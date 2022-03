Brachialer Einbruch in Dorfener Bankfiliale

Von: Timo Aichele

Teilen

Hier wütete der Einbrecher: die Filiale der VR-Bank am Rathausplatz in Dorfen. © Michaele Heske

Großer Sachschaden, keine Beute: Samstagnacht hat ein Täter erfolglos versucht, den Geldautomaten der VR-Bank in Dorfen aufzubrechen. Dann durchsuchte er die Büros.

Dorfen – Sachschaden in Höhe von mehreren 10 000 Euro hat ein Unbekannter Samstagnacht beim Einbruch in die VR-Bank-Filiale am Rathausplatz in Dorfen hinterlassen. Beute machte er nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord offensichtlich nicht. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen für den brachialen Einbruch gegen 3 Uhr.

Um diese Zeit betrat ein Unbekannter den Vorraum der Bankfiliale und versuchte zunächst schlug mit einem schweren Gegenstand auf den Geldautomaten ein. Doch es gelang ihm nicht, ihn aufzubrechen.

Danach beschädigte der Täter eine Glaswand, und er gelangte in Büroräume der Bank. Der Einbrecher durchsuchte die Büros und floh – nach ersten Erkenntnissen ohne Beute – in unbekannte Richtung.

In der Eingangstür hängt nun ein handgeschriebenes Plakat. Darauf informiert die Bank, dass die Filiale wegen des Einbruchs bis Montagabend geschlossen ist.

Die Kriminalpolizeiinspektion Erding bittet Zeugen, verdächtige Wahrnehmungen unter Tel. (0 81 22) 968-0 zu melden.

Erding-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Erding-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Erding – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.