jahre habe es gedauert, bis die Familie wieder vereint war. Zwei Kinder gehen in die Grundschule, zwei in die Mittelschule, die Mutter arbeitet in der Schulverpflegung an örtlichen Schulen in Dorfen. Eine Erfolgsgeschichte.

Familien müssen ein Familienleben führen können. Das wäre ein erster Schritt zur Integration.

In Dorfen hoffen allerdings noch weitere Flüchtlinge auf eine eigene Wohnung. „Familien müssen ein Familienleben führen können. Das wäre ein erster Schritt zur Integration“, sagte Leutner. Spätestens wenn Vokabeln gelernt oder Hausaufgaben gemacht werden müssen, stoßen die Kinder an ihre Grenzen. „Die Geflüchteten brauchen eine Perspektive.“

Nach fünf Jahren als Vorstitzender bei der Flüchtlingshilfe Dorfen gab Franz Leutner nun den Stab an Michaela Meister sowie Ingo ter Meulen ab (wir berichteten). „Ich trete von der vordersten Rolle in den Hintergrund, werde aber freilich in gleichem Umfang weiter die Geflüchteten unterstützen“, sagt der Sozialpädagoge im Unruhestand.

„Ich merke, dass ich älter werde. Zudem brauchen wir Dynamik im Verein“, begründet der 71-jährige Dorfener seinen Rollenwechsel bei der Flüchtlingshilfe. Es gebe Dinge, die ihm zunehmend schwerer fallen, erzählt er. „Ich bin nicht mehr so geduldig wie früher - wenn ich beispielsweise mit Behörden reden muss, oder auch bei Auseinandersetzungen mit der Politik.“ Mit dem Jobcenter habe die Flüchtlingshilfe mittlerweile guten Kontakt. „Aber bei anderen Stellen, da hängen wir stundenlang am Telefon, um eine Auskunft oder Unterstützung zu bekommen. Das zermürbt.“

Die Probleme werden noch größer werden.

Seit 2016 ist Leutner bei der Dorfener Flüchtlingshilfe aktiv. Seine Triebfeder: „Ich sehe, dass die Menschen Probleme haben. Und wir haben hier die Möglichkeit zu helfen.“ Viele Dorfener würden kritisch sehen, was die Flüchtlingshilfe in Dorfen macht, glaubt er. „Doch die Geflüchteten werden bleiben, wir müssen sie vernünftig integrieren.“

Dass die Hilfsbereitschaft im Landkreis gegenüber den Kriegsflüchtlingen so enorm groß ist, freue Leutner sehr. Doch die Ukrainer hätten andere, bessere Voraussetzungen. „Sie finden schnell eine Unterkunft und haben sofort eine Arbeitserlaubnis.“ Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan oder Eritrea warten oft jahrelang darauf. „Es gibt keinen Unterschied zwischen Geflüchteten, wenn ich nach den Menschenrechtsdeklarationen gehe. Und wir müssen aufpassen, dass es keine Spaltung in Flüchtlinge erster und zweiter Klasse gibt.“ Sein Herzenswunsch: „Gleiche Bedingungen für alle Geflüchteten - egal, woher sie kommen.“

Generell werden die Probleme nicht verschwinden. Im Gegenteil: Mit der neuen Not in Afghanistan und Hunger auf dem afrikanischen Kontinent bleibt der Migrationsdruck hoch, davon ist der Dorfener überzeugt. „Mir tun die Menschen unglaublich leid, die Bedingungen werden immer ungünstiger“, stellt Leutner schweren Herzens fest.